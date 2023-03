Confindustria Nautica e ICE Agenzia al Dubai International Boat Show 2023 con una collettiva di aziende italiane

La più significativa fiera internazionale del settore nautico del Medio Oriente strategica per la promozione dell’industria italiana della Nautica da Diporto nell’area del Golfo

Confindustria Nautica e ICE Agenzia partecipano all’edizione 2023 del Dubai International Boat Show in programma dal 1 al 5 marzo presso il nuovo Dubai Harbour.

Giunto alla sua ventinovesima edizione, il Dubai International Boat Show è la più significativa fiera internazionale del settore nautico nel Medio Oriente e ha un ruolo importante nella promozione della nautica da diporto nell’area del Golfo.

Nell’ambito del Piano di promozione internazionale del Made in Italy e del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova (21 – 26 settembre 2023) sostenuto dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e reso operativo da ICE Agenzia, Confindustria Nautica è presente a Dubai con una collettiva di aziende italiane.

La partecipazione al Dubai International Boat Show è inoltre un ’occasione per presentare a livello mondiale il 63° Salone Nautico Internazionale di Genova organizzato da Confindustria Nautica tramite la società I Saloni Nautici, che quest’anno si terrà dal 21 al 26 settembre 2023.

All’inaugurazione della manifestazione hanno partecipato il Direttore di ICE Dubai, Amedeo Scarpa e il Vice Presidente di Confindustria Nautica, Andrea Razeto.

“Il Dubai International Boat Show, cui Confindustria Nautica partecipa da 17 anni, rappresenta una fiera di qualità, strategica per il nostro settore – ha dichiarato Andrea Razeto. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato di riferimento per l’intera area del Golfo che è una delle principali destinazioni dell’export dell’industria nautica da diporto italiana che si distingue per eccellenza e qualità in tutti i segmenti – dai superyacht all’accessorio e alla componentistica”.

Il mercato degli Emirati Arabi Uniti è in continua crescita e il Dubai International Boat Show svolge un ruolo importante per la promozione della nautica da diporto nell’area del Golfo, caratterizzata per l’alto potere di acquisto.

Nel 2021, le esportazioni di “imbarcazioni da diporto e sportive” dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti, hanno registrato un valore di circa 39,1 milioni di euro (dati Fondazione Edison su dati Istat elaborati per la pubblicazione di Confindustria Nautica “Nautica in Cifre LOG 2021”), registrando una crescita tra il 2020 e il 2021 del 261,5%.

L’attività congiunta di ICE Agenzia e Confindustria Nautica proseguirà, nel mese di marzo, con la partecipazione al Palm Beach Boat Show in programma dall’23 al 26 marzo 2023.

La Regione Puglia torna negli Emirati Arabi Uniti per promuovere la nautica da diporto pugliese al Dubai International Boat Show, in programma a Dubai dal I al 5 marzo 2023 negli spazi del Dubai Harbour. L’evento rappresenta la più grande fiera dedicata alla nautica non solo negli Emirati, ma in tutti i Paesi del Golfo.

La Regione Puglia e Puglia Sviluppo in collaborazione con il Distretto produttivo della Nautica da Diporto in Puglia,accompagneranno all’evento 8 imprese pugliesi che avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti in una vetrina che di anno in anno registra un successo sempre crescente per di più in un Paese, gli Emirati Arabi Uniti, in costante e rapido sviluppo.

Dubai International Boat Show si conferma un evento di punta per produttori di componenti, attrezzature e sistemi di navigazione che offrono soluzioni innovative e all’avanguardia nel settore. Ma soprattutto si consolidano sempre più le relazioni tra la Puglia e gli Emirati Arabi Uniti.

Nei primi nove mesi del 2022 si è registrato una crescita del 78,1 per cento delle esportazioni pugliesi verso questo Paese rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un valore assoluto di oltre 40,2 milioni di euro, già molto di più dell’intero 2021.

Per le otto imprese della delegazione, la Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, oltre a mettere a disposizione una postazione personalizzata nello stand regionale, predispone agende di incontri di business con potenziali partner individuati dall’Agenzia Ice. Le aziende inoltre avranno l’opportunità di partecipare ad eventi e conferenze in programma durante la manifestazione fieristica.

Le imprese della delegazione pugliese sono: Alcon Marine Engineering (Taranto); As Labruna (Monopoli – Ba); Ilpa Adesivi (Bari); Leo Livio (Modugno – Ba); Mermec Engineering (Noci – Ba); Nodes (Racale – Le); Thermowell (Surbo – Le); Tr-Inox (Specchia – Le).

Abele Carruezzo