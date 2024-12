Progressi lenti nell’allineamento della finanza navale globale con gli obiettivi climatici dell’IMO

(Foto courtesy by IMO)

Spinto dalla continua crescita della trasparenza climatica da parte delle istituzioni finanziarie, il portafoglio finanziario globale per il trasporto marittimo si è avvicinato all’allineamento con le ambiziose traiettorie di decarbonizzazione stabilite dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), con l’obiettivo di eliminare le emissioni del trasporto marittimo internazionale entro il 2050. Alcune categorie di trasporto marittimo stanno facendo maggiori progressi poiché le istituzioni finanziarie utilizzano le emissioni nelle loro decisioni e piani di prestito

Copenhagen K, Denmark. I Poseidon Principles for Financial Institutions, un quadro di riferimento per misurare l’allineamento del finanziamento navale delle istituzioni finanziarie con gli obiettivi climatici, hanno pubblicato il loro quinto rapporto annuale (Annual Disclosure Report di The Poseidon Principles), che mostra ciò che gli organizzatori hanno evidenziato come un lento progresso. Il trasporto marittimo rimane indietro rispetto alla traiettoria necessaria per raggiungere gli obiettivi dell’IMO per la riduzione delle emissioni, ma il rapporto mostra progressi e una più ampia partecipazione e trasparenza tra le principali istituzioni finanziarie del mondo.

I prestiti bancari rappresentano circa il 62% di tutti i tipi di finanziamento per l’industria marittima globale e, secondo il Global Maritime Forum, che sostiene i Principi Poseidon, fungono da fonte di capitale essenziale e spesso la più economica per gli armatori.

In occasione del suo quinto anniversario, il rapporto evidenzia che le istituzioni finanziarie che partecipano ai Poseidon Principles rappresentano ora circa 240 miliardi di dollari, ovvero quasi l’80% del finanziamento globale del trasporto marittimo. Attualmente ci sono 35 firmatari provenienti da 14 paesi, di cui circa il 70% dall’Europa e dal Nord America e il 30% dall’Asia-Pacifico.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire un quadro di riferimento per misurare e rendicontare l’allineamento climatico nella finanza marittima. Oltre a fornire una ‘pagella’ pubblica su ogni istituzione, la speranza è che guidi la partecipazione e fornisca un incentivo per le compagnie di navigazione a investire in programmi verdi.

“I punteggi medi di allineamento climatico hanno mostrato una notevole progressione rispetto allo scorso anno”, evidenzia il rapporto, affermando che “l’allineamento dei portafogli al ‘minimo’ dell’IMO; e ‘sforzarsi’ di traiettorie di decarbonizzazione” sta migliorando.

Il rapporto mostra un miglioramento complessivo del 7% nella media, ma anche un’ampia disparità con la performance peggiore, il 70% sopra la traiettoria. La media dei portafogli è superiore del 25%. Quattro firmatari hanno rivelato un punteggio del 10% o inferiore e uno è del 3,5% al di sotto della traiettoria.

L’analisi dei rapporti del 2023 conclude: “Il leggero aumento del numero di firmatari che riportano un punteggio inferiore al +10% supporta l’idea che, sebbene i punteggi complessivi siano disallineati, si sono avvicinati all’allineamento con l’ambizione di lotta”. Gli organizzatori ritengono che i punteggi di allineamento climatico forniscano informazioni utili.

“Mentre celebriamo il quinto anniversario di questa iniziativa, riconosciamo sia i progressi compiuti che le opportunità che ci attendono: questo traguardo dimostra quanta strada abbiamo fatto in cinque anni, ma serve anche a ricordare che ora siamo cinque anni più vicini agli obiettivi critici di decarbonizzazione per il 2030, 2040 e 2050”, ha dichiarato Michael Parker, Presidente di Poseidon Principles e Presidente di Global Shipping & Logistics. “Dobbiamo accelerare gli sforzi, affrontando le aree chiave del disallineamento e garantendo che l’ambizione collettiva si trasformi in un’azione trasformativa”.

Il rapporto illustra i progressi compiuti da quando l’iniziativa è stata annunciata nel 2019. Sottolineano un maggiore livello di trasparenza tra i partecipanti e che altre cinque istituzioni finanziarie hanno pubblicato rapporti per il 2023. Agli enti che adottano i principi viene concesso un periodo di tolleranza prima di essere tenuti a iniziare a presentare relazioni.

“L’allineamento con gli obiettivi di zero emissioni nette per il 2050 rimane una sfida, in particolare per alcuni tipi di navi che si trovano ad affrontare complessità operative”, ha ammesso Paul Taylor, Vice Presidente dei Poseidon Principles e Global Head of Maritime Industries, Société Générale.

Tuttavia, sottolinea anche la continua evoluzione del programma e il livello di trasparenza che sta offrendo. “L’adozione da parte dei Poseidon Principles della rendicontazione delle emissioni well-to-wake offre una solida base per affrontare queste sfide a testa alta”.

La principale di questa evoluzione è stata l’adozione nel 2023 della rendicontazione delle emissioni well-to-wake, che comprende le emissioni dell’intero ciclo di vita dei combustibili. Gli organizzatori affermano che sta stabilendo un nuovo punto di riferimento per la rendicontazione climatica in linea con la più recente scienza del clima e sostenendo l’ultima ambizione dell’IMO.

Mentre i Poseidon Principles entrano nel loro sesto anno, gli organizzatori hanno dichiarato che stanno celebrando il potere trasformativo dell’azione collettiva e i progressi tangibili compiuti verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo globale. Sebbene le sfide rimangano, ritengono che l’impegno condiviso dei firmatari, dei clienti marittimi e delle parti interessate sia una testimonianza di ciò che si può ottenere attraverso la collaborazione e la trasparenza.

Il rapporto completo, comprese le singole pagelle sugli istituti finanziari, è disponibile online sul sito di Poseidon Principles.

Il Global Maritime Forum è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro impegnata a plasmare il futuro del commercio marittimo globale. Funziona riunendo leader visionari ed esperti che, attraverso la collaborazione e l’azione collettiva, si sforzano di aumentare lo sviluppo economico sostenibile a lungo termine e il benessere umano.

Istituito nel 2017, il Global Maritime Forum è finanziato attraverso una combinazione di sovvenzioni e contributi dei partner. Opera indipendentemente da qualsiasi influenza esterna e non supporta singole tecnologie o aziende. La maggior parte del suo staff, composto da circa 45 persone, ha sede presso la sede centrale dell’organizzazione a Copenaghen, in Danimarca.

I Principi di Poseidon per le istituzioni finanziarie sono un quadro di riferimento per misurare e segnalare l’allineamento dei portafogli di spedizione delle istituzioni finanziarie con gli obiettivi climatici. Riconoscendo il ruolo delle istituzioni finanziarie nella promozione di una gestione ambientale responsabile lungo tutta la catena del valore marittima, il quadro dei Principi Poseidon è in linea con gli obiettivi climatici stabiliti dall’agenzia marittima delle Nazioni Unite, l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). L’ambizione riveduta in materia di gas serra adottata durante il MEPC 80 nel luglio 2023, nota come GHG dell’IMO 2023.

Abele Carruezzo