L’incendio sulla petroliera al largo della Malesia è estinto, le ricerche continuano

(La Pablo continua a bruciare con le cisterne vuote squarciate dalle esplosioni; foto courtesy MMEA)

Singapore. L’incendio a bordo della petroliera Aframax Pablo è stato spento, ma le Autorità malesi affermano che è ancora troppo pericoloso salire a bordo della nave per iniziare le indagini e cercare i tre membri dell’equipaggio dispersi.

Allo stesso tempo, le indagini stanno evidenziando il funzionamento della nave e la sua attitudine a navigare dopo il sinistro. Lloyd’s List riporta che la nave aveva quattro diversi nomi, bandiere e proprietari registrati negli ultimi quattro anni.

Il database Equasis mostra sette nomi e proprietari dal 2018, spostandosi tra le bandiere del Camerun, delle Isole Cook, della Tanzania e infine del Gabon a partire da aprile di quest’anno.

Durante una conferenza stampa in Malesia, il Capitano russo della nave ha descritto la situazione affermando di aver scoperto un incendio a metà nave nel primo pomeriggio di lunedì 1° maggio. La scoperta iniziale del fumo è stata seguita da una o più forti esplosioni che, secondo lui, hanno scosso la nave, rotto gli oblò e reso inutilizzabili la maggior parte dei sistemi di comunicazione.

“L’incendio sul ponte superiore ha distrutto la nostra antenna, nessuna delle apparecchiature di comunicazione funzionava”, ha detto il capitano alla NST TV in Malesia. “Ho dovuto usare il walkie talkie … Alla fine sono entrato in contatto con il nostro ingegnere tramite il walkie talkie, ma a quel punto tutte le nostre scialuppe di salvataggio erano andate distrutte”.

Il Capitano ha detto che l’equipaggio disperato si era gettato in acqua con i giubbotti di salvataggio e fortunatamente due navi erano nelle immediate vicinanze per aiutare con i soccorsi. Ha detto che nella confusione con l’equipaggio che andava in tutte le direzioni era stato impossibile per lui ottenere un conteggio delle persone. Ha detto che l’incendio si stava diffondendo anche a causa del vento.

La Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) ha inizialmente riferito che 23 membri dell’equipaggio erano stati salvati, ma in seguito il conteggio è stato aggiornato a 25 con tre persone disperse. Due sono marittimi di coperta e il terzo è l’Ufficiale del personale della nave. L’equipaggio dei due ponti è di nazionalità indiana e l’Ufficiale è ucraino. Quattro membri dell’equipaggio hanno riportato gravi ferite alle mani, alle gambe e al corpo e sono stati ricoverati in ospedale.

L’MMEA riferisce di aver ampliato l’area di ricerca a 71 miglia nautiche e di aver suddiviso l’area di ricerca in quattro zone. Un aereo e un totale di nove navi stanno cercando coinvolgendo 136 membri del personale. L’area intorno alla petroliera bruciata è stata liberata, ma ritengono che non vi sia alcun pericolo immediato per le navi vicine e riferiscono che non è stata rilevata alcuna perdita di petrolio.

I funzionari hanno affermato che almeno il 50 percento della parte centrale della nave è stato distrutto. Le immagini che seguono – sempre courtesy MMEA – mostrano i serbatoi del carburante strappati e sezioni del ponte che pendono dal lato della nave.

Gli esperti affermano che i serbatoi probabilmente avevano accumulato fumi e non erano stati sfiatati causando esplosioni multiple. Oggi, mercoledì 03 maggio – è previsto che una squadra di vigili esperti sui materiali pericolosi salga a bordo della nave. Il Capitano suggerisce che i tre membri dell’equipaggio potrebbero essere rinchiusi in stanze protette dal fuoco intrappolati a bordo della nave. La squadra perquisirà la nave e cercherà l’eventuale causa dell’incendio.

Gli esperti citano l’incidente come prova del pericolo che corre la flotta ombra di petroliere che si muovono in tutto il mondo. Nessuna assicurazione è stata confermata per la nave con i proprietari che rimangono un mistero e confusione su quale Società di Classificazione fosse responsabile della nave.

Claire Jungman, capo dello staff del gruppo di sorveglianza United Against Nuclear Iran (UANI), ha sottolineato che l’Organizzazione ha seguito la Pablo per molti anni. “La Pablo è stata sospettata di trasportare petrolio iraniano in almeno 10 diverse occasioni da quando le sanzioni sono state applicate nel 2019. Questa nave operava senza classificazione o assicurazione nota”.

Gli analisti riferiscono che la Pablo, dopo aver cambiato identità nel 2022, ha caricato petrolio iraniano che è stato consegnato alla Cina nel gennaio 2023. Il Capitano ha detto ai giornalisti che la nave era diretta a Singapore e avrebbe caricato un carico di petrolio. Non è chiaro da dove provenisse il carico o se si stessero preparando per un trasferimento da nave a nave comune negli sforzi per evitare le sanzioni sul petrolio iraniano.

La Pablo, di 96.773 dwt e lunga 761 piedi (232 metri), proveniva da Zhoushen, in Cina, da dove era partita il 18 aprile, dal sito di ancoraggio nell’arcipelago di Riau.

Abele Carruezzo