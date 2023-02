Clausole critiche del noleggio di navi potrebbero minare gli sforzi di bonifica dell’inquinamento

Nave da carico generale con gru che naviga in condimeteomarine tranquille. Baia di Riga, Mar Baltico. Foto courtesy Bimco)



Il fallimento di un contratto di locazione di navi di riferimento per affrontare l’impatto ambientale e finanziario delle decisioni operative dei noleggiatori potrebbe compromettere gli ultimi sforzi di bonifica dell’inquinamento del settore New York.

Tale concetto è stato espresso da due esperti del settore che hanno parlato l’altro giorno durante il webinar sulla regolamentazione e la decarbonizzazione: Breakbulk Transport and Logistics ospitato da The Journal of Commerce. Speaker: Thomas Damsgaard, Head of Americas, BIMCO, e Sam Norton, President and CEO, Overseas Shipholding Corp; moderato da Janet Nodar, Senior Editor, Breakbulk, Project, and Heavy-Lift Shipping, Journal of Commerce, S&P Global.

L’industria marittima globale è alle prese con una nuova serie di regolamenti IMO, il Carbon Intensity Indicator Operations Clause (CII) e l’Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), che hanno lo scopo di ridurre le emissioni di carbonio del trasporto marittimo. Il CII in particolare dovrebbe avere un notevole impatto sulle operazioni delle navi. Il webcast ha analizzato questi indici, in senso pratico e concreto, per la flotta globale multiuso e per carichi pesanti e per gli spedizionieri di carichi project e breakbulk che si affidano a questo settore.

Più specificamente, i locatori di navi, in termini di noleggio a tempo, agendo logicamente per il loro vantaggio economico, probabilmente scarteranno le conseguenze ambientali negative dell’utilizzo delle navi alla velocità media massima consentita contrattualmente, hanno affermato i relatori.

Questo perché la clausola di garanzia della velocità del charter riguarda problemi operativi, non commerciali. Nello specifico, tale clausola ignora l’obbligo dei noleggiatori di un supplemento salariale, diversi anni dopo, legato a un consumo di carburante fuori misura e indotto ad alta velocità, ha affermato Thomas Damsgaard, Capo dell’Ufficio americano di BIMCO, con sede a Houston.

BIMCO, con sede a Copenaghen, la più grande associazione di armatori, pubblica contratti di leasing o charter di navi standard ampiamente utilizzati.

Dal punto di vista dei noleggiatori, è logico premere ‘il pedale sull’acceleratore’. Le operazioni ad alta velocità aumentano l’utilizzo della nave, quindi la redditività, creando viaggi aggiuntivi all’anno. Tuttavia, le operazioni ad alta velocità utilizzano carburante sproporzionato che provoca un degrado ambientale fuori misura.

In base al modello di contratto di noleggio a tempo, modello recentemente rilasciato da BIMCO, gli armatori nel 2025 devono riscuotere dai noleggiatori pagamenti pass-through progettati per compensare il danno ambientale causato da operazioni ad alta velocità inefficienti in termini di carburante, su mandato del noleggiatore.

“La responsabilità della decisione da parte del noleggiatore non è allineata con l’altra”, in particolare l’armatore, ha affermato Sam Noble, presidente e CEO di Overseas Shipping Group, che gestisce una flotta di petroliere battenti bandiera statunitense.

Una possibile soluzione è “ripensare il modo in cui armatori e noleggiatori a tempo si interagiscono tra loro. Si tratta di collaborazione e offre l’opportunità di riallineare meglio i termini del contratto a vantaggio reciproco”, ha affermato Damsgaard.

Un esempio è la clausola di noleggio a tempo fuori noleggio raccomandata da BIMCO.

Solleva i noleggiatori dai supplementi relativi alle emissioni che avrebbero maturato se la nave fosse stata operativa o noleggiata. Inoltre, i proprietari probabilmente riceveranno tariffe di leasing inferiori, o noleggi, per una nave con lo scarso record di emissioni che è dovuto, in parte, alle operazioni ad alta velocità indotte dal noleggiatore.

I noleggiatori all’inizio del 2025 inizieranno a pagare i costi di compensazione relativi alle emissioni di carburante in eccesso, sulla base dei dati sulle prestazioni del 2024. Il punteggio dell’Indicatore di Intensità di Carbonio 2025 catturerà tali dati.

Gli armatori che affrontano la più alta esposizione finanziaria, quando i noleggiatori gestiscono le navi fino al limite indicato nella clausola di garanzia della velocità, sono quelli che offrono noleggi a breve termine.

Dato il periodo di tempo limitato del noleggio, la maggior parte dei viaggi in nave sono brevi e meno efficienti in termini di consumo di carburante. La clausola di garanzia della velocità indica la velocità di crociera nominale di una nave, quando opera in uno stato di mare ‘normale’. Tuttavia, le navi gestite dall’armatore avranno probabilmente le prestazioni ambientali più elevate, i migliori punteggi CII e il costo di responsabilità ambientale più basso. Questo perché, nel loro caso, i ruoli di armatore/noleggiatore si allineano perfettamente, ha affermato Damsgaard.

Abele Carruezzo