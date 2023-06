La rete ICS lancia una campagna globale per guidare il reclutamento dei marittimi, ‘An Adventurous Spirit’

(Nirmalesh Chandra Nirmal, 2nd Officer, Fleet Management Ltd, Hong Kong, SAR, che compare nel video; foto courtesy ICS)

L’International Chamber of Shipping (ICS) lancia oggi un video intitolato “An Adventurous Spirit”, a significare l’inizio di una campagna globale per affrontare la carenza di marittimi.



Londra. “An Adventurous Spirit” è il risultato della collaborazione tra ICS e la sua rete di membri per produrre una risorsa che l’intero settore marittimo può utilizzare nei suoi sforzi di reclutamento.

Il video di 10 minuti è stato prodotto utilizzando testimonianze inedite raccolte da marittimi che hanno condiviso informazioni su ciò che comportano i loro ruoli, parlando apertamente dei vantaggi e delle sfide del lavoro in mare.

Si stima che entro il 2026 saranno necessari circa 90.000 ufficiali certificati STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) per gestire la flotta mercantile mondiale.

“An Adventurous Spirit” è stato creato in risposta a questa sfida per reclutare urgentemente più persone nel settore e mantenere in movimento il commercio globale.

Nirmalesh Chandra Nirmal, Secondo Ufficiale, Fleet Management Ltd, Hong Kong, SAR, che compare nel video, ha dichiarato: “È stato un onore essere coinvolto nella realizzazione di ‘An Adventurous Spirit’. Essendo anch’io un marittimo, so che fantastica carriera può essere questa e sono appassionato di aiutare anche altre persone a vederlo. La navigazione è una carriera impegnativa, ma le ricompense sono grandi. Avrai opportunità di crescita che ti vedranno salire la scala della carriera, passare a ruoli più senior in mare o passare a ruoli a terra e fare amicizia e ricordi che ti dureranno tutta la vita”.

Accanto al video integrale di 10 minuti e 45 secondi c’è una versione di 2 minuti creata per l’uso sui social media. Sono stati creati più format in modo che il video sia una risorsa flessibile e possa essere utilizzato dall’industria su diverse piattaforme, adattandolo ai propri sforzi di reclutamento.

Importante anche la dichiarazione di Kathryn Neilson, Direttrice del Merchant Navy Training Board, incaricata di promuovere la carriera marittima nel Regno Unito: “Evidenziare le numerose interessanti opportunità aperte a tutti coloro che stanno considerando un nuovo percorso di carriera è fondamentale se vogliamo attrarre più persone nel settore marittimo. Questo video sarà una risorsa estremamente preziosa nella promozione delle carriere marittime e metterà in mostra gli eccellenti e unici vantaggi che una carriera in mare offre, dall’esperienza della vita a bordo con un equipaggio internazionale al viaggiare per il mondo”.

L’uscita del video coincide con il vertice Shaping the Future of Shipping – Seafarer 2050 che si tenendo oggi a Manila. Questo significativo vertice, a cui stanno partecipando il Presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr, il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) Gilbert H. Houngbo, e leader del settore, è stato dedicato all’esame degli elementi necessari per una trasformazione di successo dei ruoli dei marittimi per soddisfare le esigenze della navigazione in futuro.

Gli argomenti in discussione includono l’istruzione e la formazione, lo sviluppo di capacità e resilienza, il reclutamento e il mantenimento dei marittimi e la garanzia che qualsiasi transizione sia sicura, equa e incentrata sull’uomo.

Natalie Shaw, Direttore degli Affari occupazionali, International Chamber of Shipping, ha dichiarato: “L’industria marittima, come molte altre industrie, sta affrontando una crisi di reclutamento. Volevamo distinguere le spedizioni marittime da questi altri settori mostrando cos’è un’attraente carriera marittima. Ciò che rende unico questo video è che stiamo ascoltando gli stessi marittimi, che parlano apertamente del loro lavoro, delle sfide e delle opportunità. Questo video è una risorsa per l’intero settore e ti incoraggio a utilizzarlo nei tuoi sforzi di reclutamento quando promuovi una carriera in mare”.

I video, nei due format, possono essere scaricati dal sito web dell’International Chamber of Shipping.

Abele Carruezzo