Il porto di Anversa-Bruges si dota di sei nuovi rimorchiatori ad alta efficienza energetica

(Foto courtesy del maggio 2024 by Authority Port Anversa-Bruges)

Transizione ecologica del porto di Anversa-Bruges con l’arrivo di sei nuovi rimorchiatori ad alta efficienza energetica, tra cui il primo rimorchiatore RSD il Volta 1 completamente elettrico d’Europa

Anversa – Bruges. Il costruttore navale olandese Damen Shipyards Group ha iniziato la costruzione dei rimorchiatori nel 2023, a seguito dell’ordine dell’Autorità Portuale di Anversa-Bruges.

Costruiti presso il cantiere navale Damen Song Cam in Vietnam, i rimorchiatori sono stati sottoposti a una vasta messa in servizio, test portuali e prove in mare dopo il loro varo tra aprile e agosto di quest’anno. Nel mese di ottobre, i rimorchiatori sono stati caricate sulla nave da trasporto pesante Jumbo Kinetic.

Dopo un viaggio di oltre 10.000 chilometri, con scali a Singapore e Las Palmas, i rimorchiatori sono arrivati ad Anversa lo scorso 28 novembre.

Tutte e sei le imbarcazioni sono del tipo con piede poppiero inverso (RSD), caratterizzate da un design a doppia prua per una maggiore manovrabilità. Ciò consente un traino efficiente sia in avanti che all’indietro.

Le navi sono dotate di “un avanzato sistema di post-trattamento dei gas di scarico e di un design efficiente dal punto di vista energetico”, per ridurre le emissioni e il consumo di carburante.

Il rimorchiatore elettrico Volta 1, una novità europea, ha una capacità di tiro della bitta di 70 tonnellate e “potenti batterie che possono ricaricarsi completamente in sole due ore tramite una stazione di ricarica da 1,5 MW”.

Secondo Damen, ciascuna delle navi sarà pienamente conforme alle normative IMO Tier III, con l’RSD-E Tug 2513 in grado di operare a zero emissioni.

“Con questa nuova generazione di rimorchiatori ad alta efficienza energetica, compiamo un significativo passo avanti nella nostra transizione verso una flotta climaticamente neutra. Questo investimento dimostra il nostro impegno per l’innovazione sostenibile. Il Volta 1 è un’aggiunta rivoluzionaria alla nostra flotta e un faro per l’intero settore marittimo”, ha dichiarato Rob Smeets, Chief Operations Officer del porto di Anversa-Bruges.

“L’arrivo di questi nuovi rimorchiatori segna un nuovo capitolo nella sostenibilità del nostro porto e rafforza la nostra posizione di motore economico delle Fiandre. Proprio come con l’Hydrotug e il Methatug, il Volta 1 conferma ancora una volta il nostro ruolo pionieristico nella transizione energetica e nel trasporto marittimo rispettoso dell’ambiente”, ha aggiunto Johan Klaps, Port Alderman della città di Anversa.

I sei nuovi rimorchiatori fanno parte del programma completo di inverdimento del porto e questa iniziativa si concentra sul rinnovamento e la sostenibilità della flotta, che rappresenta quasi l’85% delle emissioni di CO2 legate al porto.

Insieme a progetti precedenti come l’Hydrotug (il primo rimorchiatore alimentato a idrogeno) e il Methatug (il primo rimorchiatore alimentato a metanolo), questi nuovi rimorchiatori sottolineano l’impegno del porto nel raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Abele Carruezzo