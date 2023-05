Il Lloyd’s Register non assisterà più le navi indiane che trasportano petrolio russo

Londra. Lloyd’s Register ha informato la Gatik Ship Management indiana, principale vettore di petrolio russo dopo la guerra in Ucraina, che ritirerà la certificazione di 21 delle sue navi entro il 3 giugno.

Questa è stata l’ultima nota dolente per la Compagnia Gatik; già dall’inizio del mese è stata anche costretta a trovare nuove ‘bandiere’ per 36 delle sue navi dopo che erano state cancellate dal Registro Navale internazionale di St. Kitts & Nevis.

La nota del Lloyd’s Register afferma l’impegno a facilitare il rispetto delle norme sulle sanzioni sul commercio di petrolio russo; e dove detto commercio fosse supportato da prove, saranno costretti a ritirare la ‘classe’ e i servizi da qualsiasi nave che le Autorità competenti ritenessero violare le sanzioni internazionali.

Le Società di Classificazione, come il Lloyd’s Register di Londra, forniscono servizi che includono controlli sulla navigabilità delle navi, certificazione vitale per garantire l’assicurazione in sicurezza e l’ingresso nei porti.

Undici delle navi Gatik che il Lloyd’s stava già declassificando erano passate sotto la sorveglianza dell’Indian Register of Shipping (IRClass).

La Compagnia di navigazione Gatik, con sede nella città indiana di Mumbai, secondo i database di spedizione, non ha risposto alle osservazioni del Lloyd’s Register.

Un importante assicuratore statunitense, l’American Club, ha anche riferito che non fornirà più copertura per le navi Gatik, mentre l’Assicuratore russo Ingosstrakh ha affermato che non lavorerà con Gatik in futuro.

Né gli assicuratori, né il Lloyd’s Registe né il Registro delle bandiere hanno chiarito le motivazioni della scelta di interrompere le relazioni con Gatik e non si crede solo per ottemperare alle sanzioni.

Le sanzioni imposte dall’Occidente, in risposta all’’invasione russa dell’Ucraina, in particolare, si riferiscono a un prezzo massimo per il greggio russo di 60 dollari al barile.

Mentre i paesi non appartenenti all’UE possono importare greggio russo trasportato via mare, agli armatori e agli assicuratori occidentali è vietato movimentare tali carichi se non siano venduti a un prezzo pari o inferiore a tale prezzo.

Il mese scorso, i prezzi spot del greggio russo sono saliti oltre i 60 dollari al barile e alcuni dirigenti di assicurazioni navali hanno dichiarato di essere ‘nervosi’ all’idea di non rispettare le regole in quanto non sono in grado di monitorare in modo indipendente il valore dei carichi.

L’India non riconosce le sanzioni imposte alla Russia ed è rapidamente diventata il più grande acquirente di greggio russo trasportato via mare.

Gli sforzi occidentali per ridurre la quantità di entrate che la Russia guadagna dalle sue risorse energetiche stanno avendo un impatto dirompente, così come le sanzioni occidentali sulle esportazioni di petrolio da altri paesi come l’Iran e il Venezuela.

Ma l’opacità e la limitata supervisione del settore marittimo fanno sì che molte navi con carichi provenienti da paesi oggetto di sanzioni continuino a navigare trovando nuove bandiere e Registri o Assicuratori non occidentali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla responsabilità.

Le navi in genere hanno un’assicurazione di Protezione e Indennizzo (P&I) che copre le richieste di risarcimento, inclusi danni ambientali e lesioni. Polizze separate per scafo e macchinari coprono le navi da danni fisici. Mentre il Lloyd’s Register sta abbandonando la classificazione per 21 navi Gatik, almeno 28 sono state già inserite e certificate dall’Indian Register of Shipping.

Gatik è emersa quest’anno come uno dei principali vettori di petrolio russo in India utilizzando una flotta di navi cisterna che conta più di 40, come mostrano i dati di spedizione.

L’American Club, uno dei 12 migliori assicuratori P&I al mondo che insieme forniscono copertura per circa il 90% del tonnellaggio oceanico mondiale, ha affermato di aver precedentemente coperto la maggior parte delle navi Gatik, ma all’’inizio di aprile non le copriva più.

Ingosstrakh, un grande assicuratore russo attivo nella copertura navale ma non facente parte dei primi 12, ha dichiarato di aver dovuto rifiutare alcune richieste di assicurazione ricevute da Gatik, a causa dei rischi identificati come parte della procedura di screening avverso dei media, citando la copertura mediatica negativa senza essere più specifica e conferma che non prevede di lavorare con Gatik in futuro.

L’India ha importato 2,76 milioni di tonnellate di petrolio russo in navi gestite da Gatik durante i primi quattro mesi del 2023, ovvero il 10% delle sue importazioni russe totali, secondo i dati sugli arrivi delle petroliere.

Secondo i dati di monitoraggio navale Refinitiv, circa 1,36 milioni di tonnellate di greggio russo sarebbero state destinate all’arrivo in India a maggio sulle navi cisterna collegate a Gatik, anche se si tratta di numeri preliminari. Ad aprile, il Registro Navale internazionale di St. Kitts & Nevis ha dichiarato che sta rimuovendo la sua bandiera da 36 navi Gatik.

Abele Carruezzo