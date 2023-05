Siglata una partnership tra CFL cargo e Bertani Trasporti per un nuovo collegamento ferroviario dalla Polonia alla Francia

Bettembourg, Lussemburgo– CFL cargo, consociata di CFL multimodal, e Bertani Trasporti, annunciano con orgoglio un nuovo collegamento ferroviario tra il Porto di Gliwice in Polonia e Marckolsheim in Francia.

Durante l’ultima fiera sulla logistica dei trasporti tenutasi a Monaco di Baviera, CFL cargo e Bertani Trasporti hanno concluso con successo un accordo di partnership per un nuovo collegamento ferroviario con due viaggi settimanali di A/R dal Porto di Gliwice a Marckolsheim, coprendo una distanza di oltre 1300 km.

Il nuovo treno transfrontaliero, con una capacità di trasporto di 19 vagoni, collegherà in modo efficiente i corridoi ferroviari polacchi e francesi passando per la Germania e favorirà anche un cambio modale, trasferendo così la capacità di carico di oltre 2.300 camion dalla strada alla ferrovia, per una riduzione delle emissioni di C02 fino a 10.200 tonnellate all’anno. La forza di trazione ferroviaria è fornita da CFL cargo in Germania e Francia, in collaborazione con DB Cargo Polska che subentra in Polonia.

Sven Löffler, Direttore Commerciale di CFL cargo: “Siamo lieti di collaborare con Bertani Trasporti e ci impegniamo a fornirgli soluzioni ferroviarie sostenibili che facilitino il trasferimento modale dei loro flussi di trasporto verso quello ferroviario. Il nuovo collegamento tra il porto di Gliwice e Marckolsheim è un ampliamento della nostra rete in Europa e permetterà di rafforzare la nostra offerta di servizi per l’Europa orientale, centrale ed occidentale. Ringraziamo tutti i partner commerciali, in particolare Bertani, per il successo della realizzazione di questo progetto.”

Frank Lehner, Responsabile dello Sviluppo Commerciale Internazionale e Ferroviario di Bertani Trasporti: “Siamo orgogliosi di questo nuovo progetto in collaborazione con CFL multimodal SA, in quanto siamo in grado di offrire costantemente soluzioni ferroviarie sostenibili come Bertani Automotive Rail allineate alle richieste del mercato. Oggi, la sostenibilità assume un ruolo sempre più centrale nel far conoscere le nostre prestazioni a medio e lungo termine e la nostra capacità di creare valore. Il nuovo collegamento tra Gliwice (PL) e Marckolsheim (F) rappresenta per Bertani Trasporti l’opportunità di rafforzare la propria presenza e i propri servizi per l’Europa orientale, centrale e occidentale.”