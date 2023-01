Londra gioca un ruolo fondamentale mentre lo shipping cerca di riformulare il rischio in un mercato complesso

In che modo l’industria dei trasporti marittimi riformula il ‘rischio’ in quello che oggi è diventato un mercato complesso? E che ruolo gioca Londra in tutto questo?

Londra. Con la sua vasta gamma di competenze pertinenti e sede di hub chiave per molti settori della comunità marittima internazionale, Londra è in una posizione unica per guidare l’industria marittima internazionale, mentre cerca di guidare l’innovazione, costruire competenze e raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi climatici.

Sin dal suo inizio nel 2013, la London International Shipping Week è diventata sinonimo di leadership di pensiero, fornendo una piattaforma di alto livello per il mondo marittimo per discutere questioni e soluzioni cruciali.

In occasione del lancio di LISW23 di stamane, 17 gennaio a Londra, gli ospiti invitati ascolteranno come ‘Reframing Risk In A Complex Marketplace’ sarà il tema centrale dell’evento del decimo anniversario di quest’anno a settembre.

In qualità di principale centro di servizi professionali marittimi e spedizioni/finanza verde, Londra si trova in una posizione unica per guidare la discussione su come gestire il rischio commerciale su scala globale.

Il concetto di rischio applicato ai trasporti marittimi sta cambiando. Sta diventando più complesso e Londra può fornire tutte le competenze necessarie (tra cui legale, assicurazioni, assicurazione del rischio, finanza, commercio di merci, noleggio e intermediazione navale) in un unico luogo.

L’importanza della resilienza della catena di approvvigionamento è stata evidenziata negli ultimi anni dalla guerra in Ucraina, dalle severe sanzioni internazionali, dalla pandemia e dal blocco temporaneo del Canale di Suez. Sfruttando l’esperienza di lunga data dei servizi marittimi di Londra, LISW23 prenderà in considerazione le azioni commerciali necessarie per proteggere e promuovere il commercio internazionale.

Per tutta la settimana i thread esamineranno i modi per reperire investimenti per guidare e sostenere l’innovazione marittima; esplorare lo sviluppo di nuovi combustibili, nuove navi e nuove infrastrutture; e analizzare le dinamiche della domanda e dell’offerta via mare nel mondo.

Denis Petropoulos, presidente del Board of Advisors della LISW e ex presidente del Baltic Exchange Council, ha dichiarato: “Londra è riconosciuta a livello internazionale per avere un ruolo fondamentale nello shipping internazionale. Vantando servizi marittimi preminenti, Londra offre una consolidata esperienza nel settore delle spedizioni commerciali in tutti i settori ed è in una posizione unica per guidare il dibattito e gli sviluppi internazionali”.

Raggiungere Net Zero 2050 sarà un tema centrale per LISW23. La decarbonizzazione sta guidando tutto, dalla finanza, alle competenze, all’innovazione e alla tecnologia.

Durante un fitto programma di eventi di una settimana che abbraccia tutti i settori dell’industria marittima internazionale, LISW23 esaminerà come il trasporto marittimo può raggiungere e superare i suoi obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG, Environmental, Social e Governance), considerando il costo commerciale della conformità normativa lungo la sequenza temporale della decarbonizzazione, oltre a contemplare il modo migliore per navigare nel panorama normativo a breve, medio e lungo termine.

LISW23 è organizzato da Shipping Innovation in collaborazione con il Governo del Regno Unito e Maritime UK. Non eviterà le questioni impegnative e metterà in discussione il modo in cui i Governi di tutto il mondo possono facilitare al meglio un cambiamento marittimo positivo, nonché affrontare le responsabilità della navigazione nella protezione degli ambienti oceanici, massimizzando al contempo l’economia blu.

Guardando all’orizzonte del trasporto marittimo, LISW23 rifletterà su quali sono le prossime, tangibili, opportunità per l’industria di contribuire alla transizione energetica generando anche profitti, in aree come il trasporto di CO2 e l’eolico offshore.

I marittimi rimangono al centro dello shipping internazionale e sono anche fondamentali per le considerazioni LISW23. Il benessere dell’equipaggio, la formazione, le competenze, il reclutamento, la fidelizzazione e l’impatto della tecnologia digitale sui marittimi saranno un filone di discussione centrale per tutta la settimana.

John Hulmes, presidente del gruppo direttivo LISW e presidente di Mersey Maritime, ha dichiarato: “LISW21 è stato il primo evento marittimo, in presenza, significativo dopo l’inizio della pandemia di Covid-19 e ha evidenziato la resilienza del settore durante i periodi di crisi. LISW23 si baserà sui messaggi degli anni precedenti e mostrerà come, in tempi sempre più turbolenti, l’industria guarda e affronta il rischio”.

La London International Shipping Week 2023 si svolgerà dall’11 al 15 settembre in varie località di Londra e del Regno Unito. La conferenza principale LISW23 si terrà presso la sede londinese dell’Organizzazione Marittima Internazionale mercoledì 13 settembre, mentre la scintillante cena di gala di giovedì 14 settembre è ospitata per la prima volta accanto al Tamigi presso ‘Evolution London’ a Battersea Park ed è programmato per andare avanti fino a tarda notte.

Abele Carruezzo