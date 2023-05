ESPO – The European Port House

Bruxelles. L’1 e il 2 giugno, la Casa Europea dei Porti Marittimi (ESPO) ei suoi membri si riuniranno per la 19a edizione della conferenza annuale dell’ESPO a Brema.

La conferenza è ospitata da Bremenports, uno dei più importanti porti polivalenti in Europa. Il programma, le modalità di registrazione e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web della conferenza: www.espo-conference.

Le diverse crisi che l’Europa ha dovuto affrontare negli ultimi anni stanno sconvolgendo la nostra economia e la nostra società, senza precedenti. Oltre alla crisi climatica, il nuovo contesto geopolitico innescato dall’invasione russa in Ucraina, la connessa crisi energetica, nonché l’inflazione e la stretta sul mercato del lavoro sono i principali venti contrari, che colpiscono direttamente i porti europei.

Essendo al crocevia di catene di approvvigionamento, hub di energia, cluster d’industrie e nodi di connettività e coesione, i porti in Europa si trovano al centro di questo turbolento panorama economico, energetico e geopolitico. Non è più solo l’economia, è l’energia che governa il prossimo futuro dello shipping.

“I porti europei come partner nella corsa verso un futuro a zero emissioni”, sarà il tema su cui la conferenza discuterà principalmente e di come andare avanti. Sebbene il percorso possa differire da porto a porto, tutti i porti in Europa vogliono contribuire ed essere partner nella costruzione di un futuro net-zero sostenibile, resiliente e competitivo per l’Europa.

Come pianificare e prepararsi per il futuro quando le placche tettoniche si muovono costantemente? Seneca diceva: “Se non si sa verso quale porto si sta navigando, nessun vento è favorevole”. E’ tempo di sedersi insieme e provare a definire la storia del futuro.

Il primo giorno della conferenza, vedrà una prospettiva economica ed energetica e discuterà dell’impatto di tutti questi cambiamenti in gioco sulle catene di approvvigionamento e sulle operazioni portuali. Quale sarà l’impatto della transizione verde sui flussi di merci? In che modo l’industria energetica e net zero influenzeranno i porti europei?

L’IRA (Inflation Reduction Act ) degli Stati Uniti e il piano industriale del Green Deal dell’UE stanno rimodellando il commercio globale? Stiamo andando verso una geopolitizzazione del commercio? Le prospettive sono diverse per le diverse parti d’Europa? Dopo aver ampliato l’obiettivo durante la mattinata del primo giorno, l’ESPO Pop Up Port Academy, nel pomeriggio del primo giorno, cercherà risposte su tre domande concrete: come possono i porti pianificare il futuro in un mondo in continua evoluzione? Chi ‘alimenta’ i futuri porti? Qual è il ruolo dei porti nell’alimentare il futuro?

Poiché affrontare queste sfide, mai viste, implica importanti investimenti nei porti, si discuterà anche delle diverse possibilità di finanziamento.

Il secondo giorno della conferenza, inizierà con un dibattito sulla cooperazione.

La transizione verde avvicina o divide le parti interessate? La sessione di apertura esaminerà il caso specifico delle isole energetiche, i cui porti stanno assumendo un nuovo ruolo. Come sempre, nella parte finale del convegno si parlerà di politica. Come tenere il passo con i numerosi pacchetti legislativi e le misure che l’Europa si sta preparando per affrontare queste crisi (Fit for 55, REPower EU, il piano industriale del Green Deal). In che modo i responsabili politici vedono l’evoluzione dei porti e cosa può fare l’Europa per i suoi porti?

Diverse note chiave sulla posizione dell’Europa e delle sue reti di trasporto saranno seguite da un grande dibattito finale con i massimi responsabili delle decisioni dell’UE.

Inoltre, quest’anno il networking sarà in cima all’ordine del giorno. L’ambientazione dello splendido Park Hotel, classificato come patrimonio storico, nel mezzo di un magnifico Bürgerpark, unita alla cena di gala nello splendido municipio storico di Brema, faciliterà senza dubbio i colloqui tra i porti e le loro parti interessate, tra i porti e i responsabili delle decisioni. La conferenza sarà seguita da una visita in barca al porto di Brema.

Dopo le parole di benvenuto da parte di Zeno D’AGOSTINO, Presidente ESPO , interessante sarà il tema su come ‘Mantenere la rotta nel nuovo paesaggio economico e geopolitico globale’, con le comunicazioni di Massimo DEANDREIS, Direttore Generale, S.R.M. Centro Ricerche Economiche del Gruppo Intesa Sanpaolo: Una nuova era per i porti, il punto di vista dal Sud ; di Dan IKENSON, Direttore della ricerca politica e NDP (USA): La geopolitizzazione del commercio.

La data di chiusura per la registrazione alla conferenza è il 26 maggio 2023.

Il benvenuto agli ospiti sarà dato nel magnifico Parkhotel, dichiarato patrimonio dell’umanità, situato nel centro del Bürgerpark, il polmone verde di Brema. Il lussuoso Parkhotel ha modellato lo skyline di Brema fin dal 1872. Inizialmente era il ristorante “Parkhaus” per gli escursionisti. Divenne poi il grand hotel nel 1956 ed è diventato uno dei simboli di Brema. Situato nel Bürgerpark, il parco cittadino di Brema, il Parkhotel offrirà a tutti i delegati l’opportunità di godersi un po’ d’aria fresca negli splendidi giardini e agli sportivi di fare una corsa prima o dopo.

Abele Carruezzo

(Port of Brema)