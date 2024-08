Invito a rendere pubblici i dati IMO DCS

Londra. Nell'ambito della Convenzione MARPOL, nell'ottobre 2016, il MEPC 70 ha adottato, con la risoluzione MEPC. 278 (70), il sistema di consumo di olio combustibile per navi IMO (IMO DCS, Data Collection System), costituito da requisiti per le navi per registrare e segnalare il loro consumo di olio combustibile al fine di informare le ulteriori misure dell'IMO per ridurre le emissioni di gas serra delle navi.

A partire dal 1° gennaio 2019, le navi di 5.000 GT e superiori (che producono circa l'85% delle emissioni totali di CO2 del trasporto marittimo internazionale) sono tenute a raccogliere i dati sui consumi per ciascun tipo di olio combustibile che utilizzano e altri dati specificati. Dal 2023, i dati IMO DCS vengono utilizzati per calcolare l'intensità operativa di carbonio della nave (CII).

I dati aggregati sono riportati per la prima volta allo Stato di bandiera dopo la fine di ogni anno civile. Lo Stato di bandiera rilascia una dichiarazione di conformità alla nave, una volta verificato che tali dati siano stati segnalati in conformità con i requisiti, al più tardi entro il 31 maggio. Successivamente, lo Stato di bandiera trasferisce questi dati al più tardi entro il 30 giugno, il database dei consumi di olio combustibile della nave IMO. Infine, l'IMO presenta una relazione annuale al seguente MEPC, riassumendo i dati raccolti dai vari Stati di bandiera.

Il database del consumo di carburante per navi IMO è un modulo sulla piattaforma globale del sistema integrato di informazioni sul trasporto marittimo (GISIS) a cui gli Stati membri hanno accesso. I dati sul consumo di olio combustibile possono essere presentati solo dall'Amministrazione o da un'Organizzazione autorizzata dall'Amministrazione a presentare i dati per loro conto.

Nel corso delle prime discussioni sull'IMO DCS, il MEPC ha convenuto che i dati raccolti dall'Organizzazione, in particolare per quanto riguarda il lavoro di trasporto, dovevano essere riservati e non disponibili al pubblico (articolo 4.12) del POM. Sulla base dei dati comunicati presentati alla banca dati sul consumo di olio combustibile per navi IMO, il segretariato dell'IMO produce una relazione annuale a MEPC che è disponibile al pubblico. La relazione e la banca dati sono rese anonime in modo tale che l'identificazione di una nave specifica non sia possibile.

Ora, il volume delle presentazioni all'Organizzazione Marittima Internazionale in vista dell'82a riunione del Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino (MEPC), che dovrebbe iniziare il 30 settembre, potrebbe battere i record.

Una discussione di generazione presentata proviene dalla ONG americana, dall'Environmental Defense Fund, che chiede che i rating dell'IMO per la raccolta dei dati (IMO DCS) e l'indicatore di intensità del carbonio (CII) siano aperti al pubblico.

Adottato al MEPC 70, l'IMO DCS faceva parte di un processo in tre fasi per raccogliere dati, analizzarli e utilizzare i dati per informare il processo decisionale per le misure di riduzione dei gas a effetto serra (GHG).

Attualmente, tuttavia, i dati dell'IMO DCS sono disponibili solo in forma aggregata e anonimizzata, fatte salve eccezioni strettamente limitate.

“L'IMO DCS è ora al suo sesto anno di riferimento, ma le parti interessate non sono in grado di sfruttare i propri dati nel proprio processo decisionale e i progressi verso la riduzione dei gas serra sono stati ridotti di conseguenza”, afferma la proposta.

Secondo l'americana ONG EDF, l'attuale sistema di accessibilità soffre di frammentazione e di una maggiore accessibilità a questi dati IMO DCS verificati potrebbero sbloccare informazioni utili sulla flotta mondiale, consentendo decisioni commerciali più sostenibili e sostenendo discussioni basate sull'evidenza presso l'IMO.

Oggi – a conoscenza di EDF – non è una fonte liberamente accessibile che fornisca le valutazioni ICII della nave verificate, rendendo molto difficile per le amministrazioni e le Autorità Portuali fornire incentivi alle navi verdi più votate.

Questa mancanza di accesso presenta un ‘grave collo di bottiglia' all'azione che le parti interessate possono intraprendere per incentivare le navi classificate A o B CII, sostiene il EDF.

MEPC 82, che si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre con discussioni sul prelievo sul carbonio che saranno uno dei grandi titoli del raduno globale.

