Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group consegna a MSC la più grande porta container del mondo

(Cerimonia di battesimo della seconda portacontainer ‘ultra large’ consegnata dal Cantiere a MSC. Foto courtesy del Cantiere navale Hudong Zhonghua)

MSC accetta la Next Ultra Large mentre inizia l’era delle Big Boxship

Changxing, Shanghai, China. L’era delle grandi navi container è iniziata nel momento in cui il mercato dei noli per i trasporti via mare sta facendo registrare un progressivo calo delle tariffe. In questo scenario, il Gruppo Msc prende in consegna dal Cantiere cinese Hudong Zhonghua la nuova nave ‘MSC Celestino Maresca’, varata la scorsa settimana e seconda di una serie di quattro nuove costruzioni da 24.116 Teu di portata. Celestino Maresca è stato uno dei primi collaboratori tecnici di Gianluigi Aponte, seguiva gli equipaggi e la gestione tecnica delle prime container entrate a far parte del Gruppo. L’orderbook della Compagnia MSC ha raggiunto l’intera flotta attuale di Hapag Lloyd.

Dalla metà di marzo 2023, sia MSC che OCCL hanno iniziato a introdurre gradualmente le loro nuove navi portacontainer ultra grandi nei servizi su rotte concorrenti, tra cui quelle di Hapag-Lloyd e Ocean Network Express (ONE) che prenderanno in consegna anche le loro prime navi portacontainer giganti ciascuna intorno ai 24.000 Teu; e questo avviene tuttavia in una fase in cui l’industria marittima continua a fermare le navi a causa della scarsa domanda.

La ‘MSC Celestino’ è la seconda nave da 233.000 dwt consegnata questo mese da Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group di China State Shipbuilding presso il suo cantiere navale di Changxing a Shanghai.

Tutte le navi hanno le stesse dimensioni con una lunghezza di 1.312 piedi (399,9 metri) con questo gruppo con una capacità nominale di 24.116 Teu.

Il cantiere sottolinea che si tratta di un design indipendente che incorpora nuovi elementi per l’efficienza, tra cui tecnologia e automazione, nonché per ridurre il consumo energetico e le emissioni. Il cantiere riferisce di aver colmato più di 20 lacune tecniche per sviluppare le navi da 24.000 Teu e di aver ricevuto 69 brevetti.

“L’azienda ha sfruttato al meglio l’enorme corpo della nave e ha realizzato un layout di suddivisione fine su misura per la linea dello scafo, aumentando efficacemente la capacità di stiva e ottenendo il maggior numero di container nella stessa nave”, scrive Hudong-Zhonghua.

Stanno promuovendo “l’uso di metodi di costruzione basati sulle informazioni come le camere di prova digitali per superare continuamente i colli di bottiglia della produzione e continuare a migliorare la qualità e l’efficienza”.

CSSC rileva che la società di costruzioni navali ha consegnato negli ultimi nove mesi cinque delle più grandi navi portacontainer del mondo, definite ‘Super Cargo Kings’. Credono che questo design possa essere integrato in un marchio mentre continuano a espandere la costruzione navale cinese.

MSC inserisce queste nuove navi sulle sue rotte a intervalli settimanali. La prima delle navi, sempre da Hudong-Zhonghua, ‘MSC Tessa’, ha iniziato il servizio il 16 marzo sulla rotta del Leone che la porta dalla Cina al Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Marocco, prima di tornare a Singapore e in Cina. Segue ‘MSC Celestino Maresca’ che inizierà il suo liner il 30 marzo e una terza nave della classe, ‘MSC Raya’, operativa per il 13 aprile. Inoltre, questa settimana, ‘MSC Irina’, ha iniziato la rotta Jade che la porta dalla Cina al sud verso i porti europei.

L’ingresso operativo di queste nuove navi sta spingendo MSC a riorganizzare gli schieramenti più ampi.

Infatti, Alphaliner – agenzia di analisi del mercato – ha rilasciato un aggiornamento questa settimana che mostra che MSC ha una dozzina di grandi portacontainer inattive con una capacità di quasi 100.000 Teu, senza contare la ‘MSC Irina’ che era in attesa di entrare in servizio.

Non solo la MSC si trova con navi inattive, anche la Maersk guida il rapporto di Alphaliner con un totale di 29 navi attualmente in disarmo. Calcolano che questo rappresenta 281.400 Teu di capacità. Maersk ha una capacità totale di quasi 4,2 milioni di Teu.

“Escludendo tutte le navi che si trovano nei cantieri navali per riparazioni generali o rinnovo di classe, la flotta commercialmente inattiva è composta da 122 navi (721.300 Teu)”, scrive Alphaliner. Al 13 marzo, il rapporto sulla flotta inattiva di Alphaliner mostra che un totale di 300 navi erano fuori servizio attivo. Ciò rappresenta quasi 1,6 milioni di Teu o circa il sei percento della capacità totale del settore.

La cifra è leggermente diminuita nelle ultime due settimane poiché il settore ha superato le interruzioni dovute alle vacanze del Capodanno Lunare, ma è ancora più del doppio del 2,6% d’inattività di un anno fa.

Alphaliner ha anche recentemente calcolato che entreranno in servizio 31 grandi portacontainer con una capacità fino a 24.000 Teu. Oltre alle 14 navi con una capacità di 24.000 Teu, MSC dispone di 19 navi ciascuna con capacità superiore a 13.000 Teu la cui consegna è prevista per il 2023.

Hapag-Lloyd si sta anche preparando per ricevere la sua prima ULCV, ‘Berlin Express’, che è la prima di 12 navi e la prima nuova costruzione a doppia alimentazione a GNL del vettore. ONE ha anche sei delle navi ULCV che si appresta a ricevere. Gli analisti rilevano che questo è anche l’inizio dell’ondata di consegne provenienti dagli ordini di costruzione effettuati nel 2020 e nel 2021. La maggior parte di queste consegne arriverà nel 2024.

Hudong-Zhonghua Shipbuilding è una filiale della China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Produce navi civili e militari. Hudong-Zhonghua afferma di essere la ‘culla delle fregate cinesi e delle navi da sbarco’ per il suo lavoro per la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Abele Carruezzo

(Foto by Hudong-Zhonghua)