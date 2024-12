Thomas Kazakos nominato segretario generale dell’ICS

Kazakos, avvocato presso la Cyprus Shipping Chamber, foto courtesy Limassol Chamber)

L’International Chamber of Shipping (ICS), associazione di categoria che rappresenta l’80% della flotta mercantile mondiale, ha nominato all’unanimità Thomas A. Kazakos, suo prossimo Segretario Generale

Londra. L’ICS ha condotto una ricerca durata sette mesi per trovare un sostuituto di Guy Platten – prossimo pensionato – che guidato l’organizzazione per quasi sette anni. Nella selezione del suo prossimo leader, il gruppo ha sottolineato l’importanza del ruolo in un momento critico per il settore.

Il processo di reclutamento è stato intrapreso dalla Società di ricerca internazionale Odgers Berndtson con membri del Consiglio di amministrazione dell’ICS di tutto il mondo coinvolti nei colloqui di selezione. Il Consiglio di amministrazione si è riunito in una riunione speciale e ha nominato all’unanimità Kazakos che subentrerà quando Platten si dimetterà nel giugno 2025.

Il prossimo decennio, ha affermato il Consiglio di amministrazione dell’ICS, sarà fondamentale per l’industria, che dovrà affrontare le sfide per migliorare le sue prestazioni ambientali e le continue difficoltà che i marittimi stanno affrontando. Hanno capito l’importanza di selezionare la persona giusta per guidare l’ICS.

“Dopo un accurato processo di ricerca e colloquio, il mio Consiglio di amministrazione è lieto di confermare la nomina di Thomas Kazakos a questa importante posizione per il nostro settore”, ha dichiarato Emanuele Grimaldi, Presidente dell’International Chamber of Shipping. “Thomas porta una vasta esperienza alla comunità ICS e all’intero settore marittimo. È il candidato ideale per costruire sul grande lavoro che Guy ha svolto negli ultimi sei anni”.

Grimaldi ha sottolineato le sfide affermando che, grazie alla leadership di Platten, ICS è stata in prima linea negli sviluppi che vanno dalla decarbonizzazione, alla transizione energetica, alla sicurezza e al benessere dei marittimi. Platten ha fornito una voce forte in rappresentanza del settore, soprattutto durante le sfide della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nel maggio 2024 ha annunciato i suoi piani per lasciare la sua posizione a metà del 2025 dopo quasi sette anni.

“Grazie alla leadership di Guy, gli sono grato per la sua professionalità sia alla guida di ICS che per il piano di continuità che ha messo in atto per garantire che ICS continui a guidare il nostro settore nei decenni a venire”, ha affermato Grimaldi. “Guy lascerà l’ICS in uno stato solido, sia per il modo in cui guida l’agenda su così tante questioni che per avere finanze solide”.

Kazakos è il direttore generale della Cyprus Shipping Chamber, l’associazione nazionale di Cipro che rappresenta l’ICS, dal 1995. CSC è anche nota per la sua forte difesa e leadership nel settore. Ha iniziato la sua carriera professionale presso la Federazione dei datori di lavoro e degli industriali di Cipro prima di entrare a far parte della Camera dello Shipping di Cipro. Kazakos ha rappresentato Cipro nel Consiglio di amministrazione dell’ICS e dell’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA), oltre ad essere membro del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA). Kazakos ha studiato presso l’Università di Leicester nel Regno Unito ottenendo una laurea in giurisprudenza (LL.B) e un master in Diritto Commerciale Europeo e Internazionale (LL.M).

“Nel mio ruolo con la Camera di Navigazione di Cipro, ho visto in prima persona e ho contribuito al lavoro vitale che ICS intraprende”, ha detto Kazakos. “I prossimi anni saranno caratterizzati da cambiamenti significativi per il nostro settore e per i nostri membri, ed è fondamentale avere un’organizzazione forte e resiliente per rappresentare abilmente le loro opinioni”.

Tra le questioni che l’industria dovrà affrontare c’è l’agenda di decarbonizzazione dell’IMO.

Kazakos ha sottolineato che sotto la guida di Platten, l’ICS sta lavorando a stretto contatto con l’IMO, i governi e le altre parti interessate, per sviluppare un sistema credibile a sostegno della transizione. Tuttavia, ha dichiarato: “C’è ancora molto da fare e sono entusiasta di avere l’opportunità di guidare l’incredibile team di ICS e di lavorare con i nostri membri mentre affrontiamo le numerose sfide che il nostro settore incontra”.

Platten ha assunto la guida dell’ICS nel 2018 dopo una carriera in mare iniziata nel 1982 con il Royal Fleet Auxiliary Service e successivamente con l’RNLI come ispettore. Platten ha anche ricoperto posizioni di alto livello, tra cui amministratore delegato della Camera di Navigazione del Regno Unito, amministratore delegato della Compagnia di traghetti Caledonian Maritime Assets Limited e Direttore delle operazioni marittime per il Northern Lighthouse Board. È stato Segretario Generale di ICS, lavorando prima con il Presidente Esben Poulsson e, più recentemente, con Emanuele Grimaldi.

“Sono molto orgoglioso del modo in cui il team ICS ha affrontato le numerose sfide che ci sono state poste e del modo in cui il nostro settore è cambiato da uno che troppo spesso rispondeva e basta, a un settore che cerca di plasmare il proprio futuro”, ha affermato Platten. “Gli ultimi sei anni sono stati senza dubbio i più gratificanti della mia carriera. So che Thomas avrà una grande squadra intorno a sé quando prenderà le redini e auguro a lui e a loro buon vento e mari a seguire”.

Platten si dimetterà ufficialmente il prossimo giugno all’AGM e alla Conferenza ICS di Atene.

Abele Carruezzo