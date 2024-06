I leader dello shipping internazionale al vertice di Montreal

(foto courtesy ICS)

Emanuele Grimaldi, AD Grimaldi Group, è stato rieletto all’unanimità come Presidente dell’International Chamber of Shipping (ICS), confermandosi il primo italiano ad assumere la guida dell’organizzazione

In cima all’agenda sono state le questioni critiche che hanno avuto un impatto sul settore marittimo, tra cui un maggiore protezionismo, conflitti geopolitici globali, decarbonizzazione e carburanti futuri e l’importanza dei marittimi.

Montreal, Canada. La International Chamber of Shipping e la Camera di Commercio Marittima, Canada (CMC), hanno convocato oltre 120 leader del settore provenienti da 90 organizzazioni e quasi 30 paesi diversi per il Flagship Shaping the Future of Shipping Summit. Il vertice di alto profilo, giustamente intitolato “Weathering the Storms: Global trade – Risk and resilience in un’epoca di disgregazione” si è svolto presso il Grand Quay di Montreal sul fiume St Lawrence a Montreal, in Canada.

Il vertice si è concentrato sulle sfide e sui rischi per il commercio globale e sulla ricerca di soluzioni pragmatiche per garantire un settore marittimo solido e resiliente. I leader del settore hanno invitato i governi a riconoscere gli impatti negativi del commercio globale che un maggiore protezionismo sta avendo.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha aperto il vertice con un videomessaggio che afferma:

“Sono incredibilmente orgoglioso che il Canada sia noto per essere un partner commerciale affidabile per il mondo e che la reputazione dipenda dal funzionamento stabile e sostenibile delle nostre catene di approvvigionamento… Abbiamo anche investito oltre 750 milioni di dollari nel Fondo dei carburanti puliti e si spera che altri governi seguono tale esempio. Quando si tratta di spostare il carico in un paese grande come il nostro, non possiamo permetterci di seguire gli altri, dobbiamo guidare, dobbiamo essere costantemente trovare modi più sostenibili per ottenere merci da costa a costa a costa”.

Emanuele Grimaldi, neo-rieletto a Presidente della ICS ha dichiarato:

“Siamo in un momento critico nel trasporto marittimo … stiamo vivendo una minaccia senza precedenti per il libero scambio. Il numero di ostacoli unilaterali agli scambi imposti dai paesi è in aumento in modo esponenziale. Ora capisco che le intenzioni di tali barriere possono essere ben intenzionate, ma la realtà è che il commercio è sempre più armato mentre le nazioni cercano di ottenere un maggiore vantaggio economico o di raggiungere obiettivi politici. Lo shipping è responsabile del trasporto di merci per oltre quattordici trilioni di dollari ogni anno. E ogni barriera commerciale che viene posta sul trasporto marittimo ha un effetto di ingrandimento che avrà un impatto negativo sul commercio globale e alla fine ridurrà la crescita per tutti. Il fallimento delle istituzioni globali come l’Organizzazione mondiale del commercio esacerba ulteriormente questo problema in quanto abbiamo bisogno di istituzioni forti per facilitare un commercio efficiente ed economico tra le nazioni”.

Il vertice si è incentrato sulle sfide uniche che il settore marittimo sta affrontando, comprese le conseguenze della pandemia, gli scioperi, i conflitti geopolitici globali, la decarbonizzazione, l’elemento umano e l’impatto dei cambiamenti climatici, tutti con un impatto significativo. L’impatto negativo dell’aumento del protezionismo è stato evidenziato come una delle maggiori minacce emergenti per il trasporto marittimo globale.



Emanuele Grimaldi, ha continuato nel suo intervento: “ICS ha commissionato alla Harvard Kennedy School of Government di esaminare questo problema – il protezionismo – nel 2021 e hanno scoperto che tagliare le politiche commerciali restrittive potrebbe rilanciare l’economia globale di oltre il 3% di punti”.

Nella relazione/studio si afferma che i paesi ad alto reddito potrebbero vedere un aumento medio del 4,5% delle loro esportazioni di merci se dovessero allentare le restrizioni tariffarie e non tariffarie al commercio. Le economie in via di sviluppo sperimenterebbero un aumento ancora maggiore, del 7% se riducessero le loro restrizioni in modo ‘modesto ed eguali’. Oltre due trilioni di dollari di importazioni mondiali sono influenzati da vincoli come questi, che è equivalente al PIL annuale del Canada.

“Da quando è stata pubblicata la relazione – continua Grimaldi – abbiamo visto l’introduzione di nuovi regolamenti unilaterali e tasse che hanno un impatto negativo sul commercio. L’EU ETS e le proposte CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) in Europa hanno creato sistemi che hanno un impatto sul libero scambio. L’Europa e gli Stati Uniti stanno anche proponendo di imporre tariffe massicce sui veicoli elettrici prodotti in Cina, il tutto in un momento in cui chiediamo al mondo di passare alle auto elettriche. Alcuni negli Stati Uniti stanno anche considerando di piazzare una tariffa sulle navi che fanno scalo nei porti degli Stati Uniti solo perché sono costruite in Cina.

E, naturalmente, i nostri membri nel settore delle petroliere devono gestire l’imposizione di sanzioni a nome dei governi in risposta al terribile attacco all’Ucraina da parte della Russia. Questa crescente marea di protezionismo crea più complessità per il nostro settore e il costo per i nostri clienti. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è una guerra commerciale, ma il protezionismo è in aumento”. “Dal nostro punto di vista – dichiara Emanuele Grimaldi – azioni unilaterali e protezionistiche di un paese, come le tariffe, non solo non riescono a disincentivare gli atti, le politiche e le pratiche di altri paesi, ma danneggiano anche la competitività nazionale del mercato delle importazioni e delle esportazioni e aumentano i costi per i consumatori”.

Bruce Burrows, Presidente e CEO della Camera di Commercio Marittima.

“In un momento in cui il mondo deve già affrontare sfide significative, tra cui la corsa allo zero netto e la disponibilità del lavoro, il protezionismo si traduce solo in ferite autoinfletti”.

Un’altra sfida significativa evidenziata durante il vertice è stata il reclutamento e la conservazione dei marittimi. ICS ha messo al centro della scena dei marittimi durante il Summit e ha lanciato il video marittimo ICS intitolato ‘La vita dopo il mare’, dopo il successo dell’altro video ‘Uno spirito avventuroso’, lanciato l’anno scorso. Questo nuovo video è stato prodotto in collaborazione con i membri ICS per mostrare il settore e ciò che un’interessante carriera marittima ha da offrire.

Emanuele Grimaldi, Presidente dell’ICS, ha concluso il Vertice dicendo:

“Questo vertice è l’inizio di un lavoro importante … Come armatori non riusciamo a trovare tutte le risposte da soli, ma attraverso questo forum collaborativo, con i nostri amici e concorrenti nella catena del valore marittimo possiamo trovare soluzioni … È chiaro che c’è molto da fare, e questo problema non sta andando via. Dobbiamo contribuire a fornire soluzioni per garantire che l’economia globale rimanga forte e vibrante. Ci riuniremo sotto lo stendardo Shaping the Future of Shipping a novembre a Hong Kong durante la settimana marittima di Hong Kong per il prossimo round di queste discussioni”.

Abele Carruezzo