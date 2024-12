Condividere FuelEU con il bioGNL per gli armatori nordici è vantaggioso, fornire la conformità come un servizio

(Peter Ståhlberg, Wasaline:“Gli accordi di pooling aiuteranno gli altri a ridurre le emissioni e a portare avanti la transizione verde”; foto courtesy Wasaline)

I recenti accordi con i fornitori di carburante stanno creando opportunità di pooling e banche per gli armatori che utilizzano il bioGNL per conformarsi alle normative FuelEU Maritime

Vaasa Finland. Gli armatori nordici stanno sfruttando il bioGNL per conformarsi eccessivamente alle normative marittime di FuelEU, creando accordi di pooling (messa in comune, condivisione) per la riduzione delle emissioni delle navi da offrire ad altre navi che navigano con combustibili marini tradizionali.

Il pooling di FuelEU consente alle navi che superano gli obiettivi di intensità di generare valore monetizzando l’eccesso di conformità, noto come “surplus”, con altre navi. Se le aziende riescono a trovare acquirenti per il surplus, questo può diventare un’altra fonte di entrate che potenzialmente colma il divario di costo tra combustibili alternativi e fossili. Il pooling di FuelEU, quindi, può creare un business case per la navigazione ecologica.

L’obiettivo del meccanismo di messa in comune è quello di fornire “incentivi per gli investimenti in tecnologie più avanzate.

L’UE ha scelto di non creare un mercato gestito dal governo per l’acquisto e la vendita di crediti di conformità, come il ‘mercato della liquiedazione del credito’ usato dalla California.

Al contrario, l’UE ha istituito il pooling come meccanismo aperto che offre agli operatori del mercato la libertà di stabilire i propri accordi e prezzi di pooling. È probabile che questo approccio aperto porti a accordi di pooling che coinvolgono una serie di attori.

Gli attori potenziali sono: il pool lead (venditore), cioè la nave che supera l’obiettivo di conformità e decide di condividere l’eccedenza con altre navi. – Il partecipante al pool (acquirente) è una nave che cerca di raggiungere la conformità attraverso l’eccedenza del piombo del pool. – Il broker di pool è un ruolo aperto a qualsiasi entità, comprese le terze parti, in grado di mettere in contatto i venditori con gli acquirenti e potenzialmente supervisionare o gestire le relazioni. – I fornitori di servizi di pool includono servizi finanziari, legali e assicurativi necessari per lo scambio tra le entità coinvolte con le navi.

La finlandese Viking Line, che gestisce traghetti ro-ro alimentati a GNL nel Baltico, ha accettato di aderire a un servizio di pooling marittimo FuelEU istituito dal fornitore di carburante Gasum.

L’armatore finlandese prevede di utilizzare le sue navi con bioGNL ricavato da rifiuti e letame rinnovabili per generare riduzioni delle emissioni di gas serra (GHG) di oltre il 90% rispetto al gasolio marino, secondo Gasum. Di conseguenza, l’armatore sarà in grado di rispettare i requisiti di FuelEU Maritime per ridurre l’intensità di carbonio dei suoi combustibili di oltre il 2%.

Così, Viking Line si unisce all’armatore finlandese Wasaline nel servizio di pooling FuelEU Maritime di Gasum. Wasaline gestisce un traghetto ibrido a batteria GNL che trasporta passeggeri e merci tra la Finlandia e la Svezia. Gasum gestirà il pool, fornirà bioGNL a basse emissioni e offrirà una conformità eccessiva alle compagnie di navigazione con navi a propulsione convenzionale che non sono conformi. Le navi che non rispettano le riduzioni di intensità dei gas serra richieste sono soggette a sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità nazionali competenti.

L’amministratore delegato di Wasaline, Peter Ståhlberg, afferma che la partecipazione al servizio di pooling ha “il potenziale per aumentare la produzione e l’uso di biocarburanti rinnovabili”, aggiungendo che l’accordo “aiuterebbe gli altri a ridurre le emissioni e a portare avanti la transizione verde”.

A partire dal 2025, le navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate che fanno scalo nei porti dell’UE dovranno rispettare il programma FuelEU Maritime, che mira ad aumentare l’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e a limitare le emissioni di gas serra.

Le navi sono tenute a ridurre l’intensità di carbonio del carburante acquistato inizialmente del 2%, con il regolamento che diventa gradualmente più rigoroso, richiedendo una riduzione fino all’80% entro il 2050.

Per facilitare la conformità per le compagnie di navigazione, FuelEU Maritime consente la messa in comune volontaria delle riduzioni delle emissioni tra le navi. Ciò significa che le navi eccessivamente conformi possono compensare le navi non conformi; in altre parole, fornire la conformità come servizio.

Altri proprietari stanno prendendo accordi simili con i fornitori di carburante bioLNG.

United European Car Carriers (UECC), con sede a Oslo, ha raggiunto un accordo con Titan Clean Fuels, con sede nei Paesi Bassi, che le consentirà di gestire le sue navi multi-carburante con bioGNL per la fine del 2024 e la maggior parte del 2025. Ciò amplia un precedente accordo tra le parti. Dal 1° luglio 2024, oltre il 95% del carburante consegnato da Titan alle navi per autotrasporto e camion puro dell’UECC è biometano liquefatto, con conseguente riduzione dell’emissione di oltre 30.000 tonnellate di gas serra.

Titan e UECC prevedono di evitare più di 75.000 tonnellate di emissioni di gas serra nel 2025.

Le aspettative sono che l’uso del bioGNL offrirà all’UECC un’eccessiva conformità con FuelEU Maritime in tutta la sua flotta complessiva, offrendogli l’opportunità di mettere in comune e depositare i saldi di conformità.

A seconda degli accordi commerciali, anche i noleggiatori possono beneficiare dell’uso del bioGNL, osserva Daniel Gent, responsabile dell’energia e della sostenibilità dell’UECC. “Attraverso il nostro registro delle emissioni di CO2, questo accordo offre ai nostri clienti l’opportunità di ridurre significativamente le loro emissioni Scope 3”, afferma.

Il biometano liquefatto, bio-GNL, è un combustibile completamente rinnovabile ed ecologico con emissioni di gas serra nel ciclo di vita che sono, in media, inferiori del 90% rispetto all’uso di combustibili fossili. Il biogas può essere utilizzato in tutte le stesse applicazioni del gas naturale.

Gasum produce biogas nei suoi 17 impianti di biogas in Finlandia e Svezia e ha inoltre stabilito partnership a lungo termine con produttori di biogas affidabili e certificati in tutta Europa. Gasum è pronta a portare sul mercato l’e-metano rinnovabile a partire dal 2027.

L’obiettivo di Gasum è quello di offrire ai propri clienti 7 TWh di gas rinnovabile all’anno entro il 2027, tra biometano ed e-metano. Il raggiungimento di questo obiettivo significherebbe una riduzione combinata di 1,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno per i clienti di Gasum.

Wasaline è la compagnia di navigazione più settentrionale del mondo, che trasporta quotidianamente passeggeri e merci tra Vaasa in Finlandia e Umeå in Svezia, attraverso il Golfo di Bothnia durante tutto l’anno. Il percorso è importante per la sicurezza dell’approvvigionamento.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Wasaline)