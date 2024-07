La Titan conclude la prima operazione di bunkeraggio di GNL da nave a nave a Cuxhaven

(La nave del bunker Optimus; foto courtesy by Titan)

Il fornitore di carburanti a basse e zero emissioni Titan ha completato quella che si dice essere la prima operazione di bunkeraggio a GNL di una nave nel porto di Cuxhaven, in Germania, inaugurando una nuova stagione per l'industria navale

Cuxhaven Port. Per questa operazione,Titan ha messo a disposizione la Optimus, nave bunker di GNL di 6.000 metri cubi, per consegnare il GNL alla pipeline di aspirazione della Vox Ariane, operata dalla società olandese di charter marittimi Van Oord.

Secondo Titan, il bunkering da nave a nave a Cuxhaven – città-porto della Bassa Sassonia – rappresenta un passo pionieristico nello sviluppo delle infrastrutture di GNL della regione. Finora, le operazioni di GNL erano state condotte tramite camion e il porto attualmente consente il bunkeraggio di GNL con un solo ormeggio.

“L'innovazione delle infrastrutture a GNL fa parte di una tendenza più ampia, con più porti in tutta la Germania che adottano operazioni di GNL a supporto della transizione dei carburanti puliti del trasporto marittimo. Migliorate le capacità di bunkeraggio del GNL in Cuxhaven, una Niedersachsen Ports GmbH & Co. Il porto di Kiel, KG, apre anche il percorso verso la decarbonizzazione marittima tramite biometano liquefatto (LBM) e poi e-metano rinnovabile in futuro”, ha affermato Titan.

LBM può essere erogato sotto forma di molecole fisiche o “Mass Balanced” in cui il biometano viene iniettato nella rete gas e trasportato in impianti di liquefazione e terminal LNG utilizzando l'infrastruttura esistente attraverso un sistema di bilanciamento di massa. Il bilanciamento di massa dovrebbe essere una caratteristica su molti percorsi di carburante alternativo e offre un modo pratico per fornire i volumi di carburante pulito che l'industria marittima richiede.

Niedersachsen Ports è una società di infrastrutture portuali con quindici sedi sulla costa del Mare del Nord e fornisce la più ampia gamma di porti marittimi pubblici da un'unica entità. Brake, Cuxhaven, Emden ecc.

Vox Ariane di Titan e Vox Ariane di Van Oord sono stati i partecipanti alle prime operazioni di bunker di GNL da nave a nave nel porto di Amburgo lo scorso anno.

In collaborazione con Carnival Corporation, una delle più grandi compagnie di crociera del mondo, Titan ha anche eseguito la prima operazione di bunker di GNL in un altro porto tedesco, quello di Kiel nel 2023.

Titan riconosce il percorso del GNL tramite LBM e l'e-metano rinnovabile come una via pratica, sostenibile ed economica per le emissioni di trasporto nette a zero emissioni di trasporto disponibili oggi. La Titan ha collaborato per liquefare, immagazzinare e consegnare biometano bilanciato in serie anche a Zeebrugge in Belgio con la certificazione ISSC completamente riconosciuta dalla direttiva sulle energie rinnovabili dell'Unione Europea nota come RED II.

Il biometano liquefatto (LBM), noto anche come bio-GNL, è un combustibile per bunker sostenibile stabilito che può anche essere a emissioni nette a zero a seconda delle materie prime ed è disponibile in commercio in Europa, Asia e Nord America. Il biometano è prodotto da materie prime a biomassa sostenibile come flussi di rifiuti industriali e agricoli che non competono con la produzione alimentare. Questi sono definiti a livello nazionale o regionale, ad esempio dall'UE (RED II) in Europa e dall'EPA (norme sui carburanti rinnovabili) negli Stati Uniti.

Abele Carruezzo