BIAGIO MAZZOTTA ELETTO VICEPRESIDENTE ENMC

Il 10 dicembre, in video conferenza, l’Assemblea straordinaria di European Network of Maritime Clusters (ENMC), l’organizzazione che riunisce i cluster marittimi degli stati dello Spazio economico europeo, ha proceduto alle elezioni per definire il nuovo Presidium per il periodo 2025-2027.

Fabrice Maire, attuale presidente di ENMC, è stato rieletto per continuare il suo mandato per un secondo mandato. Assieme a lui sono stati confermati come Vicepresidenti Nathalie Mercier-Perrin, Presidente del Cluster Maritime Français, e Javier Garat Pérez, Presidente del Clúster Maritimo Español.

Entra a far parte del Presidium di ENMC, Biagio Mazzotta, Vicepresidente della Federazione del Mare e presidente Assonave, insieme a Ruben Eiras, Segretario generale del Fórum Oceano (cluster marittimo portoghese).

L’Assemblea ha inoltre deciso che il coordinamento continuerà a essere assicurato da Axelle Salvage, Cluster Manager del Cluster Maritime Luxembourgeois.

European Network of Maritime Clusters (ENMC) è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in Lussemburgo. Fin dalla sua fondazione, il principio principale dell’ENMC è stato quello di stabilire un quadro efficiente per la cooperazione settoriale marittima, focalizzato sulla vocalizzazione dell’interesse marittimo inequivocabile per i politici europei verso un campo di gioco marittimo europeo uniforme: un unico Cluster marittimo europeo.

L’ENMC conta 12 membri che rappresentano i cluster marittimi di Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna e Ucraina.