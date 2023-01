DKV Mobility vince il premio Il Logistico dell’Anno 2022 con la soluzione per la ricarica elettrica DKV Card +Charge

Il leader europeo per i pagamenti e le soluzioni on the road ottiene da Assologistica il riconoscimento nella Categoria Sostenibilità ESG



Milano-DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e soluzioni on the road, si è aggiudicata il premio “Il Logistico dell’Anno 2022 – categoria Sostenibilità ESG” di Assologistica per l’innovativa DKV Card +Charge, la carta carburante che consente di rifornirsi sia di carburanti classici ed alternativi, sia alle colonnine di ricarica.

Questa carta offre infatti ai fleet manager la libertà di poter scegliere se dotarsi di veicoli ibridi plug-in o di effettuare il passaggio al full Electric di solo alcuni veicoli della flotta. DKV Card +Charge è inoltre disponibile anche nella variante CLIMATE per la compensazione delle emissioni di CO2: si tratta di un’opportunità resa possibile grazie al sostegno di progetti selezionati dal partner myclimate, uno dei principali fornitori di misure di compensazione al mondo.

Questo importante traguardo conferma la mission di DKV Mobility: To drive the transition towards an efficient and sustainable future of mobility (Guidare la transizione verso un futuro della mobilità efficiente e sostenibile); DKV Mobility mira a diventare un’azienda climate-positive entro il 2023 e a sostenere i propri clienti nel ridurre l’intensità di carbonio delle loro flotte del 30% entro il 2030, rispetto all’anno di riferimento 2019.

“Riceviamo questo premio con grande orgoglio e soddisfazione rispetto al nostro costante impegno nello sviluppo di soluzioni innovative. Il riconoscimento da parte di Assologistica è un’ulteriore conferma di quanto DKV Mobility sia attenta a proporre delle novità che non solo agevolano la quotidianità di chi si occupa di business travel, ma che sono anche attente alle evoluzioni del mercato. La nostra DKV Card +Charge è uno strumento che va a supporto della mobilità elettrica e che è in grado di sostenere l’adozione e di stili di vita sostenibili per l’ambiente” ha dichiarato Marco Berardelli, Managing Director di DKV Mobility Italia.

Oggi la rete e-mobility di DKV Mobility conta circa 344.000 punti di ricarica a livello europeo.