TPL: via libera al contratto nazionale a gennaio

Nuovo incontro il 15 gennaio

Roma. Il Viceministro Edoardo Rixi ha presieduto, stanmane, al MIT, l’incontro tra Asstra, Anav, Agens e i sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal – per dare seguito alla preintesa siglata l’11 dicembre sul rinnovo del CCNL Mobilità/TPL, sia per la parte economica che per quella normativa.

Tenuto conto di quanto previsto all’ordine del giorno della Conferenza Unificata di oggi, la seduta è stata aggiornata al prossimo 15 gennaio alle 10:30 presso il MIT, con l’obiettivo di arrivare alla firma definitiva.

Un rinnovo atteso da tempo che consentirà a oltre 110mila lavoratori di beneficiare di un aumento medio di 200 euro, oltre a un bonus una tantum di 500 euro.

Un passo avanti significativo per migliorare l’attrattività di un settore del trasporto pubblico locale che soffre a causa della carenza di personale, un problema che rischia di compromettere la regolarità del servizio.