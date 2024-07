EDISON: PRIMA OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO GNL NEL MARE ADRIATICO

Le operazioni di bunkeraggio ship to ship sono avvenute nel porto di Trieste, impiegando la nave Ravenna Knutsen di Edison che approvvigiona anche il deposito costiero di Ravenna. Il rifornimento, avvenuto da nave a nave, è il primo di questo tipo nell'Adriatico, consentendo all'imbarcazione di proseguire il suo viaggio riducendo le proprie emissioni grazie al GNL.

Milano-Trieste – Edison rende noto di aver portato a termine il rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Trieste. L'operazione di bunkeraggio da nave a nave è la prima avvenuta nel Mar Adriatico ed è la prima eseguita da Edison tramite l'impiego della nave metaniera Ravenna Knutsen, che dal 2021 approvvigiona il deposito costiero GNL di Ravenna (DIG), che è parte della catena logistica integrata del Gruppo e contribuisce alla decarbonizzazione dei trasporti stradali e marittimi.

L'operazione appena conclusa da avvio a più operazioni di bunkeraggio ship-to-ship nel porto di Trieste per la stagione estiva 2024.

«Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti nel loro percorso di decarbonizzazione e di annunciare il primo rifornimento ship-to-ship di GNL nel mar Adriatico. Per questo desidero ringraziare tutte le autorità e in particolare la Capitaneria di Porto di Trieste, che hanno reso possibile raggiungere questo importante traguardo», dichiara Fabrizio Mattana Executive Vice President Gas Assets di Edison. «Dopo l'avvio del deposito costiero di Ravenna, che è diventato il riferimento in Italia per l'approvvigionamento di GNL nel trasporto stradale, grazie all'operazione di oggi Edison si posiziona per prima nel mercato del rifornimento GNL per il segmento marittimo. È un settore con un elevato potenziale di abbattimento delle proprie emissioni e il GNL è la soluzione oggi disponibile e competitiva. Per consolidare la nostra presenza di mercato stiamo sviluppando anche un secondo deposito costiero di GNL nel Sud Italia e una seconda nave pronta per il bunkeragggio. Tanti passi concreti che confermano il nostro impegno per la mobilità sostenibile in Italia e nel Mar Mediterraneo».

La nave Ravenna Knutsen è una nave metaniera di piccola taglia, unica nel suo genere, di estrema flessibilità operativa, nella disponibilità di Edison in virtù di un contratto con l'armatore norvegese Knutsen OAS Shipping. Realizzata da Hyundai Heavy Industries nel cantiere navale di Mipo in Corea del Sud. La metaniera può trasportare fino a 30.000 mc di GNL tramite 3 serbatoi in acciaio ad alto contenuto di nichel e opportunamente isolati, per resistere a temperature criogeniche. La nave è dotata di un doppio set di collettori di carico (sia bassi che alti), che le conferiscono una estrema versatilità operativa rendendola in grado di operare con depositi e imbarcazioni di diverse dimensioni.

Il GNL. È un combustibile alternativo in linea con gli impegni di transizione energetica europei e internazionali, che consente di conseguire un abbattimento notevole di diversi fattori emissivi, con l'azzeramento degli ossidi di zolfo e delle polveri di particolato (PM) e la riduzione delle emissioni di azoto e di quelle di anidride carbonica. Consente il rispetto dei limiti imposti dall'International Maritime Organization per il transito delle imbarcazioni in aree a controllo di emissioni di zolfo (aree Seca), di cui il Mediterraneo entrerà a far parte dal 1° maggio 2025.