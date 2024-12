Bando di concorso per la fornitura di servizi di rimorchio portuale a servizio completo nel nuovo porto di Nador Med

(Foto courtesy Nador Port Authority)

Il Regno del Marocco ha sviluppato un nuovo porto, chiamato “Nador West Med Port” sulla costa meridionale del Mediterraneo occidentale, a circa 120 miglia dallo Stretto di Gibilterra

Rabat. Nador West Med (Nador Med) è un porto di trasbordo marocchino in costruzione nella Baia di Betoya, situato all’estuario del fiume Kert, 30 km a ovest della città di Nador, nella regione orientale del Rif, nel nord-est del Marocco. La componente container di Nador West Med è progettata con una capacità iniziale di 3 milioni di teu, con la possibilità di un aumento di 2 milioni di teu.

Il progetto mira a rafforzare la presenza del Marocco sulle rotte marittime internazionali. La classifica globale del Marocco nella connettività marittima è migliorata dal 78° posto nel 2004 al 17° nel 2011in seguito al completamento di Tanger Med.

La costruzione è iniziata nel 2016 con una durata iniziale prevista di 60 mesi. Il costo del progetto è stimato in 7,61 miliardi di dirham (circa 800 milioni di dollari). Il completamento è previsto per il 2024 con un’apertura nel 2025.

Nel 2016, un consorzio internazionale si è aggiudicato il contratto di costruzione del porto Nador West Med. Il consorzio è composto dal gruppo marocchino SGTM, dal gruppo lussemburghese JDN e dal gruppo turco STFA.

Questo nuovo porto in acque profonde offre grandi capacità ed è costruito in fasi. La prima fase si è appena conclusa ed è composta da: – un terminal container di 1520 lm di lunghezza e 18m di pescaggio, con una capacità nominale di 3,5 milioni di teu; – un terminal per General Cargo con un pescaggio di 18 metri, con una capacità nominale annua di oltre 3 milioni di tonnellate; – una banchina per prodotti Dry Bulk di 360 lm di lunghezza e 20 m di pescaggio, con una capacità annua di 7 milioni di tonnellate; – un terminal per prodotti energetici (liquidi e gassosi) con 3 posti barca di 22m di pescaggio e una capacità annua di 25 milioni di tonnellate; – un terminal roll-on roll-off per veicoli e camion con una capacità annua di 400.000 unità.

L’inizio delle operazioni commerciali del porto è previsto per la seconda metà del 2026.

In questa prima fase, si prevede di garantire anche: – la costruzione di una seconda banchina container lunga 860 lm a una profondità di 18m che offre una capacità aggiuntiva da 1,5 a 2 milioni di teu. – La costruzione di una banchina specializzata, profonda 20 m, per l’ormeggio di navi GNL tipo FSRU e FSU di 270 lm di lunghezza.

Il porto di Nador West Med gode di una posizione strategica e di infrastrutture ad alta capacità, che offrono opportunità per lo sviluppo di attività di trasbordo di container e prodotti energetici e servizi di import/export in un ambiente competitivo e performante

In previsione della prima fase di messa in servizio commerciale, Nador West Med Company (NWM), con i poteri ad essa conferiti, ha deciso di concedere un’autorizzazione operativa esclusiva per i servizi pubblici di Rimorchio e Assistenza, ad un operatore selezionato.

Abele Carruezzo