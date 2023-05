I marittimi italiani contestano il Decreto Lavoro

La contestazione avviene solo sui social



Roma. Non poteva andare diversamente! S’inizia a leggere con più attenzione un decreto considerato una ‘svolta’ nel mondo del lavoro, ma non per quello marittimo.

Troppi punti complessi e controversi che meritano un’ulteriore riflessione: ‘sospensione della Legge Cociancich’- novità sui titoli dei marittimi delle oil/chemical tanker – soprannumero. I marittimi italiani non ci stanno e criticano aspramente i Sindacati per loro ‘genuflessione’ al decreto del Governo Meloni.

Eppure, era stata la stessa Meloni che quando era all’opposizione, criticando il Ministro del Lavoro di allora, Luigi Di Maio, proponeva la modifica della legge su Registro Internazionale; rilevava, all’opposizione, che gli sgravi contributivi dovevano applicarsi solo in caso d’imbarco di marinai italiani. Al Governo è tutt’altra storia!

Per la Meloni ora si parla di carenza di personale e per i Confederali si propongono ‘accordi di flotta’- cioè degli accordi sottoscritti da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e singole compagnie armatoriali per disciplinare condizioni e numeri dell’imbarco di personale extracomunitario – .

Con tale strategia il Ministero dei Trasporti aprirebbe la strada all’assunzione di personale extracomunitario anche nel ‘Cabotaggio Nazionale’(legge 122 del 7 luglio 2016)? Con la sospensione della Legge Cociancich, gli armatori, previo accordi con i sindacati, potranno derogare nella composizione degli equipaggi. Con il Decreto Lavoro, approvato dal primo maggio 2023, dal Governo Meloni, facendo riferimento ad una ‘contingente carenza di marittimi’apre all’imbarco durante i mesi estivi di marittimi extracomunitari sui ro-ro e ro-pax di bandiera italiana, sospendendo di fatto la suddetta legge Cociancich e riaprendo così gli accordi di flotta.

Riportiamo il testo dell’articolo contenuto nel Decreto del primo maggio:

Art. 31 (Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Però, non si nota nessun riferimento nel provvedimento a interventi per risolvere problematiche legate a formazione e accesso alla professione che, secondo le stesse Compagnie di navigazione e i Sindacati dei lavoratori, stanno alla base della summenzionata carenza di personale.

Intanto, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto emette due circolari che sicuramente non saranno indolori per i lavoratori marittimi delle oil/chemical tanker.

La prima declina le modalità di rinnovo degli attestati di addestramento avanzati per i marittimi impegnati su petroliere e chimichiere. Infatti, fino ad oggi, un marinaio attivo su una nave dotata di duplice classificazione oil/chemical beneficiava di rinnovi da consentirgli l’imbarco su navi di ognuna delle due categorie, anche nel caso in cui la nave a duplice classificazione fosse stata usata solo per una delle due tipologie di prodotto.

Mentre ora, occorrerà dimostrare, all’atto del rinnovo, che durante l’imbarco la nave sia stata utilizzata per almeno tre mesi consecutivi per il trasporto della merceologia per la quale si chiede l’abilitazione. Un marittimo che per cinque anni ha viaggiato sua una oil/chemical adibita in quel periodo al solo trasporto di petrolio non potrà più, vale a dire, chiedere l’abilitazione per i prodotti chemical.

La seconda circolare riguarda invece il personale in soprannumero. È tale quello rappresentato dai marittimi con qualifiche richieste dalla tabella minima di sicurezza che sono imbarcati in aggiunta ai colleghi che completano la tabella. In tal caso essi possono essere imbarcati con richiesta nominativa, qualunque sia il turno di appartenenza. Diversamente, chiarisce la circolare, l’imbarco di qualifiche non previste dalla tabella minima di sicurezza dovrà rispettare le procedure relative alla turnistica.

E il sindacato che fa? Si accontenta di essere solo un ‘patronato’? No, si accontenta per la deroga di alcuni limiti sulla presenza di marittimi comunitari per la formazione degli equipaggi.

Abele Carruezzo