Peninsula legata alle nuove costruzioni di bunker GNL in Corea del Sud

(Foto courtesy Peninsula Shipping)

Il fornitore di carburante Peninsula collegato a una coppia di nuove navi bunker LNG in Corea del Sud

Gibilterra. Fonti del settore delle costruzioni navali suggeriscono che la Peninsula e il gruppo bunker con sede a Gibilterra stanno perfezionando un ordine per 18.000 cubic meters di navi al cantiere HD Hyundai Mipo.

Le nuove costruzioni, al prezzo di circa 93 milioni di dollari ciascuna, dovrebbero essere consegnare entro novembre 2027.

Peninsula ha stabilito la sua attività di bunkeraggio del GNL nel 2021, seguito dal primo progetto di nuova costruzione della società attraverso una joint venture con Scale Gas, una filiale della utility spagnola Enags.

La Levante LNG, di 12.500 cum, è stata costruita dai cantieri HD Hyundai Mipo e consegnata nel luglio 2023 su un charter iniziale di sette anni a Peninsula. Da allora la nave opera nello Stretto di Gibilterra e nei porti del Mediterraneo occidentale.

La Peninsula Shipping – con oltre 54 anni di esperienza professionale nello shipping e agenzia portuale, noleggio, spedizioni internazionali, magazzino e attività di distribuzione in tutto il mondo – opera come distributore fisico e rivenditore di carburante marino globale (bunker). Con una rete internazionale di uffici e operazioni nei porti più trafficati del mondo, garantisce prodotti di alta qualità e customer care di prima classe.

Operando in più regioni chiave tra cui Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Uzbekistan, Marocco, Svizzera, Regno Unito e Hong Kong, in continua espansione verso nuovi mercati, la filiale Regionality Group of Companies ottimizza la crescita, semplifica i processi e collega le imprese.

Peninsula ha fornito con successo alla nave da crociera Silver Nova del Royal Caribbean Group con gas naturale liquefatto (GNL), lo scorso 4 novembre a Gibilterra.

Dalla fornitura delle navi da crociera del Royal Caribbean Group Silver Nova e Icon of the Seas alla petroliera Starway del Pacifico orientale, alla nave portacontainer di MSC in Virginia e, più recentemente, alla PCC Thor Highway di K Line, la nave bunker Levante LNG è stata effettivamente occupata.

In Peninsula Shipping sono convinti che oltre al trasporto marittimo, il commercio globale di GNL è diventato strategico dopo l’invasione russa dell’Ucraina, in particolare in Europa, dove ci sono stati sforzi per trovare alternative alle forniture di gasdotti russi.

Concentrandosi sul trasporto marittimo, c’è anche una significativa pressione normativa per ridurre il C02 e altre emissioni, come NOx e Sox, associate alla combustione di combustibili convenzionali nei motori marini. L’Organizzazione Marittima Internazionale ha fissato l’obiettivo per l’industria marittima di raggiungere emissioni nette di gas a effetto serra entro o intorno al 2050 e lo scorso gennaio è entrato in vigore il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE per il settore marittimo. Gli operatori navali sono alle prese con bollette sulle loro emissioni per eventuali viaggi con scalo nell’UE e le compagnie di navigazione dovranno presto cedere le quote dell’UE corrispondenti alle emissioni aggregate segnalate per il 2024.

Recenti analisi da Ship & Bunker dei dati DNV sul portafoglio ordini per le nuove navi l’anno scorso rivelano che il GNL è il più popolare carburante per bunker alternativo, seguito a distanza dal metanolo.

Il GNL come combustibile per uso marittimo è ancora relativamente nuovo e le normative sulla decarbonizzazione sono complesse. In Peninsula Shipping sono state pianificate operazioni in tutto il mondo e una serie di esperti di GNL che consigliano i clienti sulle loro specifiche esigenze e circostanze di carburante.

Abele Carruezzo

(Bunker di GNL su navi passeggeri; foto courtesy Peninsula Shipping)