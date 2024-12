Uiltrasporti: siglato contratto dei piloti MSc Air Cargo

Roma – “Abbiamo sottoscritto il contratto di lavoro per i piloti della compagnia MSc Air Cargo”- A dichiararlo in una nota il Segretario Nazionale Ivan Viglietti e Tonino Muscolo della Uiltrasporti. “Dopo alcuni mesi di trattativa, grazie anche alla volontà di investire sulle risorse umane dimostrata dal management e alla determinazione del sindacato, abbiamo raggiunto un ottimo accordo che consentirà ai nostri piloti di avere condizioni contrattuali tra le migliori in Italia e, al contempo, permetterà alla compagnia la necessaria competitività per poter continuare lo sviluppo e il consolidamento del business in un mercato estremamente competitivo.

L’accordo – specificano Viglietti e Muscolo – pone attenzione al work life balance, da particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni e rispetta le esigenze previdenziali dei piloti, sia di primo che di secondo pilastro”.