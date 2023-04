Norwegian Cruise Line Holdings traccia un percorso verso zero emissioni di gas serra con i nuovi obiettivi a b/m termine

Norwegian Bliss Endicott Arm, Alaska 2018

Obiettivi: ridurre l’intensità dei gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030 rispetto al 2019

Migliorare la strategia di azione climatica con un focus sull’efficienza, l’innovazione e la collaborazione

Milano–Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE: NCLH) (la Compagnia), un’azienda leader mondiale nel campo crocieristico che gestisce Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha lanciato oggi la sua rinnovata strategia di azione climatica così come gli obiettivi di emissioni di gas serra (“GHG”) a breve e medio termine per sostenere l’ambizioso perseguimento da parte della compagnia delle zero emissioni entro il 2050. Queste azioni sottolineano il forte impegno della compagnia per la decarbonizzazione come parte del suo programma di sostenibilità mondiale, Sail & Sustain.

Componenti chiave dei nuovi obiettivi intermedi della compagnia per la riduzione delle emissioni dei gas serra includono:

-Riduzione dell’intensità dei gas serra del 10% entro il 2026 e del 25% entro il 2030, rispetto alle linee guida del 2019 con l’intensità misurata sulla base della “capacità per giorno”[1].

-Gli obiettivi comprendono le emissioni della compagnia derivanti dalla sua flotta di navi, isole e strutture (Scopes 1 & 2) oltre alle attività a monte legate al carburante e all’energia, che includono le emissioni di gas serra (parte dello Scope 3). Come tali, gli obiettivi cattureranno l’impatto totale delle emissioni di gas serra dovute al consumo di carburante della compagnia.

-Gli obiettivi intermedi forniscono una tabella di marcia per sostenere l’attuale ambizione della compagnia di raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Lo scopo di questo impegno si espande all’intera impronta ecologica della compagnia, compreso il suo vasto network di fornitori e partner nella sua catena di valore.

“Siamo fieri di affinare e rafforzare ulteriormente la nostra strategia di azione climatica che include l’introduzione di tappe intermedie per la riduzione dell’intensità dei gas serra: queste ci guideranno nel nostro ambizioso perseguimento delle zero emissioni entro il 2050”, ha affermato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer-elect di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). “Ogni aspetto della nostra attività, da terra a bordo, ha la propria parte di responsabilità nel progettare, realizzare e concretizzare i risultati della decarbonizzazione e il nostro Consiglio di Amministrazione ha rafforzato questa aspettativa stabilendo una responsabilità condivisa e legando gli incentivi per l’intero team di management a questo sforzo critico. Abbiamo anche fatto un ulteriore passo avanti di recente annunciando la modifica di due delle nostre future navi nuove di zecca della classe Prima per sostenere l’utilizzo di metanolo verde in futuro.”

Sommer ha continuato: “Stiamo anche attivando e mobilitando il nostro intero network di membri del team, porti e destinazioni, fornitori e partner, e ospiti per agire adesso e unirsi a noi in questo viaggio trasformativo, ampliando ulteriormente i risultati che potremmo raggiungere da soli”.

La rinnovata strategia di azione climatica della compagnia è incentrata su questi tre pilastri: efficienza, innovazione e collaborazione.

Efficienza

La compagnia è focalizzata sull’ottimizzazione dell’efficienza per la sua flotta esistente che può avere un impatto immediato sul consumo di energia a bordo e le emissioni dei gas serra così come generare risparmi di carburante. Questo include sia investimenti in corso in sistemi e tecnologie, come ad esempio l’upgrade del sistema HVAC e sistemi di ripristino della dispersione di calore, così come miglioramenti operativi, come ad esempio itinerari smart e pianificazione dei viaggi e ottimizzazione delle operazioni legate alla ricettività. I cambiamenti operativi richiedono disponibilità di dati, educazione e senso di responsabilità, per cui la compagnia sta anche costruendo e investendo nei sistemi e processi interni per abilitare i membri del suo team, e persino gli ospiti, per operare le sue navi con efficienza ottimale.

Innovazione

La compagnia sta innovando per soluzioni di lungo periodo e tecnologie, inclusi coloro che supportano l’abilità di operare con i carburanti verdi. Dal 2022, la compagnia ha completato con successo test di fusioni di biocarburanti su più navi, in cui è stata usata un’unione del 30% di biocarburante e 70% di gasolio marino approssimativamente. La compagnia crede che il biodiesel sia un carburante sostenibile di transizione che può supportare il percorso di decarbonizzazione mentre vengono testate e perfezionate soluzioni di lungo periodo. Più a lungo termine, la compagnia vede il metanolo verde come una soluzione promettente e ha annunciato recentemente la modifica delle ultime due navi della classe Prima, che verranno consegnate tra il 2027 e il 2028, per permettere l’utilizzo del metanolo verde come fonte alternativa di carburante in futuro. Anche se in futuro saranno necessarie ulteriori modifiche per consentire l’uso completo del metanolo in aggiunta al carburante marino tradizionale su questi viaggi, questo rafforza l’impegno della compagnia per la decarbonizzazione. L’uso di metanolo verde risulterebbe in una drastica riduzione delle emissioni, includendo fino al 95% di riduzione di CO2, e le sue proprietà consentono di continuare a utilizzare lo stoccaggio e il bunkeraggio del carburante convenzionale con meno modifiche rispetto ad altri combustibili emergenti presenti sul mercato in questo momento.

Collaborazione

Il percorso per il raggiungimento delle zero emissioni sarà complesso e richiederà una collaborazione significativa nel network di stakeholders della compagnia, compresi i fornitori, le comunità, i governi e le ONG per collaborare collettivamente e trovare soluzioni per combattere il cambiamento climatico. La compagnia è continuativamente alla ricerca di partnership per sostenere gli sforzi che circondano lo sviluppo dei carburanti green insieme alle infrastrutture globali per produrre, immagazzinare e distribuire questi carburanti. La compagnia vede anche la collaborazione tra diversi settori come stimolo per un cambiamento effettivo e accelerato ed è un membro attivo nelle associazioni di settore, come ad esempio il Methanol Institute, e i forum regionali. Per esempio, la compagnia è un partner innovatore del Pacific Northwest to Alaska Green Corridor, uno sforzo collaborativo tra porti, governi e operatori crocieristici nella regione, per esplorare un corridoio marittimo green che abbia lo scopo di accelerare il raggiungimento delle zero emissioni di gas serra delle navi e delle operazioni tra l’Alaska, la British Columbia e Washington. Inoltre, la compagnia continua a collaborare attivamente con porti chiave per accelerare l’utilizzo della tecnologia ad energia shore che permette alle navi da crociera di connettersi con reti elettriche onshore per fornire molta della energia necessaria quando sono ormeggiate. Mentre l’espansione dell’infrastruttura a terra è in corso, la compagnia sta anche equipaggiando le sue navi con la tecnologia necessaria per il plug-in, con l’obiettivo di avere approssimativamente il 70% della propria flotta equipaggiata entro il 2025.

“Siamo incoraggiati a vedere i significativi progressi e lo slancio in tutti i settori verso la decarbonizzazione, ma continuano ad esistere sfide fondamentali per la completa decarbonizzazione dell’industria crocieristica entro il 2050”, afferma Jessica John, vice presidente ESG, Investor Relations e Corporate Communications presso Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Piuttosto che aspettare che queste sfide si dissolvano, la nostra strategia consiste nell’agire ora per implementare soluzioni per l’efficienza oggi, innovare per soluzioni future e collaborare con i nostri stakeholder lungo il percorso. Alla base di questa strategia ci sono una buona governance e una gestione efficace dei rischi, mentre lavoriamo per portare avanti i nostri sforzi di azione per il clima e costruire la resilienza della nostra azienda”.

Per saperne di più, guardate qui un video che illustra la strategia e gli obiettivi dell’azienda in materia di azione per il clima. Visita il nostro sito web in questa sezione per ulteriori informazioni.

[1] “Capacità per giorno” è definita come posti disponibili per la vendita moltiplicati per il numero di giorni di crociera per il periodo di servizio delle navi.