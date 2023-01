Il Viceministro Rixi incontra rappresentanti del cluster marittimo italiano

Roma. L’On. le Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, ha incontrato ieri i rappresentanti delle associazioni di Assiterminal, Fise Uniport, Assologistica, Assocostieri, Assoporti, Assarmatori, Confitarma, sulla questione della revisione del regolamento delle concessioni demaniali nei porti italiani. Alcune criticità sono dovute all’aumento del 25% dei canoni delle concessioni demaniali determinati dall’adeguamento automatico dei criteri Istat.

Riportiamo la nota comunicata dallo stesso On. le Rixi:

“Il cluster marittimo ha dato un giudizio positivo alle proposte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revisione del regolamento sulla disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine. Una discussione costruttiva per mettere le basi su soluzioni condivise sulle nuove linee guida per il regolamento delle concessioni demaniali di un comparto fondamentale per l’economia nazionale. Un primo tassello verso una riflessione a tutto tondo sul futuro del sistema portuale italiano”.

Il Viceministro ha specificato che si è trattato di un confronto positivo sulle necessità di un comparto che rappresenta un volano per lo sviluppo economico e l’occupazione. Una riflessione sul futuro del sistema portuale italiano, per individuare soluzioni condivise per le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Sempre ieri, il Viceministro Rixi ha detto che c’è grande attenzione presso il Ministero sui tratti di Aurelia bis in Liguria.

In una nota aggiuntiva, l’On. le Edoardo Rixi , ha detto che “Ho incontrato il commissario Matteo Castiglioni per fissare le quattro proposte alternative per il prolungamento di Sanremo tra lo svincolo del Borgo, la Foce e il ponente cittadino. Il territorio potrà così esprimersi su proposte che non sono calate dall’alto, ma che saranno condivise. Inoltre, sarà riprogettato a monte lo sbocco a Ovest di Diano Marina – ha detto ancora Rixi – a distanza di sicurezza dalle ville e dagli alberghi minacciati di demolizione. A breve ci confronteremo sulla progettazione del tratto Sanremo-Ventimiglia. Un ulteriore passo avanti contro l’isolamento infrastrutturale del Ponente ligure”.



Abele Carruezzo