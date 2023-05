La tanker Pablo, con il suo incendio, è minaccia seria sia per la vita delle persone, sia per l’ambiente marino

(La petroliera avvolta dalle fiamme; foto courtesy MMEA)

Al largo della costa della Malesia, in uno dei canali di navigazione più trafficati del mondo, è stato ‘teatro’ di una forte esplosione avvenuta a bordo della vecchia petroliera Pablo, strappando via il ponte e generando un violento incendio che ha oscurato di fumo il cielo.



Singapore. Ne abbiamo riferita nelle ultime settimane – ‘Petroliera in fiamme al largo della Malesia’, 02/03. 05.2023 – è stato un tragico incidente che avrebbe potuto essere una catastrofe molto più grande.

La nave registrata in Gabon, in grado di trasportare circa 700.000 barili di greggio, stava attraversando il Mar Cinese Meridionale dopo aver scaricato un carico in Cina, e quindi era quasi vuota. Dei suoi 28 membri dell’equipaggio internazionale, le Autorità riferiscono che 25 sono stati salvati da navi di passaggio.

L’esplosione è avvenuta appena oltre le acque congestionate di Singapore. Per le vicine Autorità Marittime, il caso si è rivelato, da subito, complesso: poche sono le prove di esistenza di un proprietario, una compagnia registrata nelle Isole Marshall la cui flotta non contiene altre navi e nessuna traccia di assicurazione è stata trovata, informazioni importanti per iniziare una procedura per la bonifica di quelle acque.

Questo caso della tanker Pablo sottolinea i rischi che possono derivare dall’espandersi di una flotta ‘ombra’ di navi obsolete che stanno dislocando petrolio sanzionato in tutto il mondo; l’incendio della Pablo ha generato sversamento di greggio in mare, a 40 miglia nautiche al largo dell’Isola di Pulau Tinggi in Malesia, ed ora ha raggiunto la costa dell’Indonesia; ed ancora la Pablo, con questo sinistro, rappresenta una seria minaccia sia per la vita delle persone, sia per l’ambiente marino.

La flotta ‘ombra’ – si legge in una nota del Gard AS, il più grande dei Club di Protezione e Indennità (P&I) che assicurano gran parte della flotta mondiale contro rischi come le fuoriuscite di petrolio – sta creando problemi complessi di fronte a tali sinistri in quanto è difficile trovare i diretti responsabili.

La causa dell’incendio non è ancora chiara, anche se è possibile che i vapori dei resti del carico di petrolio abbiano avuto un ruolo. Spesso le compagnie assicurative, le imprese di salvataggio e vari intermediari iniziano ad affrontare la situazione entro poche ore dal verificarsi dell’incidente.

Se il proprietario non può essere contattato, le Autorità Marittime locali possono sequestrare la nave e cercare di coprire i costi. I pericoli della petroliera Pablo, e di altre simili, sono chiari dalla sua storia: la petroliera batteva bandiera del Gabon, che è una destinazione molto piccola per la registrazione delle navi e non rientra nella firma del protocollo MoU di Parigi, istituito per promuovere la navigazione sicura.

Per le Autorità di Singapore, uno degli hub marittimi più trafficati del mondo, la domanda è come mantenere in movimento i carichi di petrolio legittimi, evitando incidenti come questo. L’Autorità Marittima e Portuale hanno dichiarato di aver richiesto l’assistenza di 20 navi nella regione per segnalare qualsiasi avvistamento dei tre membri dell’equipaggio dispersi della Pablo e non ha segnalato alcuna interruzione del traffico. Le Autorità malesi hanno dichiarato di aver sospeso le operazioni di ricerca venerdì sera poiché gli sforzi non hanno rivelato alcun segno dei membri dell’equipaggio. L’esplosione ha reso pericoloso l’imbarco sulla nave, lasciandola bloccata al largo della costa del paese per il momento.

Abele Carruezzo