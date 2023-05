ONEX e Fincantieri svelano la strategia per le corvette della Marina Militare Ellenica

La strategia è pienamente conforme ai requisiti, agli obiettivi e alle priorità fissati dal piano della Difesa nazionale ellenica

Durante DEFEA 2023, la fiera della Difesa attualmente in corso ad Atene, Fincantieri e ONEX Shipyards & Technologies Group hanno presentato la strategia comune da adottare nel caso in cui il Gruppo italiano, in qualità di prime contractor, si aggiudicasse il programma delle corvette della Marina Militare Ellenica perseguito dal Ministero Ellenico della Difesa.

Fincantieri offre il progetto FCx30, una corvetta all’avanguardia con prestazioni eccezionali già testate sul campo. Il design deriva dalla classe Doha per la Marina degli Emirati del Qatar. Con un dislocamento a pieno carico di 3.200 tonnellate, una lunghezza fuori tutto di 107 metri e una velocità massima di oltre 26 nodi, le navi saranno in grado di operare negli ambienti più difficili e ostili, fornendo elevate prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche e un’eccellente capacità antisommergibile, grazie a un basso profilo acustico e un avviamento elettrico a basso impatto di rumore.

Le navi saranno dotate di una propulsione ibrida ad avanzata tecnologia. A basse velocità funzioneranno con un innovativo sistema di avviamento elettrico, mentre ad alte velocità prenderanno potenza dai motori a combustione interna. La configurazione dei macchinari fornisce inoltre alle navi eccellenti prestazioni di sopravvivenza poiché il 50% della potenza di propulsione e il 50% dell’energia elettrica sono disponibili anche con due compartimenti adiacenti allagati.

Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri ha dichiarato: “Siamo estremamente impegnati in questa collaborazione di alto profilo con Onex per la creazione di un hub strategico nel settore militare e marittimo nel Mediterraneo Orientale. Fincantieri è l’unico gruppo internazionale con una strategia consolidata di costruzione di navi all’avanguardia già implementata con successo in altri Paesi, soprattutto negli Stati Uniti. Crediamo fermamente che il trasferimento di tecnologia fungerà da moltiplicatore per la Grecia, sia in termini di ritorno economico che di creazione di posti di lavoro per il nostro partner locale”.

Il Presidente e Amministratore delegato di ONEX Shipyards & Technologies Group, Panos Xenokostas, ha aggiunto: “Questo è un giorno importante per la cantieristica greca, per la Marina greca e il nostro Paese. Attraverso la partnership tra ONEX Shipyards & Technologies Group e Fincantieri assicuriamo un vantaggio geopolitico alla Grecia nella regione allargata del Mediterraneo Orientale. Ai cantieri di Elefsina possiamo fornire alla Marina Militare Ellenica e alle flotte alleate servizi eccellenti e prodotti ad alta tecnologia, tenendo conto delle loro esigenze, sia specialistiche che a livello tecnico, e sempre nel pieno rispetto della Strategia Industriale della Difesa Nazionale Ellenica. Il programma delle corvette servirà a superare una visione vecchia di decenni per il reale sviluppo dell’industria della Difesa nazionale. Passiamo all’azione e siamo certi che le corvette della Marina saranno costruite qui, a Elefsina! Stiamo realizzando la visione delle aziende greche che sono allineate attorno al programma e al cantiere di Elefsina. Stiamo creando migliaia di nuovi posti di lavoro e un nuovo ecosistema industriale che rimarrà un’eredità per il Paese e per le forze armate greche”.

Dopo quelli per avviare una possibile catena di fornitura in Grecia, Fincantieri ha firmato un accordo con ONEX Shipyards & Technologies Group per la creazione di una linea di produzione e manutenzione di corvette lungo tutto il loro ciclo di vita, situata presso i cantieri di Elefsis. L’accordo:

• stabilisce i termini della collaborazione per la costruzione di 2+1 corvette all’avanguardia presso i cantieri di Onex Elefsis, insieme ai necessari aggiornamenti, miglioramenti, trasferimento di know-how e tecnologia, attrezzature, che sono stimati in circa 80 milioni euro;

• ci si aspetta che crei 2.500 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore cantieristico;

• favorisce una cooperazione con molteplici vantaggi per l’economia greca e il settore della difesa, che potrà essere rafforzata in vista dei futuri programmi di costruzione di navi militari e mercantili.

Questa intesa è un passo importante per il potenziamento della produzione nazionale della difesa. Il know-how che verrà acquisito attraverso la collaborazione ONEX – Fincantieri, che coinvolge tutto l’ecosistema industriale italiano, sarà un cardine importante per lo sviluppo di prodotti competitivi in grado di soddisfare le esigenze di difesa dei vari mercati, dando ancora maggiore impulso alla rinascita di Elefsis Shipyards e il significativo piano di aggiornamento e modernizzazione che ONEX ha già messo in atto.

La nuova linea di produzione delle corvette e l’indotto di supporto del ciclo di vita coinvolgeranno diverse aziende greche nel progetto, promuovendo la creazione di un ecosistema industriale e high-tech attorno ai cantieri navali di Elefsis e alla regione dell’Attica occidentale. I MoU siglati tra Fincantieri e altri partner industriali con aziende greche pongono le basi per relazioni commerciali di lungo periodo.

Nella foto da sinistra: Mauro Manzini (Responsabile Vendite Divisione Navi Militari di Fincantieri), Dario Deste (Direttore Divisione Navi Militari di Fincantieri), Patrizia Falcinelli (Ambasciatrice italiana ad Atene), Panos Xenokostas (President and CEO Onex group), Dimitris Dres(General director for Defence and Security Onex Technology system and business solutions).