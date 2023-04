Abbandono nave con la scialuppa di salvataggio gonfiabile più grande del mondo

Il Survitec Seahaven, la scialuppa di salvataggio gonfiabile più grande del mondo (Foto courtesy Survitec)

I miglioramenti incrementali nella sicurezza dei passeggeri si sommano a grandi guadagni nel tempo

Londra. La sicurezza marittima migliora attraverso l’innovazione e la regolamentazione; Survitec Group sono stati i primi ad adottare nuove soluzioni, mentre le Autorità della Regolamentazione mantengono il mercato conforme agli standard di riferimento. Survitec Group è un produttore britannico di attrezzature per la sopravvivenza personale da utilizzare dopo l’espulsione dall’aereo o in mare.

Alla fine, le nuove idee di sicurezza di maggior successo diventano requisiti, come lo è stata la scialuppa di salvataggio, che è iniziata come optional in legno e si è evoluta in un mezzo di sopravvivenza a motore divenendo obbligatoria.

Questo processo iterativo richiede tempo, ma i miglioramenti si accumulano gradualmente e le navi passeggeri oggi sono molto più sicure rispetto alle generazioni passate. Se il ritmo del cambiamento è un segno, la prossima generazione sarà più sicura di quella di prima.

Un concetto di sicurezza davvero nuovo è rappresentato dalla Seahaven di Survitec, la scialuppa di salvataggio gonfiabile più grande del mondo. L’imbarcazione semovente è progettata per sostituire le gigantesche scialuppe di salvataggio a scafo rigido che si trovano sulle navi da crociera; la Seahaven svolge lo stesso ruolo, ma in un modo molto diverso.

Ogni Seahaven, lunga 30,5 metri, ha spazio sufficiente per evacuare 530 passeggeri e il progetto è installato in gruppi di due, sufficienti per 1.060 passeggeri. La sua capacità di evacuazione s’inserisce in un pacchetto che misura circa 16,5 metri di lunghezza su un livello del ponte. I vantaggi in termini di sicurezza sono convincenti. Il design gonfiabile è completamente automatizzato e si apre con la semplice pressione di un pulsante. Ciò elimina la complessità del tradizionale sistema di gruetta e gancio di rilascio, che richiede all’equipaggio di seguire una serie di procedure manuali sotto pressione. Invece di ammainare una scialuppa di salvataggio su un ponte d’imbarco, salire a bordo dei passeggeri, calare e staccare la barca dai suoi ganci, l’equipaggio può stare indietro e guardare una scialuppa di salvataggio gonfiabile Seahaven dispiegarsi in meno di quattro minuti.

Se il sistema Seahaven è utilizzato in uno scenario di emergenza, i passeggeri salgono a bordo del gommone attraverso un sistema di scorrimento elicoidale in tessuto, adattato dal sistema di evacuazione marina Marin Ark (MES, Marine Evacuation System) di Survitec.

Il MES funziona in modo molto simile a uno scivolo d’acqua a spirale. Gli sfollati possono vedere intorno a sé e controllare la loro velocità di viaggio mentre scendono. È progettato per un uso intuitivo e può caricare una barca in meno di 22 minuti senza una formazione approfondita, secondo Richard McCormick, product manager di Survitec MES e AES (Aero Evacuation System).

Una volta a bordo, i passeggeri potrebbero essere sorpresi dal comfort del loro viaggio. Le caratteristiche di tenuta al mare di una scialuppa di salvataggio gonfiabile gigante sono uniche, secondo McCormick.

“È un’esperienza completamente diversa”, dice. “Non rotola, ma ondeggia. Puoi vedere il pavimento muoversi un po’ mentre un’onda si sposta e le persone sono ancora in grado di stare in piedi. È molto diverso da una scialuppa di salvataggio che viene schiaffeggiata dalle onde”.

Seahaven ha completato con successo le prove in mare in condizioni meteorologiche avverse nel Sea State 6 (venti forti, onde fino a 3 metri) e ha ottenuto l’omologazione dal Lloyd’s Register alla fine del 2022.

Per garantire che il sistema soddisfi le aspettative delle Autorità di Regolamentazione, la Maritime and Coastguard Agency (MCA) del Regno Unito, la Guardia Costiera degli e più Stati di bandiera sono stati consultati durante la ricerca e lo sviluppo.

Ora che ha tutte le approvazioni sono state superate, Survitec sta discutendo con Norwegian Cruise Line circa l’installazione di Seahaven a bordo della nuova serie di navi da crociera Project Leonardo. Complessivamente, tre dei quattro maggiori operatori crocieristici sono impegnati in queste trattative sulle applicazioni future; questo perché l’ingombro ridotto di Seahaven è il business case. Rispetto a un ponte per scialuppa di salvataggio convenzionale, il risparmio di spazio con Seahaven può ammontare a più di 20.000 piedi quadrati (6.096 mq.) e tutto questo spazio extra può essere utilizzato per generare migliorie esperienziali del cliente.

Gli operatori di crociere devono andare ancora oltre per garantire la sicurezza in caso di uno scenario di abbandono della nave. Man mano che sempre più Compagnie di crociera lanciano viaggi speciali nell’Artico e nell’Antartide, devono adattare i loro dispositivi a tenere conto delle condizioni estreme. In queste regioni fredde e inospitali, i soccorsi potrebbero richiedere giorni e i passeggeri avranno bisogno di attrezzature per sopravvivere.

Ecco perché il Polar Code – IMO – richiede agli operatori di crociera di fornire un’adeguata protezione termica a tutti i passeggeri a bordo, comprese tute da immersione o dispositivi di protezione termica. Lo standard di progettazione per una tipica tuta da immersione richiede sei ore di protezione dagli elementi.

Col tempo, l’IMO probabilmente scriverà standard più severi per le tute per riflettere le dure condizioni dei poli; la linea di fondo è il nuovo paradigma nella protezione dall’ipotermia e una soluzione per una sopravvivenza estesa che prima non esisteva: si tratta solo di educare il mercato.

La Maritime and Coastguard Agency (MCA) del Regno Unito ha recentemente deciso di colmare questa lacuna: “Ogni passeggero che viaggia su ogni imbarcazione merita di sapere che vengono applicati gli stessi standard di sicurezza coerenti”, afferma Katy Ware, Direttore dei Servizi Marittimi del Regno Unito, nell’annunciare che gli standard delle navi più vecchie devono essere portati, per quanto possibile, a un livello di sicurezza equivalente a quelli nuovi, per fornire uno standard di sicurezza accettabile per il pubblico pagante”.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha anche iniziato a progettare un nuovo requisito del sistema di gestione della sicurezza (SMS) per le piccole navi passeggeri, adattando concetti familiari del Codice ISM per il trasporto d’altura. Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti ha sostenuto per due decenni un SMS obbligatorio per le piccole navi passeggeri e ha chiesto una regola finale forte. “Le vite umane non hanno prezzo”.

Abele Carruezzo