Rhenus aderisce al programma SAF di Air France KLM Martinair Cargo per un trasporto aereo più ecologico

Il fornitore di servizi logistici a livello globale Rhenus ha aderito al programma SAF di Air France KLM Martinair Cargo, investendo in carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) a favore della riduzione delle emissioni nel settore del trasporto aereo. L’iniziativa rientra fra le tante iniziative in materia di sostenibilità adottate dall’azienda e offre alle aziende clienti l’opportunità di ridurre l’impatto ambientale dei loro trasporti.

La partecipazione da parte di Rhenus al programma Sustainable Aviation Fuel (SAF) lanciato da Air France KLM Martinair Cargo ribadisce l’impegno da parte del partner logistico nei confronti dei propri clienti a farsi promotore della sostenibilità nel settore della logistica. Investendo in SAF, Rhenus non solo assume un ruolo proattivo nell’affrontare le sfide ambientali del settore aereo, ma sostiene anche la transizione verso pratiche più ecologiche. Questo impegno evidenzia la volontà dell’azienda di fornire soluzioni consapevoli e lungimiranti, contribuendo all’obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni e garantire un futuro più sostenibile per i suoi partner e per il pianeta.

Il Programma SAF di Air France KLM Martinair Cargo consente alle aziende di contribuire all’utilizzo e in generale allo sviluppo di carburante SAF per il trasporto, derivante da fonti rinnovabili come oli di scarto e residui agricoli. L’investimento in SAF, su base volontaria, a supporto dell’impegno di Air France KLM Martinair Cargo per incrementarne la produzione e l’utilizzo, rappresenta solo uno dei percorsi intrapresi da Rhenus nella sua missione in materia di sostenibilità.

Si tratta di un approccio volto non solo alla riduzione delle proprie emissioni, ma anche al sostegno dei propri clienti nel conseguimento dei loro obiettivi di sostenibilità. Ad integrazione dell’iniziativa SAF si aggiungono ulteriori strumenti come l’Emission Dashboard, che permette di monitorare le emissioni di CO2e, e la Transport Mode Optimization, tra cui RHEGREEN, uno strumento di calcolo che valuta i diversi modelli di aereo, il loro consumo di carburante e le distanze da percorrere per selezionare le opzioni più efficienti, consentendo ai clienti di ridurre efficacemente le proprie emissioni nel trasporto cargo aereo.

“Il progetto SAF rappresenta la chiave di volta del futuro del trasporto aereo di merci a basse emissioni e ci aiuta a raggiungere gli obiettivi ambientali mantenendo l’efficienza e l’affidabilità su cui i nostri clienti fanno affidamento. Questa partnership riflette il nostro impegno nell’affrontare le sfide ambientali del trasporto aereo attraverso soluzioni orientate al futuro.” – Frank Swart, Head of Sustainable Air Freight Product Development di Rhenus Air & Ocean

“Il settore aereo si sta impegnando a raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità e progetti come questo avviato in collaborazione con Rhenus sono essenziali nel guidare l’adozione del carburante aereo sostenibile su larga scala. Insieme, stiamo compiendo passi importanti per ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo e per accelerare la transizione verso soluzioni energetiche rispettose dell’ambiente.” – Robert Kunen, Vice President Europe di Air France KLM Martinair Cargo

“L’adesione da parte di Rhenus al Programma SAF di Air France KLM Martinair Cargo rappresenta per noi un’ulteriore occasione per sottolineare l’importanza della sostenibilità nell’ambito della nostra strategia. Questa collaborazione evidenzia come le aziende del settore logistico e del trasporto aereo possano contribuire congiuntamente a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, offrendo ai clienti soluzioni per la riduzione delle loro emissioni e promuovendo il progresso verso filiere più sostenibili.” – Jan Harnisch, CEO di Rhenus Air & Ocean