Il mare delle balene blu e i cieli blu è per le navi ‘zona a velocità ridotta’

(Due balene blu nel Canale della California, Islands National Marine Sanctuary; foto courtesy NOAA)

L’Organizzazione Marittima Internazionale ha recentemente approvato modifiche alle corsie di traffico navale e aree di protezione delle balene vietate, a ovest, dentro e intorno al Santuario marino nazionale delle Isole del Canale della California. Le modifiche entreranno in vigore nell’estate del 2023 (IL Nautilus del 6 Gennaio 2023)

Le Compagnie di navigazione hanno ridotto la velocità al largo della costa della California per proteggere le balene blu e i cieli blu

Washington. Sono sette anni che il programma ‘Protecting Blue Whales & Blue Skies’va avanti e nel 2022 ventitré Compagnie di navigazione hanno partecipato al programma di riduzione della velocità delle navi, contribuendo a un’aria più pulita, balene più sicure e un oceano più tranquillo.

Le aziende sono riconosciute per le loro navi che transitano a dieci nodi o meno nella San Francisco Bay Area e nella regione della California meridionale. La regione della California meridionale del programma si estende da Point Arguello – nella contea di Santa Barbara – alle acque vicino a Port Hueneme e Dana Point, presso i porti di Los Angeles e Long Beach.

Il programma di incentivi volontari si è svolto dal 1 maggio al 15 dicembre 2022. La partecipazione è stata maggiore rispetto a qualsiasi anno precedente ed è aumentata rispetto alle diciotto Compagnie di navigazione partecipanti nel 2021.

Le Compagnie di navigazione hanno ricevuto riconoscimenti e premi finanziari in base alla percentuale di distanza percorsa dalle loro navi attraverso le zone ‘Vessel Speed Reduction’ (VSR) a 10 nodi o meno e con una velocità media di 12 nodi o meno.

I tre livelli di premio sono Sapphire (85-100% della distanza totale della flotta nelle zone VSR percorsa a dieci nodi o meno), Gold (60-84%) e Blue Sky (35-59%). I transponder del sistema di identificazione automatica (AIS) su ciascuna nave trasmettono la velocità e la posizione della nave. I dati AIS sono stati analizzati per ciascuna flotta e le prestazioni dell’azienda sono state classificate per livello. Alle aziende che si sono esibite a livello Gold o Sapphire è stato offerto un incentivo finanziario.

Otto aziende partecipanti hanno raggiunto il livello Sapphire, il massimo nella categoria superiore dall’inizio del programma. Includono Orient Overseas Container Line (OOCL), Mediterranean Shipping Company (MSC), Swire Shipping, Yang Ming, COSCO Shipping, NYK Ro-Ro, Wallenius Wilhelmsen e CSL Group.

Per il quinto anno consecutivo, Mediterranean Shipping Company (MSC) ha raggiunto in particolare il livello Sapphire nella categoria delle grandi flotte e ha dimostrato che la pianificazione anticipata consente alle navi di adeguare il proprio ship planning per cooperare con il programma VSR senza interrompere le operazioni.

Orient Overseas Shipping Line, nuovo partecipante al programma, ha raggiunto in particolare un livello di cooperazione del 95% nel 2022, riducendo la velocità a 10 nodi o meno per oltre 15.000 miglia nelle zone della California.

L’obiettivo di dieci nodi integra le richieste della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), della Guardia Costiera degli Stati Uniti e dell’Agenzia per la protezione ambientale per tutte le navi (300 tonnellate lorde o superiori) per ridurre la velocità durante i mesi di picco dell’inquinamento atmosferico e delle megattere blu in via di estinzione e l’abbondanza di balenottere comuni per proteggere queste balene dagli attacchi delle navi.

Gli attacchi alle navi rappresentano una grave minaccia per le balene a livello globale e per il recupero delle balenottere azzurre, comuni e megattere in via di estinzione nelle acque della California. Ridurre il rischio di attacchi navali è una delle principali priorità del NOAA, compresi i santuari marini nazionali della costa occidentale del NOAA. Le morti osservate e documentate ammontano a 52 balene in via di estinzione dal 2007 al 2022 e probabilmente rappresentano solo una piccola frazione del numero totale di attacchi navali che si verificano ogni anno.

Le navi oceaniche che transitano lungo la costa della California generano ossidi di azoto (NOx, un precursore dello smog), ossidi di zolfo (SOx), inquinamento da particelle e gas serra (GHG). Queste navi producono quasi 200 tonnellate di NOx al giorno emesse al largo della costa della California, il che influisce sui livelli di ozono a terra in molte regioni dello stato. Le aree della grande baia di Los Angeles – compresa la contea di Ventura , la contea di Santa Barbara e la baia di San Francisco – non soddisfano gli standard di qualità dell’aria statali e/o federali per l’ozono.

I punti salienti del programma 2022 includono:

Delle 344.000 miglia nautiche di oceano transitate da tutte le navi del programma, quasi 270.000 miglia nautiche erano a 10 nodi o meno, il che equivale a percorrere la circonferenza della Terra più di dieci volte. – Le navi del programma che transitano nella zona VSR di circa 200 miglia nautiche della California meridionale hanno viaggiato a 10 nodi o meno per il 79% delle miglia totali percorse. La cooperazione è aumentata costantemente stagione dopo stagione (nel 2017 circa il 21% delle miglia sono state percorse a 10 nodi o meno). Questo dimostra il crescente impegno delle aziende partecipanti nel corso degli anni. – Nella zona VSR della San Francisco Bay Area di circa 100 miglia nautiche, che è stata ampliata nel 2022, i livelli di cooperazione delle società partecipanti sono saliti al 72%, rispetto al 60% nel 2021. – Le compagnie di navigazione che hanno partecipato al programma 2022 hanno ridotto le loro emissioni di inquinanti atmosferici di circa 920 tonnellate di NOx e 32.000 tonnellate di gas serra regionali.

Questi numeri rappresentano una riduzione del 27% dell’inquinamento da NOx e GHG dalle navi che hanno partecipato al programma, rispetto alle condizioni di base. Per fare un confronto, le riduzioni di NOx equivalgono alla conversione di 580.000 veicoli passeggeri a zero emissioni per un solo anno. – I transiti delle navi che partecipano al programma VSR hanno comportato circa il 44% in meno di rischio di mortalità per sciopero delle balene rispetto a quando tali navi non avessero rallentato in collaborazione con il programma.

Le navi nei livelli di premio Sapphire, Gold e Blue Sky avevano livelli sonori inferiori di 4,6 dB (decibel) per transito rispetto ai livelli della sorgente di riferimento del 2021. Con una riduzione dell’inquinamento acustico, le balene possono probabilmente comunicare più facilmente.

Quattordici Compagnie – OOCL, MSC, COSCO Shipping Line, CSL Group, Ocean Network Express (ONE), Maersk, “K” Line, Wallenius Wilhelmsen, Wan Hai, Evergreen Shipping, Swire Shipping, Hapag Lloyd, GALI e Yang Ming – hanno generosamente rifiutato in tutto o in parte i pagamenti degli incentivi finanziari. Gli incentivi variavano da $ 2.500 a $ 20.000 per azienda nei livelli di premio Gold e Sapphire. Tali fondi saranno utilizzati per ulteriori sforzi di riconoscimento pubblico e reinvestiti nel programma.

Il programma 2023 si svolgerà dal 1 maggio al 15 dicembre 2023. Questa sarà la stagione più importante per la protezione delle balene e l’aria pulita, con gli operatori di navi cisterna invitati a partecipare.

L’espansione della zona VSR di San Francisco comprenderà l’area di circa 130 miglia per includere tutto il Monterey Bay National Marine Sanctuary. Con questa espansione, tre nuovi partner si uniranno al programma 2023: Monterey Bay National Marine Sanctuary, Monterey Bay Air Resources District e San Luis Obispo County Air Pollution Control District.

Il programma 2023 non prevede incentivi finanziari, a causa del feedback dei partecipanti a sostegno dello sforzo di riduzione della velocità della nave e del riconoscimento pubblico. Il programma è uno sforzo collaborativo dei vari Distretti di controllo dell’inquinamento atmosferico delle contee interessate. Il Centro di Difesa ambientale continuerà il lavoro per garantire che questi sforzi siano ricompensati da una legislazione che fornirebbe a questo programma vitale le risorse di cui ha bisogno per prosperare a lungo nel futuro.

Abele Carruezzo