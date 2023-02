ITA AIRWAYS NUOVO CLIENTE DI SWISSPORT NEGLI AEROPORTI DI ZURIGO E GINEVRA

Dal 31 marzo 2023, Swissport fornirà ad ITA Airways tutti i servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Dopo l’acquisizione delle attività di handling dell’hub di ITA Airways a Roma-Fiumicino nel 2022, questa novità rappresenta un ulteriore importante passo avanti nella collaborazione tra ITA Airways e Swissport.

Swissport è stata scelta da ITA Airways per i servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Zurigo e Ginevra per tre anni, a partire dal 31 marzo 2023. Il contratto appena concluso riguarda i servizi ai passeggeri (check-in, imbarco), la gestione dei bagagli e l’assistenza agli aeromobili (trasporto dei bagagli, carico e scarico degli aeromobili, push-back, de-icing) a Zurigo e a Ginevra.

Swissport è già partner di ITA Airways per i servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Roma-Fiumicino (da luglio 2022) e di Milano-Linate (da ottobre 2022). La stretta collaborazione presso l’hub della compagnia aerea italiana e la riconosciuta qualità dei servizi offerti da Swissport sono stati i fattori decisivi per la positiva conclusione del contratto tra le due aziende anche a Zurigo e Ginevra.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a ITA Airways, con il suo importante network, tra i nostri clienti in Svizzera. Questo contratto rappresenta una importante crescita del nostro portafoglio clienti ed è una dimostrazione della fiducia che la compagnia aerea ripone nei nostri servizi. Fin dall’inizio, Swissport ha dimostrato in Italia la sua esperienza nella gestione degli hub e la sua capacità di avviare e gestire operazioni in modo rapido e affidabile nonostante l’elevato volume di passeggeri”, ha dichiarato Bruno Stefani, SVP e Managing Director DACH, Italia e Francia.

EN

SWISSPORT WINS ITA AIRWAYS AS NEW CUSTOMER AT ZURICH AND GENEVA AIRPORTS



ITA Airways has contracted Swissport to provide ground services at Zurich and Geneva airports from March 31, 2023. Following the takeover of ITA Airways’ hub handling operations in Rome-Fiumicino in 2022, this represents a further important step in the cooperation between ITA Airways and Swissport.

Swissport has been selected by ITA Airways to provide ground services at Zurich and Geneva airports for three years, effective 31 March 2023. The newly concluded contract covers passenger services (check-in, boarding), baggage and aircraft handling (transport of baggage, aircraft loading and unloading, push-back, de-icing) in Zurich and Geneva.

Swissport has assumed hub handling of ITA Airways at Rome-Fiumicino and Milan-Linate airports starting from summer 2022. The close cooperation at the hub of the Italian airline and the provision of high-quality ground services were among the decisive factors for the conclusion of the contract in Zurich and Geneva.

“We are delighted to count ITA Airways along with its significant network among our new customers in Switzerland. This contract is an important addition to Swissport’s customer portfolio in Switzerland and a demonstration of the airline’s confidence in our services. From the very beginning, Swissport has shown in Italy its expertise in hub handling and its ability to quickly and reliably start and maintain smooth operations despite high passenger volumes,” says Bruno Stefani, SVP & Managing Director DACH, Italy & France.

Swissport will handle ITA Airways A319, A320, A222/223 flights in Zurich and Embraer 75/90, A319 and A320 aircraft in Geneva. The Italian airline will operate around 700 flights a year from Zurich and over 1,000 flights from Geneva to various destinations in Italy.