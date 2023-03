Primo bilancio positivo per i Porti di Sistema della Sardegna alla fiera internazionale delle crociere

Passeggeri in risalita, ma anche nuovi programmi dei gruppi armatoriali per il mercato isolano

Previsioni di crescita su larga scala e tante nuove opportunità per la Sardegna.

Sono i primi risultati positivi della missione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a Fort Lauderdale per il Seatrade Cruise Global, fiera internazionale dedicata all’industria delle crociere che ritorna in scena dopo 3 lunghi anni di sospensione dovuta alla pandemia.

Per l’occasione, il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, e la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, hanno portato in vetrina il Sistema Sardegna con tutte le sue potenzialità in termini di offerta turistica crocieristica, infrastrutturale e di servizi.

Strategia fondamentale, specialmente in un momento di fermento del mercato che vede, per il 2023, meno navi sul Mediterraneo, ma una crescita esponenziale dei passeggeri, con previsioni che hanno già superato i bilanci più che positivi del 2019.

Gli scali sardi, ospiti del rinnovato padiglione Italia di Assoporti – inaugurato, per l’occasione, dallo stesso Presidente Massimo Deiana, insieme ai colleghi delle altre AdSP e alla viceconsole d’Italia a Miami – proseguono, quindi, il trend di ripresa e la scalata dell’indice di gradimento delle compagnie.

In particolare, ad esito dei colloqui con la compagnia nel corso della fiera, si riaffaccerà sull’Isola il gruppo Carnival UK, con possibilità, già dal prossimo anno, di testare nuove toccate su Cagliari ed Olbia.

Ma è nell’immediato che arrivano i primi risultati: già da ottobre 2023, la Costa Crociere ritornerà sul porto olbiese dell’Isola Bianca con la Pacifica, per uno scalo esplorativo mirato a sondare il gradimento della clientela su una nuova tipologia di tour. Così come, conferme dalla compagnia arrivano anche per lo scalo di Santa Giusta – Oristano, per il quale sono due, attualmente, gli approdi programmati per la stagione in corso, sempre a titolo di test per una programmazione sui porti sardi che potrebbe crescere in maniera esponenziale, aggiungendosi ai 27 approdi già consolidati su Cagliari.

Conferme sulle programmazioni attuali e future anche da parte di MSC (presente al momento solo ad Olbia), Scenic Luxury Cruises & Tours, Seadream Yacht Club, e Salenship. Quest’ultima compagnia, dedicata al settore delle expedition cruises, con già all’attivo diversi scali su Porto Torres (con le navi Island Sky e Hebridean Sky), invierà nei porti di competenza i responsabili dei settori itinerari ed escursioni per consolidare la presenza nei prossimi anni.

“Il ritorno in presenza alla più importante fiera internazionale del mercato crocieristico ha restituito ottimismo e dato la giusta spinta all’attività promozionale dell’Ente che, per questi ultimi tre anni, ha proseguito comunque sottotraccia attraverso gli unici canali di contatto concessi dai protocolli sanitari – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – E’ un momento di particolare fermento per il settore, di ricerca di novità e di voglia di svago per una clientela sempre più esigente. Dinamiche che ben si conciliano con i nostri punti di forza, con porti e territori ancora inesplorati e pronti infrastrutturalmente ad accogliere le navi presenti nel Mediterraneo. Chiudiamo, quindi, positivamente questa prima esperienza di normalità e proseguiamo la nostra attività con rinnovato entusiasmo, forti di nuovi accordi ed importanti stimoli per lo sviluppo, negli scali di competenza, di un settore che, già dal 2023, siamo certi darà grandi risultati”.