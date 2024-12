DP World lancia il “primo” Carbon Inset Programme per porti container

(Foto courtesy DP World)

DP World, azienda di logistica con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato quello che definisce il “primo” programma di inset di carbonio nei porti container con l’obiettivo di ridurre i gas serra portuali

Londra. Nel 2024 DP World si è sviluppata fino a coprire il 95% dei flussi commerciali globali, movimentando l’11% delle merci mondiali. Ora, DP World sta implementando numerose iniziative di sostenibilità nell’ambito della strategia ‘Our World, Our Future’. L’azienda sta lavorando duramente per allineare i propri valori aziendali con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

DP World ha implementato una nuova strategia di riduzione delle emissioni di carbonio nei suoi hub logistici del Regno Unito, London Gateway e Southampton, per aiutare gli importatori di merci a ridurre le loro emissioni. L’iniziativa si basa sul programma Modal Shift di DP World, che ha ridotto le emissioni per i suoi partner di oltre 17.000 tonnellate nel suo primo anno. La major del commercio globale si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) Scope 1 del 42% entro il 2030 (rispetto all’anno base 2022). Inoltre, si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra Scope 2 del 62,2% e a ridurre le emissioni assolute di gas serra Scope 3 del 28% entro lo stesso arco di tempo.

L’innovativo Carbon Inset Programme Trial (CIPT) di DP World offre agli importatori l’opportunità di ridurre le emissioni di carbonio per i crediti di carbonio.

Il programma Carbon Inset assegnerà agli importatori 50 kg di CO2e di crediti di carbonio per ogni container pieno di importazione che dislocano attraverso i porti del Regno Unito di DP World, a partire da una prova di sei mesi il 1° gennaio 2025.

Questi crediti certificati in modo indipendente, emessi trimestralmente, mostreranno gli impegni delle aziende partecipanti per ridurre le emissioni indirette (Scope 3) nelle loro catene di approvvigionamento.

A differenza dei tradizionali crediti di compensazione del carbonio, che compensano le emissioni attraverso progetti esterni come la piantumazione di alberi, i crediti inset riflettono una riduzione tangibile delle emissioni ottenuta direttamente nella catena di approvvigionamento di un’azienda, ha osservato DP World con la propria nota di lancio del programma.

I crediti sono generati attraverso la controllata di DP World, Unifeeder, che distribuisce carburanti a basse emissioni di carbonio in tutta la sua rete di spedizioni del Nord Europa.

I certificati di carbonio saranno finanziati dall’Energy Transition Contribution, una tassa esistente su tutti i container carichi di importazione all’interno dei porti DP World.

Il benchmark di risparmio di 50 kg di CO₂e è stato determinato in base al volume di container carichi di importazioni, alle emissioni delle navi attraccate durante le operazioni di container nei terminal del Regno Unito e ai costi di adozione di carburante a basse emissioni di carbonio all’interno della rete Unifeeder.

Secondo il gigante della logistica, questi crediti sono verificati e messi in comune, consentendo agli importatori registrati di accedere a crediti di carbonio certificati in modo indipendente. Per le aziende, questo rappresenta un modo trasparente e misurabile per ridurre le emissioni Scope 3, prodotte indirettamente lungo la catena di approvvigionamento, ha dichiarato DP World.

Nell’ambito della sua strategia di decarbonizzazione, Unifeeder ha recentemente lanciato una nuova soluzione di insetting del carbonio per decarbonizzare le sezioni marittime delle sue catene di approvvigionamento. La soluzione GreenBox tiene traccia di queste spedizioni e genera token (prova) per ogni tonnellata di carbonio risparmiata. I crediti inseriti vengono generati seguendo la metodologia Smart Freight Centre e sono certificati in modo indipendente da Bureau Veritas.

DP ha sottolineato che se il 50% del volume delle importazioni partecipasse alla sperimentazione presso i terminal container del Regno Unito, ciò potrebbe sostituire oltre 11.000 tonnellate di combustibili fossili tradizionali con combustibili marini a basse emissioni di carbonio, equivalenti a ridurre 10.000 tonnellate di anidride carbonica.

Abele Carruezzo