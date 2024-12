Satelliti per proteggere i siti dei relitti olandesi dai saccheggi

(Foto courtesy Osservatorio Marittimo UK)

Amsterdam. Migliaia di relitti giacciono sul fondo del Mare del Nord, molti dei quali fanno parte del patrimonio marittimo. I relitti e i resti archeologici appartenenti al patrimonio marittimo non possono essere scavati senza un certificato di scavo. Gli oggetti sparsi che giacciono sul fondale marino non possono essere scavati, spostati o portati via. Ciò è stabilito dalla legge olandese sul patrimonio (Erfgoedwet).

Le immersioni nei siti dei relitti sono consentite a meno che ciò non comporti l’interruzione, lo spostamento o la rimozione del patrimonio culturale. Se durante le escursioni subacquee vengono trovati resti archeologici, allora è consentito fotografarli, ma non prenderli o spostarli.

L’Ispettorato olandese e l’Agenzia per il Patrimonio Culturale (RCE) hanno trovato un nuovo modo per monitorare i siti dei naufragi nel Mare di Wadden e nel Mare del Nord territoriale olandese.

Hanno stipulato un contratto con l’Osservatorio Marittimo (MO) con sede nel Regno Unito, che utilizzerà la tecnologia satellitare, l’intelligenza artificiale e le fonti di intelligence locale per questo scopo.

Il MO monitorerà dodici siti del patrimonio marittimo, che vanno dal XV al XX secolo, nelle acque territoriali olandesi. Il progetto fa seguito a un precedente programma di monitoraggio dei relitti intrapreso nell’ambito del Programma Internazionale per il Patrimonio Marittimo del RCE ed eseguito dal MO nel 2019. Questo progetto si è concentrato su sette relitti olandesi situati in acque nazionali e oltremare in Belgio, Regno Unito e Malesia.

Collaborando con il MO, il Governo olandese è intenzionato a prevenire il saccheggio di siti importanti per i loro manufatti e metalli e per il monitoraggio di eventuali relitti che potrebbero potenzialmente subire un problema ambientale con olio combustibile o ordigni a causa dell’attività umana.

Il MO ha sfruttato le crescenti capacità del settore dei satelliti commerciali per creare un hub per il monitoraggio del dominio marittimo e marino. Il suo scopo è monitorare attivamente e condividere le informazioni tra le parti interessate, comprese le agenzie governative, per proteggere i siti di relitti e scoraggiare le attività illegali in mare.

Combinando competenze archeologiche e conoscenze specialistiche con tecnologie avanzate, il MO consente un monitoraggio, un’applicazione e una conformità efficaci per la protezione dei siti del patrimonio marittimo e diffonde le informazioni pertinenti alle autorità competenti.

L’obiettivo del progetto è quello di tenere d’occhio i relitti e capire meglio quali siti sono a rischio e come sono minacciati. Ciò è fondamentale per consentire all’Ispettorato olandese per l’informazione e il patrimonio, alla RCE (che fanno entrambi parte del Ministero dell’Istruzione, della Cultura e della Scienza) e ad altre Agenzie e Autorità di adottare misure tempestive e collaborare alla protezione di questi siti vulnerabili del patrimonio.

Il MO è una partnership tra il Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) e OceanMind. MAST, esperto di patrimonio marittimo subacqueo, ha unito le forze con OceanMind, un’organizzazione senza scopo di lucro che sfrutta le crescenti capacità del settore spaziale, per fornire il monitoraggio dell’attività umana sugli oceani.

Il Ministero olandese dell’Istruzione, della Cultura e della Scienza ha avviato una cooperazione con la Guardia Costiera olandese per la protezione del patrimonio marittimo nella parte olandese del Mare del Nord. Nel corso di un progetto pilota, la possibilità di affidare la supervisione dei relitti alla Guardia Costiera su base strutturale. Il patrimonio marittimo riguarda i relitti che necessitano di una supervisione extra a causa del loro valore archeologico e storico. Per la conservazione di questi relitti, la supervisione e l’applicazione sono importanti.

Il Ministero dell’Istruzione, della Cultura e delle Scienze ha nominato l’Ispettorato dell’informazione pubblica e del patrimonio (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) il supervisore formale del patrimonio marittimo. Tuttavia, l’Ispettorato stesso non dispone di navi. Ciò rende essenziale la cooperazione con la Guardia Costiera, che dispone delle risorse per supervisionare i siti dei relitti e sostenere l’applicazione delle norme.

Abele Carruezzo

(Centro di Comando della Guardia Costiera; foto courtesy C.G. olandese)