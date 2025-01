Agoudimos, un tempo potente, vede l’ultima nave messa all’asta per essere demolita

(Foto courtesy Autorità Portuale di Elefsis)

La Penelope A di Agoudimos Line affronta il rimorchio finale in Turchia per il riciclaggio; la nave, da tempo in disarmo, è ancora a galla, anche se in condizioni non sicure

Elefsis Port. Agoudimos Lines era un tempo una delle principali compagnie nella scena dei traghetti greci, ma negli ultimi giorni del 2024 la sua ultima nave è stata messa all’asta per essere demolita.

Agoudimos, lo ricordiamo, con i suoi traghetti ha scalato anche il porto di Brindisi, per conto dell’Agenzia Hellas Ferry Lines. Agoudimos ha avuto una significativa presenza negli ’90, accumulando una flotta di vecchie ro-pax acquisite sul mercato dell’usato. Con le navi Horsa per Sealink, il ramo dei traghetti dell’allora British Rail, di proprietà statale, queste navi operavano servizi di traghetto attraverso l’Adriatico tra la Grecia, l’Albania e l’Italia, nonché servizi nazionali dal porto di Rafina alle vicine isole dell’Egeo.

L’imminente partenza della Penelope A da 5.100 tonnellate (costruita nel 1972) sarà senza dubbio un sollievo per l’Autorità Portuale di Elefsis, che è bloccata con essa dal 2013.

L’Autorità, allarmata dal deterioramento delle condizioni della nave, ha dovuto prendere la drastica decisione di dichiarare la Penelope A una ‘nave pericolosa’ per accelerare la rimozione dai suoi ormeggi accanto a un bacino di carenaggio galleggiante affondato nella baia di Elefsis.

A tal fine, la gara d’asta prevede un contratto di rimozione del relitto con l’appaltatore obbligato a rimuovere la nave dalla baia e a consegnarla a un cantiere di riciclaggio navale approvato dall’Unione Europea.

Il contratto per la rimozione della Penelope A, secondo un annuncio dell’Autorità Portuale, è stato assegnato alla Valona Shiptrade, registrata nelle Isole Marshall.

Ha accettato di acquistare la nave per 361.000 euro (371.512 dollari) e ha depositato una lettera di garanzia di 36.100 euro come garanzia per il successo della rimozione della nave.

La Valona Shiptrade è contrattualmente obbligata a rimuovere la Penelope A entro tre mesi. Sarà rimorchiata per due giorni attraverso l’Egeo fino a un impianto di riciclaggio nel porto turco di Aliaga.

Negli anni 2010 la compagnia Agoudimos ha iniziato a soffrire di difficoltà finanziarie, con alcune delle sue navi sequestrate nei porti italiani e successivamente messe all’asta per ulteriori scambi o rottamazioni.

La Penelope A fu l’ultima delle navi della compagnia in servizio quando tentò di operare una stagione estiva di viaggi nazionali nel 2003. Questo si concluse in modo ignominioso nell’agosto di quell’anno. Mentre era attraccata a Rafina, l’equipaggio ha organizzato un sit-in chiedendo che gli venissero pagati gli stipendi arretrati. Quella fu la fine della vecchia nave. L’anno successivo fu rimorchiata fino ad un ancoraggio a Elefsis e lasciata marcire.

Periodicamente sono stati fatti tentativi di mettere all’asta la nave, ma il processo è stato coinvolto in un caso di bancarotta greca, principalmente perché non c’è un Tribunale dell’Ammiragliato e i creditori possono presentare reclami contro la nave in più Tribunali.

Le Autorità Portuali locali sono spesso bloccate con una nave fino a quando le sue condizioni non si deteriorano al punto da essere sull’orlo dell’affondamento. Solo allora le Autorità Marittime sono in grado di venderla scavalcando la giurisdizione dei Tribunali dichiarandola un pericolo.

Agoudimos Lines è stata fondata dai fratelli Gerasimos e Dimitris Agoudimos. Gerasmios è morto nell’aprile 2018 e Dimitris è morto nel luglio 2024.

Abele Carruezzo