Transport Logistic 2023, Ports of Genoa cluster marittimo nevralgico per gli scambi commerciali globali e per l’economia del sistema Europa

Al Transport Logistic Monaco, la più importante fiera internazionale dei trasporti, logistica e portualità conclusa il 12 maggio, i Ports of Genoa sono stati riconosciti come interlocutori qualificati e rappresentativi di un cluster marittimo nevralgico per gli scambi commerciali globali e per l’economia del sistema Europa.

Lo stand dei Ports of Genoa ha visto la partecipazione straordinaria dell’Ambasciatore Italiano in Germania SE Armando Varricchio, del Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e del CEO di Messe München Group Stefan Rummel.

Oltre 40 speaker internazionali, dal mondo dell’industria, dello shipping e della logistica, hanno partecipato ai numerosi eventi di networking organizzati nello stand dei Ports of Genoa al Transport Logistic Monaco 2023 per un confronto aperto tra imprese e istituzioni pubbliche. Obiettivo comune la costruzione di partnership strategiche di lungo periodo per assicurare all’Europa una rete di trasporto, materiale e digitale, più robusta, resiliente e sostenibile grazie allo sviluppo della porzione meridionale del corridoio Reno-Alpi che ha nei porti di Genova e Savona-Vado la sua porta di accesso dal Mediterraneo.

Il calendario di eventi firmati dai Ports of Genoa e da tutto il cluster che ha affiancato l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in questa importante fiera internazionale ha reso lo stand elemento di forte attrazione e aggregazione per gli oltre 75.0000 visitatori provenienti da oltre 120 Paesi. Quella di quest’anno è stata infatti un’edizione record che nei quattro giorni di manifestazione ha visto salire la quota di visitatori internazionali di oltre 50% rispetto alle precedenti, e la presenza di 2.320 espositori da 67 Paesi.

Il programma di attività allo stand dei Ports of genoa si è aperto martedì 9 maggio con la conferenza “When Logistics gets cool”, organizzata da CISCO in collaborazione con BIC, dedicata alla supply chain del freddo che si terrà a Genova dal 10 al 12 ottobre 2023. Nel pomeriggio “Port Vision 2050” è stata l’occasione per condividere con gli stakeholder della comunità internazionale le attività preparatorie del nuovo Piano Regolatore Portuale dell’Autorità di Sistema dei porti di Genova e Savona-Vado. Guarda il video dell’evento.

Mercoledì 10 maggio è stata la volta dell’evento di networking internazionale dal titolo: “ALL QUIET ON THE SOUTHERN ROUTE? How the Ports of Genoa logistics partnerships are reshaping the European supply chain”, un momento di incontro e confronto che ha visto una grande partecipazione di pubblico e la presenza tra i relatori del Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, oltre al Presidente AdSP Paolo Emilio Signorini e al Sindaco di Genova Marco Bucci. Per Approfondimenti e video dell’evento clicca qui

La giornata è proseguita con l’evento “Sustainable Routes” (qui approfondimenti e video), dedicato alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2022 dei Ports of Genoa che ha coinvolto gli operatori del cluster in una discussione sulla rilevanza della sostenibilità rispetto al business logistico e portuale, per concludersi nel pomeriggio con “The Intermodal Southern Gateway to Europe” evento che ha visto siglare la partnership di Autorità di Sistema con UIRR, nonché la presentazione da parte di PSA del nuovo collegamento con la Germania (qui approfondimenti e video).

Giovedì 11 maggio, terza e ultima giornata della rassegna, si è aperta la mattina con l’evento “Baden Wurttemberg meets the Ports of Genoa cluster”, organizzato da AdSP in collaborazione con Promos e ITALCAM, un importante momento di confronto con la realtà istituzionale ed economica del Baden Wurttemberg che ha visto la partecipazione straordinaria dell’Ambasciatore Italiano in Germania SE Armando Varricchio. L’incontro nasce dal crescente interesse delle aziende del Lander per una soluzione di servizio logistico alternativa al percorso convenzionale attraverso i porti del Nord Europa, spesso condizionato da congestione o criticità infrastrutturali. L’opzione di servizio da Sud attraverso i Ports of Genoa diverrà presto una soluzione concreta, grazie al primo servizio ferroviario diretto che dal mese di maggio collegherà in sole 24 ore il terminal PSA di Pra’ a Stoccarda (Kornwestheim). Per Approfondimenti e video dell’evento clicca qui

Alle infrastrutture digitali e all’innovazione dei Ports of Genoa è stato dedicato l’ultimo appuntamento della ricca agenda di sessioni tematiche. “New technologies for a smarter port” (qui approfondimenti e video), l’evento organizzato con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del Consiglio Nazionale delle Richerche e dell’Università degli Studi di Genova, è stata l’occasione per il lancio del progetto RAISE, dedicato alla ricerca di soluzioni tecnologiche e innovative finalizzate a una maggiore efficienza, sostenibilità e sicurezza della filiera logistico portuale.

Il Presidente AdSP Paolo Emilio Signorini, oltre ad aver preso la parola a tutti gli eventi organizzati allo stand dei Ports of Genoa, testimoniando così il forte coinvolgimento della governance dell’Autority nella promozione degli scali di Genova e Savona Vado come porta dal Mediterraneo per servire l’economia italiana ed europea, ha partecipato in qualità di speaker alla international conference program “From Italy to Germany and back again: how we can make our joint supply chains more sustainable and safer in the future”, promossa da ITALCAM. Per Approfondimenti e video dell’intervento del Presidente Signorini clicca qui

Lo stand dei Ports of Genoa ha suscitato l’interesse del CEO di Messe München Group Stefan Rummel che ha scelto proprio lo stand dei Ports of Genoa come location per un meeting riservato con le autorità presenti al Transport Logistic 2023.

Tra i co-espositori alla fiera internazionale Transport Logistic Monaco 2023 erano presenti Liguria International – Regione Liguria, Promos Italia, Assagenti, Spediporto, Unione Utenti del Porto di Savona e Vado, Isomar, C.I.S.Co, Ignazio Messina & C. con IMT – Intermodal Marine Terminal, PSA Italy e PSA Sech, Terminal San Giorgio, APM Terminals Vado Ligure, Genoa City Airport. A questi si aggiungono anche Cetena e Webuild. Partner per le eccellenze gastronomiche tipiche della regione sarà invece Liguria Gourmet della camera di commercio genovese mentre il marchio storico italiano Lavazza è stato al fianco dei Ports of Genoa per i coffee break.