Carbone di legna trasportato su navi

L’intera catena di approvvigionamento dei carichi di carbone che porta al trasporto marittimo sta per cambiare con l’inizio delle modifiche concordate dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)

Londra. Importanti cambiamenti nel modo in cui il carbone di legna deve essere imballato in modo sicuro per il trasporto marittimo in forma imballata, compresi i container, oltre a garantire un trasporto più sicuro attraverso disposizioni migliori in materia di imballaggio e stivaggio e la richiesta di documentazione obbligatoria per il trasporto di merci pericolose.

A causa dei numerosi incendi di container con la spedizione di carbone che sono stati portati all’attenzione dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), nonché di dichiarazioni errate da parte degli spedizionieri, sono state finalmente adottate nuove normative che riguardano la spedizione di carbone ai sensi del Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG) come parte dell’emendamento 42-24.

I nuovi regolamenti fanno seguito a più di cinque anni di intense discussioni e dibattiti durante le riunioni dell’IMO a cui BIMCO ha partecipato attivamente.

Una delle principali modifiche è che le spedizioni di carbone di legna in forma imballata, inclusa nei container, non ci saranno più esenzioni per essere spedite come merci non pericolose ai sensi del codice IMDG, anche se la spedizione di carbone ha superato il test N4 delle Nazioni Unite per l’autoriscaldamento (merci pericolose IMO classe 4.2, cioè sostanze soggette a combustione spontanea).

Un altro cambiamento è il requisito per i controlli degli agenti atmosferici e della temperatura richiesti durante l’imballaggio e anche durante il viaggio. Ulteriori informazioni sono necessarie anche per la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose durante la spedizione di tali carichi.

Per tutti i dettagli sulle modifiche al carbone, si fa riferimento alla sezione cargo BIMCO (accessibile solo ai membri BIMCO “Carbone – per le prossime normative del Codice IMDG stanno per avere un impatto importante sull’intera catena di approvvigionamento” per una guida).

A seguito delle modifiche apportate, CINS (Cargo Incident Notification System), insieme all’International Group of P&I Clubs e al TT Club, ha pubblicato linee guida riviste sul trasporto sicuro di carbone in container che incorporano queste modifiche.

Nell’ambito dell’emendamento 42-24 del codice IMDG, gli emendamenti al carbone entreranno in applicazione volontaria il 1° gennaio 2025 ed entreranno in vigore obbligatoriamente il 1° gennaio 2026.

La nota di BIMCO sottolinea che queste modifiche non riguardano il carbone di legna spedito alla rinfusa solida ai sensi del Codice IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargos). Si evidenzia inoltre che il carbone di legna classificato come 4.2 non può essere spedito alla rinfusa ai sensi del codice IMSBC. Si prega di fare riferimento alla sezione cargo BIMCO per i requisiti delcarbone spedito ai sensi del Codice IMSBC.

Fonte BIMCO