Lo shipping inglese chiede al nuovo Governo di colmare il gap di competenze marittime nel Regno Unito

Leo Hambro di Tidal Transit, condividendo l'analisi della Maritime Skills Commission, si spinge nel formulare alcuni consigli per il nuovo Governo di Londra

Norfolk. “L'industria marittima del Regno Unito – afferma Leo Hambro – si trova a un bivio: è pronta per una crescita significativa guidata in parte dal fiorente settore eolico offshore, ma una carenza di competenze per i marittimi minaccia di bloccare i progressi e porre un tetto al tasso di espansione del settore”. “Pertanto, affrontare la riduzione dell'offerta di professionisti marittimi sarà fondamentale per rafforzare il potenziale a lungo termine del settore, sbloccare le opportunità economiche che il settore offre e garantire che il Regno Unito rimanga competitivo nel panorama marittimo globale”.

L'analisi della Maritime Skills Commission (MSC) dipinge un quadro preoccupante: l'età media di un professionista marittimo si aggira intorno ai 45 anni, con quasi il 40% della forza lavoro di età superiore ai 50 anni e un misero 14% di età inferiore ai 30 anni.

Questo squilibrio di età presenta un duplice problema, si legge nel paper della Commissione MSC. In primo luogo, l'incombente pensionamento di gran parte della forza lavoro porterà alla fine a un crollo significativo della forza lavoro disponibile; in secondo luogo, la mancanza di giovani generazioni che entrano nel campo suggerisce un calo dell'interesse per le carriere marittime.

Allo stesso tempo, i progressi tecnologici stanno trasformando le operazioni marittime. Le competenze in settori tradizionali come l'ingegneria e la logistica rimangono fondamentali, ma ora con una maggiore attenzione alle competenze verdi nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie pulite e dei combustibili alternativi. Inoltre, l'inasprimento delle restrizioni sui lavoratori stranieri limita ulteriormente il bacino di talenti disponibili, portando a ritardi nei progetti, carichi di lavoro allungati per i marittimi esistenti e potenziali cali della qualità del servizio.

Il futuro del settore marittimo del Regno Unito dipende in modo significativo dagli investimenti strategici nella prossima generazione di professionisti. Ci vuole molto tempo prima che i diplomati di oggi diventino i comandanti di navi di domani, in parte perché in molti casi i giovani marinai non possono essere portati in mare aperto fino all'età di 18 anni a causa delle norme sull'orario di lavoro.

Inoltre, una maggiore enfasi e incentivi per l'Istruzione Superiore significa che sempre meno giovani escono in mare nelle prime fasi della loro vita.

“È per questo motivo – continua Leo Hambro – che i giovani devono essere coinvolti a scuola e all'Università fin dalla tenera età e avere l'opportunità di ottenere certificazioni in classe prima di uscire in mare. In questo modo, i giovani marinai saranno ben preparati per entrare nella professione una volta raggiunta l'età adulta”.

“Oltre a costruire una forte pipeline nazionale di giovani marittimi – continua Leo Hambro – è fondamentale che il Regno Unito apra i suoi confini ai lavoratori stranieri per soddisfare la crescente domanda di una forza lavoro esperta. A causa di processi di visto macchinosi e obsoleti, è molto più facile per i marinai del Regno Unito lavorare all'estero che portare lavoratori nel Regno Unito. L'assunzione di professionisti non britannici comporta un processo lungo ed estenuante che deve essere semplificato e snellito se vogliamo attrarre i migliori talenti dall'enorme bacino di talenti globale”.

Costruire la diversità, l'equità e l'inclusione nel settore marittimo è altrettanto importante. Lo studio recente della Maritime Skills Commission ha rivelato che solo il 3,5% si identifica come non bianco, mentre solo il 12% sono donne.

Promuovere l'inclusività e creare un ambiente accogliente per tutte le fasce demografiche può ampliare significativamente il bacino di talenti disponibili, che è vitale per affrontare le complesse sfide che il settore deve affrontare oggi.

L'industria marittima del Regno Unito ha il potenziale per cavalcare l'onda della rapida crescita, ma solo se affronta di petto il divario di competenze. L'implementazione di programmi di mentorship, attività in aula, iniziative sulla diversità e pratiche di assunzione inclusive può aiutare a creare una nuova generazione di marinai diversificata e pronta per la carriera, mentre l'assunzione di talenti dall'estero contribuirà ad alleviare le pressioni di una forza lavoro che invecchia. È solo attraverso questi sforzi concertati che il settore marittimo del Regno Unito può navigare verso un futuro più resiliente e rafforzare la sua posizione di leader mondiale sulla scena internazionale.

Abele Carruezzo

La Tidal Transit è impegnata nell'innovazione dell'elettrico nel trasporto e nei servizi di trasferimento dell'equipaggio per il settore energetico offshore del Regno Unito e dell'Europa.

Gestisce una flotta di navi per il trasferimento dell'equipaggio che ad ogni generazione diventano più efficienti dal punto di vista energetico; collabora con i partner per progettare, costruire, aggiornare e gestire l'elettrificazione completa dell'infrastruttura di trasporto e ricarica dell'equipaggio. La missione della Tidel Transit è quella di spingere l'industria eolica offshore.