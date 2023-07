IMO MEPC 80: Day 1, fra incertezze e opposizioni da parte della Cina

(Il Segretario generale dell’IMO Kitack Lim al MEPC 80. Foto courtesy dell’IMO)

L’IMO apre il MEPC’80 per decidere la strategia sulle emissioni dello shipping

Guterres e Lim esortano i partecipanti al MEPC 80 a non lasciare Londra senza aver concordato la nuova strategia di riduzione delle emissioni GHG delle navi

Londra. L’incontro MEPC ‘80 dell’Organizzazione Marittima Internazionale è iniziato ieri mattina presso la sede dell’IMO a Londra, con la partecipazione virtuale di alcuni delegati.

Il compito principale di rivedere la strategia dell’IMO per la decarbonizzazione del trasporto marittimo (la riduzione dei gas serra, o GHG) è nelle mani dell’Intersessional Working Group on Reducing GHG, presieduto dalla norvegese Sveinung Oftedal, che si è riunito durante la settimana prima del MEPC 80 e lo farà per le sue deliberazioni, riunendosi ogni giorno separatamente dalle riunioni plenarie. Entro la fine della settimana, quando MEPC 80 si concluderà, il gruppo di lavoro, che si spera avrà appianato i punti fermi della nuova strategia, presenterà i suoi risultati all’Assemblea più ampia.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha auspicato un accordo per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, sollecitando i delegati a compiere gli sforzi di decarbonizzazione per procedere più rapidamente.

“Vi esorto a lasciare Londra dopo aver concordato una strategia sui gas serra che impegna il settore a zero emissioni nette entro il 2050 al più tardi”, ha detto Guterres in un discorso registrato. “E ciò include obiettivi ambiziosi basati sulla scienza a partire dal 2030, sia sulla riduzione assoluta delle emissioni che sull’uso di combustibili puliti”. Guterres ha affermato che tali obiettivi fornirebbero “la certezza di cui l’industria e gli investitori hanno bisogno”.

Per il Segretario generale dell’IMO, Kitack Lim, bisogna trovare un giusto equilibrio sulla nozione di ‘tassa’ sul carburante, un meccanismo per incentivare il passaggio a combustibili a emissioni di carbonio inferiori (o pari a zero). Il che significa considerare i gas serra derivanti dalla produzione del carburante e le emissioni derivanti dalla combustione effettiva di tali combustibili per alimentare navi, l’Assemblea si dovrà pronunciare in merito.

Il MEPC 80 prenderà in considerazione altri argomenti oltre alla riduzione dei gas serra, ha aggiunto Kitack Lim: questi includono il trattamento dell’acqua di zavorra (una revisione dell’attuale convenzione sulla gestione dell’acqua di zavorra), i rifiuti marini e il rumore marino. Anche un argomento frequentemente nelle notizie negli ultimi mesi, i trasferimenti da nave a nave, è destinato a ricevere attenzione. L’IMO osserva che: “Il Comitato dovrebbe discutere un documento volto a sensibilizzare sui potenziali rischi ambientali e le conseguenze e le preoccupazioni per la prevenzione dell’inquinamento marino globale e i regimi di responsabilità e compensazione relativi all’aumento dei trasferimenti da nave a nave al mare”.

Intanto, la Cina cerca di bloccare la Carbon Levy, Net-Zero all’IMO.

Il Governo cinese – il più grande armatore al mondo – ha intenzione di bloccare i tentativi di allineare lo shipping all’Accordo sul clima di Parigi, secondo una nota diplomatica diffusa ieri alla stampa.

In un appello diffuso agli Stati membri delle nazioni in via di sviluppo, Pechino ha descritto l’obiettivo di zero emissioni di gas serra entro il 2050 come una ‘visione irrealistica’ promossa dai ‘paesi sviluppati’. ‘Un obiettivo di riduzione delle emissioni eccessivamente ambizioso ostacolerà seriamente lo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo internazionale, aumenterà in modo significativo il costo della catena di approvvigionamento e ostacolerà negativamente la ripresa dell’economia globale’, ha avvertito la nota della Cina.

Invece, la nota proponeva un obiettivo meno ambizioso: zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Lo ‘zero netto’ consentirebbe di continuare le emissioni di combustibili fossili dopo il 2050, a condizione che vengano compensate altrove, mentre lo standard più rigoroso sulle emissioni di ‘ciclo di vita zero’ richiederebbe combustibili a zero emissioni di carbonio. ‘Intorno alla metà del secolo’ si allineerebbe con il più ampio impegno di decarbonizzazione della Cina, che promette una transizione nazionale verso emissioni zero nel 2060, 10 anni dopo l’obiettivo dell’Accordo di Parigi.

Nel promemoria, la Cina si è anche opposta alle proposte di una tassa sul carbonio, che la maggior parte degli addetti ai lavori e dei ricercatori del settore ritiene sia un requisito necessario per rendere fattibili i combustibili a zero emissioni di carbonio. Un prelievo ‘porterà a un aumento significativo dei costi del trasporto marittimo’, ha osservato Pechino.

Il promemoria prosegue affermando che un aumento dei costi di spedizione è il vero scopo del prelievo, che è (sostiene la Cina) ‘un modo mascherato dai paesi sviluppati per migliorare la propria competitività sul mercato’. (La Cina nega di essere un paese sviluppato, sebbene abbia la più grande economia di consumo del mondo.) In qualità di proprietario della più grande Compagnia di navigazione al mondo per tonnellaggio, China COSCO, e della più grande Compagnia di costruzioni navali del mondo, CSSC, il Governo cinese detiene una quota maggiore nel settore delle spedizioni rispetto a qualsiasi altra entità, individuo o azienda. Beneficia anche della più grande economia di esportazione del mondo, che sarebbe meno competitiva in mercati lontani se una tassa sul carbonio aumentasse i costi di spedizione.

“La Cina, conclude la nota diplomatica, ritiene che nello svolgimento del lavoro pertinente, l’IMO dovrebbe seguire il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, prendere in considerazione le diverse condizioni nazionali, accogliere le legittime preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo, e promuovere la formulazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) equa e pratica e misure pertinenti per l’industria marittima internazionale”.

Abele Carruezzo