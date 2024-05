Gli Stati Uniti rimuovono la piattaforma galleggiante di Gaza per le riparazioni

(Foto courtesy US Army)

Il vento contrario soffia sul pontile galleggiante di Gaza

I soldati dell’Esercito e le Forze di Difesa israeliane ancorano il Trident Pier sulla costa di Gaza



Washington. Un molo costruito dall’Esercito americano al largo delle coste di Gaza viene temporaneamente rimosso dopo la separazione di una parte della struttura, riferisce il Pentagono ieri, nell’ultimo colpo agli sforzi per consegnare aiuti umanitari ai palestinesi.

La portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha detto che una parte del molo si era separata e che il molo sarebbe stato rimorchiato nelle prossime 48 ore al porto di Ashdod in Israele per le riparazioni. Singh ha aggiunto che il molo avrebbe preso più di una settimana per riparare e poi tornare al suo posto al largo della costa di Gaza.

Il molo galleggiante temporaneo che le Forze statunitensi hanno costruito per fornire aiuti a Gaza è stato danneggiato in una tempesta, e i suoi componenti saranno rimossi dal sito della spiaggia per portarli al porto commerciale di Ashdod, un moderno impianto di carico situato a 30 miglia su camion dal nord di Gaza.

Nella calma del porto di Ashdod, le Forze statunitensi ripareranno la struttura galleggiante della strada rialzata, quindi la ritirerà a Gaza per riavviare un’operazione Joint Logistics Over The Shore (JLOTS) in acque non riparate.

“Abbiamo appena avuto una sorta di sfortunata confluenza di tempeste meteorologiche che l’ha reso inutilizzabile per un po’”, ha detto la portavoce del Pentagono Sabrina Singh ai giornalisti. “Speriamo che poco più di una settimana dovremmo essere in grado di rendere il galleggiante di nuovo in funzione”.

Un molo attraversato da vari incidenti sfortunati.

Durante l’operazione logistica per allestire il molo, una delle navi di servizio che trasportava i componenti del molo aveva subito un incendio della sala macchine, costringendola a tornare in Florida per le riparazioni. Dopo l’inizio della costruzione, un periodo di maltempo ha costretto la squadra a ritirarsi ad Ashdod e ad assemblare il molo in un porto riparato. Poco dopo l’entrata in funzione, tre persone sono rimaste ferite in un incidente di carrelli elevatori come nave da trasporto marittimo USNS Roy P. Benavidez stava scaricando, inclusa una persona che ha subito lesioni critiche.



Le consegne iniziali di aiuti sono state ulteriormente ritardate da problemi di sicurezza sul terreno durante i primi tentativi di distribuzione. Infine, le condimeteomarine avverse durante lo scorso fine settimana ha causato arenamenti a quattro piccole navi americane coinvolte nel progetto e i funzionari statunitensi hanno ora confermato che il molo si è parzialmente rotto.

Da quando il molo ha iniziato le operazioni, le Nazioni Unite hanno trasportato 137 camion di aiuto dal molo – l’equivalente di 900 tonnellate metriche – afferma un portavoce ONU del Programma Alimentare Mondiale.

Anche prima del lancio dell’operazione, le Organizzazioni umanitarie hanno messo in discussione il suo valore, dato il suo elevato costo (320 milioni di dollari) e il volume di consegna relativamente basso (150 o meno camion al giorno, una frazione del volume transfrontaliero del trasporto terrestre). Questa critica si è intensificata a causa della lenta startup delle operazioni di molo e dell’arrivo di quella che l’ONU descrive come una ‘carestia in piena’ nel nord di Gaza.



In una lettera aperta pubblicata ieri, tutte le principali ONG di aiuto al servizio di Gaza – CARE, Oxfam, Save the Children, Amnesty, Medici Senza Frontiere (MSF), Mercy Corps, il Consiglio norvegese per i rifugiati e una dozzina di altre – hanno avvertito che solo le consegne transfrontaliere di camion e un cessate il fuoco possono evitare vittime su larga scala da fame e malattie.

“Tra il 7 e il 27 maggio, poco più di 1.000 camion carichi di aiuti sono entrati a Gaza attraverso tutti i punti di attraversamento messi insieme, incluso il ‘molo galleggiante di nuova costruzione’, secondo i conteggi delle Nazioni Unite”, hanno avvertito i gruppi.

Nel frattempo, più di 2.000 camion di aiuto rimangono in attesa ad Arish in Egitto per Israele per consentire loro l’ingresso, con cibo in decomposizione e medicine che scadono mentre le famiglie affrontano livelli intensificati di fame a poche miglia di distanza.

Abele Carruezzo