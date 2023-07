EU ETS : Lo shipping responsabile per quasi 20 miliardi di dollari tra il 2024 e 2026, afferma la Hecla Emissions Management

(Hugo Wilson, Director of Hecla Emissions Management; photo courtesy :WSM)

Il trasporto marittimo deve affrontare costi significativi sulla base dei calcoli dei dati dell’UE del 2022 sulle emissioni di CO2

Singapore. L’EU ETS potrebbe creare una responsabilità – in fattura – di 20 miliardi di dollari per le spedizioni tra il 2024 e il 2026.

Lo afferma l’Hecla Emissions Management nel suo rapporto che durante i primi tre anni, la responsabilità per l’industria marittima potrebbe raggiungere quasi 20 miliardi di dollari e questo è dovuto al Sistema di Scambio di quote di Emissione dell’Unione Europea (EU-ETS, Emissions Trading System), che inizierà a entrare in vigore gradualmente a partire dal primo gennaio 2024.

La società di consulenza istituita da Wilhelmsen Ship Management (WSM) e Affinity Shipping per aiutare l’industria marittima a gestire gli obblighi, ha utilizzato il set di dati 2022 del sistema di monitoraggio, segnalazione e verifica dell’Unione europea per formulare le sue conclusioni.

Hanno calcolato utilizzando l’attuale valore di mercato di 90 euro per quota di emissione di CO2. Le emissioni totali applicabili all’ETS per l’industria marittima ammontavano a 83,4 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 (tCO2e) nel 2022. Ciò avrebbe un costo di 7,5 miliardi di euro per l’anno.

Nella loro analisi, ha utilizzato i dati del 2022 e preso in considerazione il periodo d’introduzione graduale di tre anni dell’ETS. Utilizzando la copertura del 40 percento nel 2024, il costo è di 3,1 miliardi di euro, al 70 percento nel 2025 sarebbe di 5,7 miliardi di euro e al 100 percento nel 2025, calcolano il costo a 8,4 miliardi di euro. Il totale è di 17,2 miliardi di euro, che arriva a 18,9 miliardi di dollari ai tassi di conversione attuali.

“Le passività previste sottolineano l’importanza delle Compagnie di navigazione che si preparano per il loro ingresso nell’ETS”, ha affermato Hugo Wilson, direttore di Hecla Emissions Management.

Riconoscono che ci sono fluttuazioni nelle emissioni annuali di CO2 con diversi settori dell’industria marittima che producono quantità diverse. Anche con le precauzioni integrate nel sistema ETS per proteggersi dalle pratiche di evasione, ci sono passi che gli armatori possono intraprendere all’interno dei loro normali schemi commerciali.

Sebbene ci siano stati cambiamenti significativi nei livelli di CO2 dal 2021 al 2022 nel set di dati, alcuni di essi sono il risultato di cambiamenti nell’ambiente di mercato, afferma Wilson.

Il trasporto di container, ad esempio, ha registrato una forte domanda nel 2021 rispetto a un mercato notevolmente più freddo nel 2022, contribuendo secondo Hecla a una riduzione delle emissioni dell’8,95% o a un risparmio di circa 2,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti.

I dati hanno anche mostrato diminuzioni delle emissioni in più segmenti di trasporto marittimo, tra cui petroliere, navi da carico generali, reefer, ro-ro e chimichiere.Tuttavia, le navi passeggeri, che potrebbero essere in parte dovute alla ripresa dei viaggi nel 2022, dopo i rallentamenti legati alla pandemia nel 2020 e nel 2021, hanno registrato aumenti delle emissioni di CO2 equivalenti fino al 118% per la categoria passeggeri nel 2022. Allo stesso modo, le navi metaniere hanno registrato un aumento del 63% che riflette il dato positivo della domanda di trasporto di GNL in Europa per sostituire le forniture di gas precedentemente provenienti dai gasdotti russi.

Il set di dati del Monitoring, Reporting and Verification (EU MRV) dell’Unione per le emissioni europee di CO2 del trasporto marittimo mostra una modesta riduzione complessiva delle emissioni del settore marittimo nel 2022.

Hecla ritiene che sia una buona misura per l’ETS, osservando che il set di dati richiede che tutte le navi che superano le 5.000 tonnellate di stazza lorda raccogliere e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 rilasciate da e verso i porti dell’UE e del SEE (Spazio Economico Europeo). Servirà come base per l’inclusione del trasporto marittimo nell’EU ETS dal 1° gennaio 2024.

Hecla Emissions Management promuove account pertinenti alla gestione e all’amministrazione dei requisiti del registro e all’accesso immediato per l’acquisto e la vendita di EUA (Emission Unit Allowances, 1 EUA = 1 tonnellata equivalente di CO2).

Le quote UE (EUA) sono crediti climatici (o crediti di carbonio) utilizzati nel Sistema di Scambio di quote di Emissione dell’Unione Europea. Le quote UE sono emesse dagli Stati membri dell’UE nei conti del registro degli Stati membri. Entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti coperti dall’EU ETS devono restituire una Quota UE per ogni tonnellata di CO2 emessa nell’anno precedente. La quota di emissione è definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva EU ETS come ‘una quota di emissione di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente durante un determinato periodo, che è valida solo ai fini del rispetto dei requisiti della presente direttiva e sono trasferibili conformemente alle disposizioni della presente direttiva’. Le quote dell’UE sono collegate all’obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica nell’UE entro il 2050 e una riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

La joint venture tra WSM e Affinity Shipping ha uffici a Oslo e Londra. WSM ha una lunga esperienza nella gestione delle navi, con più di 450 navi nel suo portafoglio globale, mentre Affinity ha filiali di intermediazione navale in cinque continenti e un desk di consulenza e trading dedicato al carbonio attivo dal 2019.

Abele Carruezzo