NORWEGIAN CRUISE LINE NOMINA JASON KRIMMEL VICE PRESIDENT INTERNATIONAL

Krimmel sarà a capo di vendite, marketing e comunicazione in tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti e del Canada –

Kevin Bubolz avrà un ruolo con responsabilità più ampie, come Vice President & Managing Director CEMEA, supervisionando le vendite in Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa –

MIAMI – Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 56 anni di storia caratterizzata da primati e successi, ha annunciato oggi la nomina di Jason Krimmel come Vice President of International.

Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di NCL al di fuori degli Stati Uniti e del Canada per espandere l’impatto del brand a livello internazionale. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, vicepresidente Senior Vice President of Sales dell’azienda.

“Durante i suoi 19 anni di permanenza in NCL, Jason ha ricoperto diversi ruoli e diretto vari dipartimenti”, ha dichiarato Todd Hamilton, Senior Vice President of Sales di NCL. “La sua vasta esperienza, la sua mentalità internazionale e la sua eccezionale leadership lo rendono la persona giusta per rafforzare il posizionamento del nostro marchio a livello internazionale rivolgendoci sia al trade che ai consumer, mentre ci prepariamo ad accogliere altre cinque navi della nostra innovativa Classe Prima e ad ampliare la nostra capacità del 40% entro il 2027”.

Da quando è entrato a far parte di NCL nel 2003 come Business Development Manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di Director of Field Sales and Business Development, guidando tutti i Business Development Manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato Vice President of Trade Marketing and Engagement, un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di Vice President of International Marketing and Global Creative Strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di NCL fino ad oggi, con inserzioni televisive a livello globale.

“Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali di NCL e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti”, ha dichiarato Jason Krimmel, nuovo Vice President of International di NCL. “L’atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere in tutto il mondo e di trasformare il 2023 nell’anno di maggior successo di NCL fino ad oggi”.

Kevin Bubolz, che da marzo 2018 ricopriva il ruolo di Managing Director Europe, è stato nominato Vice President & Managing Director CEMEA. In questo incarico più ampio, assume la responsabilità delle attività di vendita di NCL in Europa Continentale, Israele, Medio Oriente e Africa.

Bubolz è entrato a far parte di NCL nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quella di Vice President of Commercial and Business Planning presso Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.

Per maggiori informazioni sulla pluripremiata flotta di 18 navi e sugli itinerari in tutto il mondo o per prenotare una crociera, contattate un professionista o visitare il sito ncl.com/it/it/.