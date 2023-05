EMSA Facts and Figures 2022: il rapporto annuale sulla sicurezza marittima dell’UE

(Le slide sono incluse nel rapporto e courtesy date da EMSA)

Il 2022 è stato particolarmente speciale in quanto l’EMSA ha compiuto 20 anni, ha dichiarato Maja Markovčić Kostelac, Executive Director dell’Agenzia

Lisbona. Nel rapporto annuale “EMSA Facts and Figures 2022” l’European Maritime Safety Agency ha reso noto che lo scorso anno nelle acque dell’Unione Europea si sono verificati 2.345 incidenti marittimi che hanno coinvolto 2.528 navi, con diminuzioni entrambe del -2% sul 2021. Nella slide di c.s. si può notare che tali incidenti hanno causato la perdita di sei navi rispetto a sette nell’anno precedente, la perdita di 30 vite umane rispetto a 29 nel 2021 e il ferimento di 562 persone (+3%). Mentre, sul totale degli incidenti verificatisi nel 2022, 37 hanno causato un inquinamento (-27%).

L’EMSA lavora per sviluppare le capacità d’indagine sugli incidenti relativi agli Stati membri dell’UE, con l’obiettivo di migliorare la raccolta e l’analisi dei dati sugli incidenti a livello europeo. Tale servizio lo fa attraverso due strutture principali: il gruppo di cooperazione permanente degli organismi investigativi sugli incidenti (AIB), per i quali l’EMSA funge da segretariato; e la Piattaforma europea d’informazione sui sinistri marittimi (EMCIP) eseguita dall’AIB e i cui dati sugli incidenti possono essere successivamente analizzati e contribuire a un maggiore cultura della sicurezza in mare.

Nel 2022 l’EMSA ha continuato a gestire le informazioni europee sui sinistri marittimi – Platform (EMCIP) – incluso il relativo strumento di ‘Business Intelligence’ che supporta report su misura, dashboard e analisi, basati sui dati EMCIP. Per valorizzare la ricchezza di dati archiviati in EMCIP, EMSA ha applicato un’apposita metodologia attraverso la quale sono stati analizzati i ‘safety plane’ di navi ro-ro, pescherecci e portacontainer.

Nel 2022, l’Agenzia ha pubblicato un’Analisi degli Incidenti di Navigazione (collisioni, incagli e contatti); oltre alle vittime e incidenti che coprono i dati derivati da EMCIP per il periodo 2014-2021. Attraverso questa panoramica, l’Agenzia presenta statistiche dettagliate sui sinistri e gli incidenti marittimi che coinvolgono navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, incidenti nel mare territoriale e nelle acque interne degli Stati membri o dovunque risiedano gli interessi degli Stati membri coinvolti.

Nell’ultimo rapporto, l’Agenzia informa che ha tenuto diversi corsi di formazione (Core Skills for Accident Investigator, corso avanzato per Incident Investigator e corso Voyage Data Recorder) a investigatori degli Stati membri dell’UE, ma anche verso paesi extraeuropei attraverso programmi di cooperazione dell’UE.

Nel settore della sostenibilità, la transizione verde ha continuato a prendere slancio e l’EMSA ha continuato a sostenere la Commissione europea nella realizzazione della componente marittima del Green Deal europeo attraverso il pacchetto Fit-for-55, FuelEU Maritime e l’estensione del sistema di scambio di quote di emissione a trasporto marittimo.

Nel 2022, afferma il Direttore l’EMSA ha pubblicato e presentato studi su biocarburanti e ammoniaca, facilitando l’adozione di combustibili alternativi più sostenibili dal punto di vista ambientale. Il sistema THETIS-MRV ha continuato raccogliere dati sulle emissioni di CO2 delle grandi navi che operano nelle acque dell’UE. E nel caso dello zolfo Diossido, i velivoli a pilotaggio remoto, utilizzati dall’Agenzia, sono stati attivi in aree ad alta densità di traffico, fornendo circa 1200 misurazioni effettuate dalle navi e agevolare le Autorità nazionali nell’applicazione della direttiva sullo zolfo.

Sono stati esaminati anche gli aspetti di sicurezza dell’ecologizzazione del trasporto marittimo producendo due documenti di orientamento: uno sull’elettricità da terra e l’altro sul trasporto di veicoli con carburante alternativo negli spazi di navi Ro-Ro.

Circa 1,5 miliardi di km2 di superficie marina e oceanica è stata monitorata con oltre 16.000 immagini di osservazione della Terra e consegnate agli Stati costieri e a altri utenti accreditati. Nel corso dell’anno, il servizio è stato utilizzato per supportare 26 emergenze nell’ambito del piano di contingenza in casi legati all’inquinamento da idrocarburi, ricerca e soccorso e antipirateria. Il quadro della consapevolezza marittima ha continuato a sostenere gli sforzi delle Autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico marittimo, contribuire a migliorare la risposta agli incidenti e alle situazioni pericolose in mare, e contribuire a prevenire e rilevare l’inquinamento provocato dalle navi.

Nel sostenere gli Stati membri e la Commissione europea all’IMO con questioni di competenza dell’UE, l’EMSA ha partecipato attivamente a varie IMO Gruppi di lavoro tra cui: il Gruppo Life Saving Appliances (LSA), sulla revisione del Capitolo III SOLAS e il Codice LSA; il Gruppo di studio sul Codice Internazionale di Sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri a basso punto di infiammabilità Carburanti (IGF); il Gruppo sulle disposizioni di sicurezza per il l’uso di combustibili alternativi con formulare linee guida per l’uso di ammoniaca e idrogeno; il Gruppo di lavoro per il controllo dello Stato di approdo, dove l’EMSA, per conto della Commissione europea, guida il Gruppo dell’IMO sulle misure per armonizzare le attività e le procedure di Port State Control a livello mondiale; il Gruppo sulle navi MASS prima dello sviluppo di un non obbligatorio Codice per le navi di superficie autonome marittime.

L’IMO ha inoltre aperto due nuove relazioni sulla sicurezza delle navi portacontainer, una riguarda sicurezza sugli incendi e l’altro sulla perdita di contenitori. Nel 2021, uno studio sulla sicurezza antincendio delle navi portacontainer è stato lanciato sulla base della precedente analisi tecnica effettuata presso l’EMSA; i lavori sono iniziati nel 2022 e si prevede il completamento in questo primo semestre del 2023.

L’elemento umano è fondamentale per una navigazione sicura ed efficace e una preoccupazione fondamentale per l’Agenzia. Nell’ultimo anno, l’EMSA ha lavorato a fianco della Commissione europea e gli Stati membri dell’UE a sostegno della prevista revisione degli Standard di formazione, Convenzione di Certificazione e Guardia (STCW) all’IMO. L’Agenzia ha inoltre promosso l’attuazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, fornendo formazione per garantire la conformità e l’applicazione a entrambi gli Stati membri dell’UE e paesi extra UE. Per quanto riguarda la formazione concernente l’attuazione di STCW, una formazione online completa sulla valutazione, l’esame e la certificazione di marittimi è stata progettata e consegnata.

Questa seconda slide che l’Agenzia allega nel suo rapporto non ha bisogno di commento.

Abele Carruezzo

Maja Markovčić Kostelac, Executive Director dell’Agenzia.