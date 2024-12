MSC con Soren Toft assume la presidenza del World Shipping Council

(Foto courtesy by MSC)

Bruxelles. L’amministratore delegato di Mediterranean Shipping Company (MSC), Soren Toft, è stato eletto nuovo presidente del gruppo di lobby delle compagnie di linea, il World Shipping Council (WSC).

Randy Chen, vicepresidente della containerline taiwanese Wan Hai, è stato eletto vicepresidente.

Toft e Chen serviranno per un mandato di due anni, succedendo a Rolf Habben Jansen, CEO di Hapag-Lloyd, e Jeremy Nixon, CEO di Ocean Network Express (ONE), che sono stati co-presidenti del WSC dal novembre 2020.

“È un onore assumere il ruolo di presidente del World Shipping Council e rappresentare l’industria globale del trasporto marittimo di linea insieme ai nostri membri. WSC è oggi una voce rispettata del trasporto marittimo di linea, che si impegna con governi e organizzazioni a livello globale”, ha affermato Toft.

“Un mondo in continua evoluzione presenta sia sfide che opportunità per il nostro settore mentre ci dirigiamo verso il futuro, e sono ansioso di far progredire ulteriormente il nostro lavoro per plasmare la crescita futura di un’industria marittima socialmente responsabile, sostenibile dal punto di vista ambientale, sicura e protetta”, ha aggiunto il capo di MSC negli ultimi quattro anni ed ex capo delle operazioni della nave danese Maersk.

Commentando le nomine di Toft e Chen, il presidente e CEO di WSC Joe Kramek ha dichiarato: “Entrambi sono leader stimati con una comprovata esperienza nel guidare l’innovazione e la sostenibilità nel settore marittimo globale. La loro esperienza e competenza saranno fondamentali per continuare a sviluppare il World Shipping Council come voce unita del trasporto marittimo di linea”.

Il World Shipping Council è la voce unita del trasporto marittimo di linea, che collabora con i decisori politici e i gruppi industriali per dare forma alla crescita futura di un settore del trasporto marittimo socialmente responsabile, ecologicamente sostenibile, sicuro e protetto. Associazione commerciale senza scopo di lucro con uffici a Bruxelles, Londra, Singapore e Washington, D.C.

L’80% di tutto ciò che acquistiamo arriva via nave. I membri del World Shipping Council sono i trasportatori internazionali di container e veicoli che rendono possibile il commercio globale offrendo trasporti convenienti ed efficaci per tutto, dalle materie prime, al cibo e alle parti di macchinari ai beni di consumo essenziali come medicinali, vestiti ed elettronica.

Abele Carruezzo