ECONOMIA DEL MARE 2023 – BLUE COMPANIES TO GREEN TRANSITION

Venerdì 14 luglio 2023 torna in presenza e in diretta streaming. Intervengono Musumeci; Rizzi; Toti e molti altri

Appuntamento venerdì 14 luglio, dalle 10:30 alle 17:00, con la seconda edizione di “Economia del Mare. Blue companies to green transition”, l’evento del Sole 24 Ore che mette a fuoco il processo della transizione ecologica, destinata a dare un nuovo asset all’industria marittima sia in termini di sviluppo sia in termini di occupazione, analizzando i nuovi scenari e le nuove sfide alla luce delle crisi internazionali che hanno cambiato contesti e obiettivi.

Diretta

Economia del mare 2023 sarà un’occasione di confronto tra gli operatori del settore e le istituzioni circa le prospettive e le opportunità che offre il Mediterraneo. Il mare nostrum, infatti, ospita il 20% dello shipping mondiale, il 27% del volume dei container e il 30% del trasporto di petrolio e gas e sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’economia dell’UE. Per l’Italia questo rappresenta un nuovo impulso a un’industria, quella marittima, che è un settore strategico per l’intera economia nazionale, sia per la cantieristica sia per i servizi connessi agli scambi commerciali e al turismo costiero.

Il convegno, che si svolgerà in presenza presso il porto di Genova a bordo della Costa Toscana e contemporaneamente a Venezia, presso la Heritage Tower, si potrà seguire anche in diretta streaming, e sarà aperto dai saluti del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e dell’Amministratore Delegato Costa Crociere Mario Zanetti.

Si parte con l’intervento di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare sul piano nazionale del mare.

Alle 10:45 è prevista la prima tavola rotonda della giornata sulla via per colmare il gap con i big player internazionali alla quale parteciperanno da Genova Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM – Centro Studi e Ricerche Mezzogiorno, Pasquale Lorusso, Vice Presidente con delega all’Economia del Mare, Confindustria, e Fabiola Mascardi, Consigliere indipendente Italgas, Antares Vision, Gruppo Grendi e Socia WISTA Italy.

Ci si sposterà poi ad analizzare lo scenario che si prospetta con l’applicazione del PNRR all’economia del mare per puntare su una reale crescita del settore. Tema sul quale si confronteranno, da Genova, Anna Del Sorbo Vice Presidente RSI “Responsabilità sociale d’impresa” Unione Industriali Napoli – Socia WISTA Italy, Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova, Lorenza Rosso, Consigliera di Amministrazione Stazioni Marittime Genova, e Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria.

A questo confronto seguirà la tavola rotonda sulla decarbonizzazione e il cold ironing per una filiera industriale navale sempre più sostenibile e competitiva, tema introdotto dall’intervento di Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di Nicola Carlone, Ammiraglio Ispettore Capo, Comandate Generale Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Seguirà il confronto, da Genova, tra Dario Bocchetti, Head of Energy Saving, R&D and Ship Design Grimaldi Group, Bruno Guglielmini, Amministratore Delegato Amico & Co, Valeria Mangiarotti Responsabile marketing porti ADSP del Mar di Sardegna, Director technical and Environmental Solutions at Medcruise, President of Port network cruise and the ferry at ESPO – Socia WISTA Italy, Mario Mattioli, Presidente Confitarma, Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova, Sonia Sandei, Head of Electrification ENEL Group e Vice Presidente Vicario Confindustria Genova con delega Execution PNRR e Transizione Ecologica del Porto.

Alle 13:00 sarà la volta dell’analisi sul settore crocieristico e l’accesso alla città con il caso Venezia. Dalla Heritage Tower di Venezia ne discuteranno Serena De Perini Assessora all’Ambiente del Comune di Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio, Commissario Crociere Venezia e Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, Vincenzo Marinese, Vice Presidente Vicario Confindustria Veneto Est, e Fabrizio Spagna, Presidente e Amministratore Delegato Venezia Terminal Passeggeri.

Le nuove infrastrutture per il rilancio saranno il tema affrontato nella prima tavola del pomeriggio, in programma alle 14:30, alla quale parteciperanno, in un confronto incrociato dalle due città di Genova e Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, Commissario Crociere Venezia e Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, Beniamino Maltese, Vice Presidente Confitarma, e Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il pomeriggio di lavori proseguirà parlando della rivoluzione delle strategie industriali e le opportunità per la nautica da diporto alla luce della transizione energetica con Carla Demaria, CEO Bluegame, Maurizio Maugeri Head Sustainable B2B Coordination Energy Evolution, ENI, e Stefano Pagani Isnardi, responsabile dell’Ufficio Studi Confindustria Nautica.

I porti e le concessioni demaniali con l’esigenza di una governance comune con uniformità di regole saranno al centro dell’appuntamento in programma alle 15:30 che, contemporaneamente da Genova e da Venezia, vedrà discuterne Alessandro Becce, Vice Presidente Assiterminal e Amministratore Delegato FHP Holding portuale F2, Francesco Munari, Partner e Responsabile practice Port, Shipping & Transport e International & EU Law, Deloitte Legal, Roberto Perocchio, Presidente Assomarinas, e Paolo Pettinelli, Avvocato, Titolare Studio Legale Pettinelli, Network Partner 24 ORE.

Si parlerà anche di Mezzogiorno durante Economia del Mare 2023 come nodo centrale della piattaforma logistica euro-mediterranea con la tavola rotonda, da Venezia, alla quale parteciperanno Gianluca Costanzo, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia, Maurizio Carta, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Palermo, e Augusto Zingaropoli Avvocato, Titolare Studio Legale Zingaropoli, network Partner 24 ORE.

I lavori si concluderanno con l’analisi sul futuro giovanile e femminile dell’economia del mare a cura di Tania Fortunata Cosentino, Avvocato titolare Legale Lavoro – diritto del lavoro e privacy, Network Partner 24 ORE, Costanza Musso, Amministratrice Delegata Grendi e Presidente Wista Italy, e Tiziana Pompei, Vicesegretario Generale Unioncamere e Direttore Generale Si.camera.

L’evento potrà essere seguito in presenza o in diretta streaming, in entrambi i casi previa registrazione su https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-economia-del-mare-2023/

Per partecipare in presenza a Genova a bordo della nave Costa Toscana è obbligatorio iscriversi entro l’12 luglio. Per motivi di sicurezza coloro che si presenteranno al porto senza iscrizione non potranno accedere all’evento.

Main partner di Economia del Mare 2023 sono Costa; Eni e Intesa Sanpaolo.

Official partner del Summit sono Amico&Co; Confitarma; Deloitte Legal; Enel; Ferrovie dello Stato italiane; Generali.

Partner istituzionale è Confindustria Nautica. Con il patrocinio di Wista Italy e con il supporto di Partner 24 ORE.