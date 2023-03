Wärtsilä adatterà il motore tri-fuel al metanolo per Celebrity Cruises

(Wärtsilä adatterà il suo motore per le operazioni di metanolo della futura gemella alla Celebrity Beyond; foto courtesy Chantiers de l’Atlantique)

Wärtsilä ha accettato di adattare i motori della futura nave da crociera di nuova costruzione della Celebrity Cruises, una delle prime navi da crociera a essere consegnata pronta per il metanolo in previsione della successiva adozione del carburante alternativo emergente.

Wärtsilä riferisce che sarà il secondo progetto dell’azienda ad adattare uno dei suoi progetti di motori esistenti per il funzionamento a metanolo. Con questo passo, Celebrity Cruises di Royal Caribbean Group continua gli sforzi dell’azienda per evolvere le sue operazioni verso l’obiettivo a lungo termine di zero emissioni nette entro il 2050.

“Wärtsilä ha investito molto nella ricerca di futuri carburanti a zero emissioni di carbonio per l’industria marittima e il metanolo è emerso come uno dei candidati più promettenti. Questa sarà la seconda conversione del motore alimentato a metanolo che intraprenderemo e la prima con il motore Wärtsilä 46F. Condividiamo l’impegno a decarbonizzare le spedizioni e la partnership trasparente tra le nostre tre società per questo progetto di nuova costruzione rappresenta un’importante pietra miliare lungo il percorso verso il raggiungimento di questo obiettivo”, ha commentato Håkan Agnevall, presidente e CEO di Wärtsilä.

Secondo l’annuncio, Wärtsilä sta lavorando in stretta collaborazione con i proprietari di Celebrity Cruises del Gruppo Royal Caribbean e con il Cantiere navale Chantiers de l’Atlantique che sta costruendo le navi da crociera di classe Edge gestite da Celebrity. La classe Edge, che significa ‘confine inglese’, si riferisce ai crocieristi che interagiscono direttamente con i loro ambienti di bordo, per raggiungere gli obiettivi del loro viaggio: più spazio e più lusso a bordo. Evolution).

La prima delle navi, Celebrity Edge, è stata introdotta nel 2018 e seguita dalla nave gemella Celebrity Apex consegnata nel 2020. Le prime due navi della classe, con 129.500 tonnellate lorde di stazza, sono lunghe 309 metri, larghe 39 metri, pescaggio 8,4 metri, velocità 22 nodi, 2918 passeggeri e con 1377 membri di equipaggio.

La nuova nave da crociera Celebrity Edge presenta un design all’avanguardia sviluppato da Nate Berkus. Il design unico rivolto verso l’esterno distingue la nave dalle tradizionali navi da crociera. Il design integra Magic Carpet, la prima piattaforma galleggiante a sbalzo al mondo, semovente capace di spostarsi su più ponti per servire sia da bar e ristorante, che da punto d’imbarco e sbarco per la discesa in lancia. (Enhanced Design for Global).

Due navi aggiuntive, Celebrity Beyond introdotta nel 2022 e Celebrity Ascent che entrerà in servizio alla fine del 2023 sono versioni più grandi con 1.073 piedi (327 metri) di lunghezza e 140.600 tonnellate di stazza lorda.

Royal Caribbean Group ha firmato un accordo con il Cantiere per costruire un’ulteriore nave di classe Edge con consegna nel 2025, che secondo il rapporto annuale della Compagnia è subordinata al completamento delle pratiche legislative e per il finanziamento.

Lisa Lutoff-Perlo, presidente e CEO di Celebrity Cruises ha detto alla stampa: “Con il lancio della nostra serie di navi Edge nel 2018, abbiamo fissato ambiziosi obiettivi di sostenibilità per rendere queste navi le grandi navi più efficienti dal punto di vista energetico in mare”. “Lavorando in collaborazione con i nostri partner esperti, ha aggiunto, abbiamo continuato a sviluppare nuove tecnologie e a raggiungere progressi con ogni nave successiva”.

Wärtsilä riferisce di aver ricevuto l’ordine nel gennaio 2023 e convertirà due motori Wärtsilä 46F per consentire la flessibilità del tri-fuel utilizzando carburante pesante convenzionale o gas marino, nonché la possibilità di convertire in metanolo.

Il produttore del motore afferma che il progetto darà alla nuova nave una flessibilità di carburante senza pari e ha il potenziale per far progredire l’uso di carburanti alternativi nel settore delle crociere. Sarà la prima volta che il motore 46F sarà adattato per il metanolo.

Wärtsilä convertirà i motori in cantiere, prima della messa in servizio. L’intero scopo dell’ordine comprende due motori Wärtsilä 46F a 8 cilindri in grado di funzionare con carburante a metanolo, due motori Wärtsilä 46F a 12 cilindri e un motore Wärtsilä 32.

“Mentre innoviamo il design e le offerte delle nostre navi, ci concentriamo anche sull’equa evoluzione del panorama del carburante e della tecnologia che le alimenta”, ha affermato Jason Liberty, presidente e CEO di Royal Caribbean Group. “Incorporando motori a tripla alimentazione, ha continuato, ci assicuriamo che, man mano che le soluzioni alternative a basse emissioni di carbonio diventino più praticabili, le nostre navi saranno pronte ad adattarsi e guidare l’industria verso un futuro più sostenibile e a zero emissioni”.

L’aggiunta di metanolo segna il passo successivo per Royal Caribbean Group. Nell’agosto 2023 presenteranno la Silver Nova, costruita da Meyer Werft in Germania, come prima nave da crociera alimentata a Gnl del Gruppo. Oltre ai motori a doppia alimentazione, la nave da 54.700 tonnellate di stazza lorda e una nave gemella saranno dotate di celle a combustibile e batterie progettate per supportare le operazioni dei servizi alberghieri durante la permanenza in porto.

Royal Caribbean International prenderà in consegna la sua prima nave da crociera alimentata a Gnl, che sarà anche la più grande del mondo e la prima di tre navi, la Icon of the Seas, verso la fine del 2023. L’entrata in servizio è prevista per il 2024 e avrà una stazza lorda di 250.800 tonnellate, rendendola la nave da crociera più grande del mondo per stazza lorda.

La società sta anche costruendo una versione alimentata a Gnl della classe Oasis, l’Utopia of the Seas che dovrebbe essere consegnata nel secondo trimestre del 2024. Royal Caribbean segue la sua società di joint venture TUI Cruises che sta costruendo la prima nave da crociera pronta per il metanolo a Meyer Turku (società di costruzioni navali finlandese con sede a Turku, in Finlandia). Il primo blocco della nave, il cui varo è previsto per il 2024, è stato recentemente collocato nel bacino di carenaggio per iniziare l’assemblaggio.

Norwegian Cruise Line ha anche riferito che due delle sue navi da crociera che saranno introdotte nel 2027 e nel 2028 saranno adattate per il metanolo, mentre la società sta anche lavorando con MAN su progetti per esplorare il retrofit di motori esistenti per le operazioni con metanolo. Disney Cruise Line prevede inoltre di introdurre una nave da crociera alimentata a metanolo nel 2025.

Adattare le navi per il metanolo non è privo di complicazioni. Maersk ha commentato quando ha avviato le sue navi portacontainer a doppia alimentazione di metanolo che i motori costavano circa il 15% in più.

Meyer Werft, azienda tedesca attiva nel campo delle costruzioni navali, una delle più grandi d’Europa, che sta convertendo la nave da crociera Global Dream per il metanolo per Disney, ha affermato che si tratta di un progetto coinvolto che include la conversione dei motori, l’introduzione di serbatoi di carburante aggiuntivi, nuove tubazioni e controlli e ulteriori elementi di sicurezza. L’aspettativa è che il metanolo verde diventi prontamente disponibile, fornendo alle navi un mezzo per operare in futuro a impatto climatico zero.

Norwegian Cruise Line sta procedendo con i piani per iniziare ad adattare le sue nuove costruzioni per l’uso futuro del metanolo come carburante principale. La Compagnia di crociere ha detto ultimamente agli investitori, durante il suo aggiornamento trimestrale, di aver accettato di progettare modifiche con Fincantieri per preparare due navi da crociera in consegna nel 2027 e nel 2028 per accogliere il combustibile alternativo emergente che affronterebbe le emissioni di carbonio. La Compagnia di crociera ha dichiarato di aver concordato un totale di 1,2 miliardi di euro in costi contrattuali aggiuntivi per modificare un totale di quattro navi da crociera costruite dal Cantiere italiano nell’ambito del Progetto Leonardo, ora noto come classe Prima. La prima nave della classe, la Norwegian Prima (143.535 GT), è stata introdotta nell’agosto 2022 e sarà seguita da una nave gemella, la Norwegian Viva, che inizierà le crociere nell’agosto 2023.

Abele Carruezzo

