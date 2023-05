Ferretti Group Privilege Day presenta “Gioia sul mare”

Il debutto della nuova ammiraglia Ferretti Yachts 1000 in Cina appassiona Shenzhen

Shenzhen Cina– Presso lo Shenzhen Bay Marina Club e il Sea World Culture & Arts Center si sono svolti il Ferretti Group Privilege Day e la cerimonia di debutto di Ferretti Yachts 1000 per la Cina. Leader mondiale nel settore della nautica di lusso, Ferretti Group ha esposto sei imbarcazioni di lusso consegnate negli ultimi anni a Shenzhen, in Cina, tra cui Ferretti Yachts 1000, Ferretti Yachts 920, Ferretti Yachts 780, Ferretti Yachts 670, Riva 110’ Dolcevita e Riva 90’ Argo. Ferretti Yachts 1000, la nuova ammiraglia del brand Ferretti Yachts, ha debuttato in Cina in occasione di questa festa sul mare in cui il Gruppo riunisce i superyacht più affascinanti della sua storia.

Un vecchio detto cinese afferma che è un grande piacere ospitare amici che vengono da lontano. Sfruttando il gioco di parole del termine “Yue”, che in cinese significa sia gioia che musica, per la serata è stata organizzata una cerimonia in grande stile, battezzata “Gioia sul mare”, accompagnata dalle melodiose sinfonie della Shenzhen City Philharmonic Orchestra.

Hanno partecipato alla cerimonia alcuni Armatori e ospiti VIP, che hanno potuto ammirare la raffinata arte produttiva degli yacht più belli del mondo, nonché l’elegante e straordinario stile nautico di lusso tutto italiano.

Nel corso del gala, si è levato in volo uno stormo di droni che hanno riprodotto straordinarie sagome proprio sopra la flotta degli yacht Ferretti, dando infine forma alla principale attrazione dell’evento: il magnifico “Ferretti Yachts 1000”. La nuova ammiraglia del brand Ferretti Yachts offre ad armatori e ospiti un’esperienza nautica senza pari, con le sue eccezionali performance, l’impeccabile fusione di tecnologia moderna e competenze tradizionali, l’inconfondibile design esterno e gli interni sontuosi e spaziosi.

I membri del top management di Ferretti Group e Speedo Marine, dealer esclusivo del Gruppo per la Cina continentale, hanno dato il benvenuto agli armatori omaggiandoli con squisiti regali personalizzati, in segno di apprezzamento per la fiducia e il sostegno riservati ai brand di Ferretti Group nel corso degli anni.

“È un momento fantastico per Ferretti Group e i suoi sette brand. Il mercato cinese è in grande crescita e sempre più armatori scelgono la bellezza, l’heritage e l’innovazione delle nostre magnifiche barche. Questo evento altamente spettacolare è uno straordinario battesimo per la nostra ammiraglia Ferretti Yachts 1000 e consolida la fama e il successo della nostra gamma completa e inimitabile.” ha dichiarato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.

Nel 2022, Ferretti Group è stato quotato alla Borsa di Hong Kong. Non è stato solo il primo produttore di yacht a quotare le proprie azioni ad Hong Kong, ma anche l’unica azienda italiana quotata in questa Borsa nell’ultimo decennio. Guardando al futuro, Ferretti Group si prepara a cogliere nuove opportunità di sviluppo nel mercato degli yacht di lusso in rapida crescita, avvalendosi della sua posizione di leader indiscusso del settore e dello spirito nautico squisitamente italiano, per realizzare pienamente il potenziale dei suoi brand di classe internazionale: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. Grazie a servizi ausiliari come: brokeraggio yacht, leasing, assistenza post-vendita e refitting, assieme ad un programma di aggiornamento strategico one-stop, Ferretti Group rafforzerà ulteriormente il suo crescente slancio. Il Gruppo continuerà a consegnare agli armatori di tutto il mondo yacht caratterizzati da un “autentico lusso italiano”, creando maggiore valore per gli azionisti.

Al gala, Ferretti Group è stato affiancato da partner del settore lusso sia italiani che internazionali, per mostrare il massimo comfort del lifestyle italiano. Tra questi figurava Magnificat, che ha dato risalto agli yacht esposti. Hanno partecipato inoltre diversi brand italiani di alta gamma nel settore degli arredi, illuminazione e biancheria per camera da letto, come Rugiano, Elie Saab, Agresti, Contardi, Bluemarine Home e il suo partner Fuli Carpet. LOCHERBER, un brand italiano di fragranze di lusso, ha offerto un profumo esclusivo e specificamente studiato per gli interni delle barche, ispirato alla brezza marina veneziana. Ruinart Blanc de Blancs di MHD, Kaluga Queen e il principale marchio italiano del caffè, Lavazza, hanno offerto esperienze culinarie e bevande squisite.

Il debutto cinese al Ferretti Group Shenzhen Privilege Day: Ferretti Yachts 1000.

La nuova ammiraglia di Ferretti Yachts è l’imbarcazione più grande mai prodotta dal cantiere. Realizzata in materiale composito, con parti in fibra di carbonio che ne accentuano il contenuto high-tech, Ferretti Yachts 1000 dà nuova forma allo spazio e cambia l’intero approccio alla vita di bordo, con soluzioni di design inedite e un’atmosfera degli interni sia in stile Classico, caratterizzata da tonalità sobrie ed equilibrate, con delicati contrasti, che Contemporaneo, con colori più nuovi e audaci. Il progetto è incentrato sull’idea di un comfort e un benessere impareggiabili, sia nelle aree esterne che interne, dove prevale la quintessenza del gusto “Made in Italy”.