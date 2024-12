La Russia principale sospettato dell’incidente del cavo del Mar Baltico

I dati AIS mostrano Yi Peng 3 all’ancora con la pattuglia della Marina danese P525 nelle vicinanze il 20 novembre. (Fonte: Marinetraffic.com)

Copenaghen. La nave portarinfuse cinese Yi Peng 3 rimane all’àncora nelle acque internazionali dello Stretto di Kattegat in Danimarca un mese dopo che i cavi C-Lion 1 e BCS East-West Interlink nel Mar Baltico sono stati danneggiati.

Mentre la Svezia ha ora ridotto l’osservazione diretta della nave Yi Peng 3, le navi pattugliatori danesi e tedeschi rimangono in attesa in prossimità della nave portarinfuse.

I funzionari dei paesi vicini coinvolti nell’incidente, tra cui Svezia e Germania, hanno commentato la questione durante l’ultima riunione dei Ministri della Difesa dell’UE a Bruxelles.

Carl-Oskar Bohlin, Ministro della Difesa civile svedese, ha confermato: “Possiamo verificare che le unità militari e della Guardia Costiera abbiano rilevato i movimenti delle navi in base ai tempi e al luogo delle interruzioni”.

Il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato senza mezzi termini. “Nessuno crede che questi cavi siano stati tagliati per caso. Inoltre, non condivido le teorie che suggeriscono che le àncore delle navi abbiano causato il danno ai cavi”. “Dobbiamo presumere, senza informazioni certe, che il danno sia causato da un sabotaggio”, ha continuato.

La guerra ibrida che prende di mira le infrastrutture sottomarine critiche è in aumento e i funzionari europei si sono affrettati a condannare l’incidente e a promettere un’indagine approfondita.

A differenza dell’incidente di Balticonnector dello scorso anno che ha coinvolto NewNew Polar Bear, le Autorità sembrano aver agito rapidamente per indagare sull’incidente e ottenere prove.

NewNew Polar Bear era tornato in acque russe lungo la rotta artica del Mare del Nord quando è stata individuata l’àncora mancante ed è stata avviata un’indagine.

La Guardia Costiera tedesca ha autorizzato diverse delle sue navi di pattuglia a monitorare le proprie acque territoriali, con Neustadt l’ultima ad arrivare sul posto. In precedenza, il pattugliatore

Bamberg era dotato di veicoli subacquei senza equipaggio che si recava sia nella posizione del cavo danneggiato, sia vicino alla nave Yi Peng 3.

Durante il fine settimana, il giornale WSJ ha riferito che i servizi di intelligence occidentali ritengono che il capitano cinese della nave sia stato “indotto dall’intelligence russa” a utilizzare l’àncora della nave per danneggiare i cavi.

Un commento dell’Assistente segretario alla Difesa degli Stati Uniti Christopher Maier sull’incidente sembra confermare il collegamento con la Russia. “La Russia capisce che non può competere militarmente con gli Stati Uniti dopo le battute d’arresto in Ucraina e sta cercando altri modi per fare pressione e distruggere i Paesi occidentali”, ha detto al quotidiano svedese Svenska Dagbladet.

Le acque dei Paesi Baltici e del Mare del Nord hanno visto un numero crescente di incidenti come quello che ha circondato Yi Peng 3 e della NewNew Polar.

“Ci aspettiamo quindi di vedere più tipi di sabotaggio e altri incidenti dirompenti e sovversivi”, ha confermato Maier.

Il Cremlino ha ripetutamente definito tali affermazioni “assurde”. Il fatto è che dopo aver operato principalmente in Asia tra il 2013 e il 2024, senza alcuna visita in Russia, la nave Yi Peng 3 ha iniziato a cambiare il suo modello operativo nel marzo 2024 con diverse visite a Murmansk e Ust-Luga vicino a San Pietroburgo. La nave ha anche cambiato la sua assicurazione P&I al London P&I Club il 13 novembre, pochi giorni prima dell’incidente, come mostrano i registri del database Equasis.

I funzionari governativi in Svezia e Germania hanno confermato che era in corso un’indagine, ma che a causa della natura sensibile non sarebbero stati in grado di commentare ulteriormente.

(Yi Peng 3 con pattugliatori danesi e tedeschi; foro courtesy Ministero Difesa Svedese)