Primo trasferimento di ammoniaca ship-to-ship

(Foto courtesy by Trafigura)

Il trasferimento di ammoniaca è stato completato nelle acque internazionali vicino alla Spagna e allo Stretto di Gibilterra

Port of Ceuta. Il primo trasferimento ‘da nave a nave' (ship to ship) di ammoniaca è stato completato la scorsa settimana dimostrando il potenziale successo per il trasporto di ammoniaca e d'idrogeno come future fonti di carburante.

Trafigura Group, player globale di materie prime che ha un contratto per il trasporto, sottolinea che le normative vigenti per i trasferimenti da nave a nave sono state solo recentemente ampiamente adottate dall'industria dell'ammoniaca.

A causa delle proprietà tossiche e corrosive dell'ammoniaca, è richiesta una manipolazione specializzata. Solo un piccolo numero di terminal specializzati attualmente gestisce l'ammoniaca nonostante le forti opportunità percepite di emergere sia come combustibile alternativo sia come vettore per l'idrogeno.

Trafigura riferisce che circa 6.000 tonnellate di ammoniaca (NH3), fornite da CF Industries dal suo complesso manifatturiero con sede a Donaldsonville, Louisiana, sono state trasferite in acque internazionali vicino al porto di Ceuta nello Stretto di Gibilterra.

L'ammoniaca è stata caricata sulla nave di Purus la Green Power (30.000 dwt). La nave che è un vettore di gas medio (Medium Gas Carrier) è stata costruita lo scorso anno a Hyundai Mipo in Corea del Sud e ha una capacità fino a 40.000 cbm. La nave opera con un contratto a tempo per Trafigura.

Green Power è uno dei tre vettori di gas medio che la società Purus ha attualmente in servizio. L'azienda sta costruendo altre quattro navi ciascuna con una capacità di 45.000 cbm dovuta per la consegna nel 2025 e nel 2026. Le navi trasporteranno gas di petrolio liquefatto (GPL) o ammoniaca e saranno costruite sempre presso HD Hyundai Mipo Dockyard a Ulsan, in Corea del Sud, con la prima nave consegnata nel 2027.

Ogni nave, una volta consegnata, sarà equipaggiata con un motore di ammoniaca a basso contenuto di carbonio a doppia alimentazione, supportando l'impegno di Trafigura a ridurre l'intensità di carbonio della propria flotta di navi entro il 25% entro il 2030.

Il trasferimento è stato effettuato tramite la nave Gas Aegean (10.000 dwt), un piccolo vettore di gas costruito 12 anni fa per il mercato del GPL. Operando dal Benelux all'estero della Grecia, la nave è stata utilizzata per consegnare l'ammoniaca a Fertiberia per produrre fertilizzanti.

“Il nostro primo trasferimento sicuro ed efficiente di ammoniaca ship-to-ship supporta la nostra crescente attività di consumo di ammoniaca. È importante sottolineare che dimostra la fattibilità del bunkeraggio dell'ammoniaca in futuro, mentre cresce la domanda per i combustibili a basse emissioni di carbonio a base di idrogeno che consentiranno all'industria navale di decarbonizzare “, ha affermato Andrea Olivi, responsabile di Wet Freight per Trafigura.

Questo trasferimento STS arriva circa tre mesi dopo il primo bunkeraggio di ammoniaca su una nave. Circa tre tonnellate di ammoniaca liquida sono state caricate dal Banyan Terminal di Vopak a Singapore alla nave offshore convertita di Fortescue come dimostrazione del bunkeraggio dell'ammoniaca. Secondo l'Autorità Marittima e Portuale di Singapore, un'ampia pianificazione ha avuto luogo come parte della gestione del rischio. Altre quattro tonnellate di ammoniaca sono state bunkerate sulla nave in aprile e maggio come parte del secondo round di test di carburante e propulsione.

Lo sviluppo è anche in corso sui terminal per supportare il bunkeraggio dell'ammoniaca. Ciò avviene in quanto i principali produttori di motori e cantieri navali stanno segnalando forti progressi nello sviluppo di motori e sistemi di alimentazione in grado di operare sull'ammoniaca.

In qualità di membro della coalizione Getting to Zero del Global Maritime Forum e membro fondatore della First Movers Coalition, Trafigura si impegna anche a contribuire allo sviluppo dei carburanti a basse emissioni di carbonio e delle navi necessarie per decarbonizzare il trasporto marittimo globale.

Trafigura ha testato una gamma completa di carburanti per il trasporto di navi alternative tra cui GNL, metanolo, GPL e biocarburanti sulle sue navi di proprietà e noleggiate. Ha co-sponsorizzato lo sviluppo di un motore a due tempi da parte di MAN Energy Solutions in grado di funzionare con l'ammoniaca verde e sta anche investendo nella tecnologia di cattura delle emissioni di carbonio a bordo.

Gli investimenti sono inoltre in corso in misure di efficienza più ampie come il rivestimento dello scafo in silicone, i condotti a ultrasuoni, la tecnologia di antivegetativa a elica subacquea continua e la lucidatura dell'elica.

La nave proposta e sponsorizzata a propulsione a doppia alimentazione ammoniaca è lunga 190 metri, larga 30,4 metri e alta 18,8 metri. È dotata di un motore di grandi dimensioni a 2 carburanti a doppia potenza da 10.000 cavalli che utilizza selettivamente l'ammoniaca e il carburante diesel.

Abele Carruezzo

(La Medium Gas Carrier alimentata ad ammoniaca sviluppata da HD Hyundai Mipo; foto courtesy by HD Hyundai Mipo)